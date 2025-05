Válaszolt Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármesterének kijelentéseire Garancsi István, a Fehérvár FC tulajdonosa. A klubvezető úgy véli, minden mérkőzés után minősíthetetlen stílusú szurkolói kritikát kap, emellett ő a felelős mindenért. Továbbá elajánlotta Székesfehérvár önkormányzatának a klubot 1 forintos vételár ellenében. Az NB II-es bajnokság következő kiírására már nem ő nevezné be a fehérvári együttest.

Szombaton a Fehérvár FC hazai pályán 3–0-s vereséget szenvedett a DVSC ellen, ezzel eldőlt, hogy a korábbi háromszoros bajnok 25 év után búcsúzik a hazai labdarúgó-élvonal küzdelmeitől. A kudarcot a szurkolók sem viselték könnyedén, ugyanis a „Vedd le a mezt!” rigmust skandálták a mérkőzés után.

Ezt nem hagyta szó nélkül Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere sem, aki nemtetszését fejezte ki emiatt, amiben számonkérte Garancsi István tulajdonost is.

Garancsi István felajánlotta a klubot Székesfehérvár önkormányzatának

A klubvezető a fehérvári csapat honlapján válaszolt a településvezetőnek. Kiemelte, hogy tulajdonosként biztosított minden NB I-hez szükséges feltételt, emellett a kudarcot is értékelni kell. Hangsúlyozta, hogy szinte minden mérkőzés után a minősíthetetlen stílusú szurkolói kritikát is el kell elviselnie. Szerinte a polgármester is csak a klubvezetőt hibáztatja mindenért.

Garancsi István felajánlotta Székesfehérvár önkormányzatának a klubot 1 forintos vételár ellenében. Kijelentette, hogy a kormánypárti polgármester biztosítaná a város és a klub közötti együttműködést, meg tudná oldani a klub nevéhez köthető problémákat, valamint olyan tulajdonost tud keresni, aki a szurkolóknak is megfelelő lesz.

Az NB II-es bajnokság 2025-2026-os szezonjára június 6-ig lehet nevezni, amiben a klubvezető nem venne részt. Emellett felelősséget vállal a klub szabályos működése mellett.