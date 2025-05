A Vasas nagyon közel volt ahhoz, hogy legyőzze a kispestieket hazai pályán, azonban Otigba Kenneth fejében maradt a győztes gól a 96. percben.

„Először is gratulálok a Kisvárdának és a Kazincbarcikának, sok sikert kívánok nekik az első osztályban. A nagy mérkőzések az utolsó pillanatokban szoktak eldőlni, mi kétszer is visszajöttünk a mérkőzésbe, de hiába volt meg a lehetőségünk az utolsó utáni pillanatban, nem tudtuk a javunkra fordítani az összecsapást” – utalt Otigba ziccerére Pintér Attila a lefújás után.

A korábbi magyar szövetségi kapitánytól megkérdezték, mekkora kudarcként éli meg, hogy nem sikerült a feljutás a csapatával.

„Elmondtam három-négy héttel ezelőtt is, hogy nekem és a játékosoknak is megvan a felelőssége, de ezt a játékot a pályán más is képviseli, és ami neked jár, az nekem is jár. Azt gondolom, mi nem kaptuk meg azt, amit megkapott a többi csapat. Több olyan lehetőséget vettek el tőlünk, nulla nullánál tizenegyeseket, amikből jól tudtunk volna kijönni, és nem tudom, hogy ezt eléggé megvizsgálták-e azok, akiknek meg kellett volna vizsgálni. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy ezzel együtt is megvoltak a lehetőségeink” – jött a válasz.

Az élvonalba a Kisvárda és a Kazincbarcika jutott fel, ahonnan a Kecskemét mellett a Fehérvár FC, vagyis a Vidi esett ki. Az NB II-ből is két csapat esett ki, a Tatabánya sorsa már hetekkel ezelőtt eldőlt, az utolsó előtti helyen pedig a Gyirmót végzett a tabellán.

A Barcika márciusban beadta az NB I-es licenckérelmet az MLSZ-hez, így ez sem gördíthet akadályt az indulása elé az élvonalban. A KBSC jelenleg az 1100 fő befogadására képes Kolorcity Arénában játszik, amely viszont nem alkalmas élvonalbeli mérkőzések megrendezésére. A borsod24.hu korábban arról írt, hogy a csapat Mezőkövesden vagy Miskolcon fogadhatja az ellenfeleit a következő idényben.