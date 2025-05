A Kisvárda vasárnap hazai pályán már bajnokként fogadta a Kazincbarcikát, a mérkőzés végül 1–1-es döntetlennel ért véget. Az ezüstérmet a Barcika szerezte meg, amely korábban még soha nem szerepelt az NB I-ben, tehát a feljutással történelmet írt. A harmadik a Vasas lett, amely egy ponttal maradt le a feljutást érő második helyről.

„Hogy jövőre milyen csapattal, hogy állunk fel, kiket igazolunk és engedünk el, ezt a következő hetekben határozzuk meg. Ezekről már a következő edzővel szeretnénk egyeztetni, mivel ez nekem az utolsó mérkőzésem volt. Elfáradtam nagyon én is, és az elmúlt hetekben ráadásul más irányú teendőim is voltak, nem is nagyon tudtam erre fókuszálni, ez a kettősség nem vihető tovább” – fogalmazott Révész Attila vasárnap este.

A sportvezető elárulta, valóban a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Bernd Storck az elsődleges jelölt a kispadra.

„A következő napokban beszélek azzal a jelölttel, akivel korábban, aki most jelenleg egy másik csapathoz ideiglenesen elment, de azt a történetet még nem zártuk le. Van másik két-három jelölt is, akivel már beszéltünk. Ezt ebben a hónapban meg kell lépnünk, hogy a következőben a felkészülést már közös stábbal tudjuk megvalósítani” – tette hozzá Révész Attila.