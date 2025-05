Vasárnap sporttörténelmi eseménynek volt színhelye Kisvárda: a Kolorcity KVSE 1–1-es döntetlent játszott a házigazdával a labdarúgó NB II utolsó fordulójának csúcsrangadóján, és mivel a Vasas is remizett a Honvéddel (2–2), a második helyen végző Kazincbarcika fennállása során először feljutott az NB I-be. Ez volt vasárnap, hétfő délután pedig az MLSZ versenyigazgatója átadta az ezüstérmeket a Kolorcity Arénában. Helyszíni riport a negyvenegyedik olyan városból, amelyik futballcsapatot ad az élvonalnak.

Az ember képzeletében – ha még sohasem járt Kazincbarcikán – egy koszos, füstös borsodi iparváros képe dereng fel, szennyezett levegővel, hiszen itt okádja magából a füstöt a Borsodchem, a régió vegyipari mamutvállalata.

Ha még sohasem járt az ember Kazincbarcikán. A riporter azonban már járt, és tudja, hogy a valóság ettől nem is állhatna távolabb. A Sajókazinc és Barcika összevonásából létrejött közepes méretű, ma 24 ezres város hazánk egyik legélhetőbb települése kristálytiszta levegővel, megannyi parkkal, zöld területtel és modern sportlétesítményekkel. (Leszámítva a ma már elhagyatott régi, Makovecz Imre által tervezett uszodát, amelynek elkorhadt a fa tetőszerkezete, és ezért egy időre be kellett zárni, bár most újból kinyitották, üzemel.) Semmi sem okád itt bűzös füstöt, a kínai kézben lévő Borsodchem a városon kívül épült, és a hivatalos megfogalmazás szerint maximum vízpárát lövellnek a kéményei. (Mi tényleg nem éreztünk semmilyen bűzt.)

Szóval ez Kazincbarcika, a színes város, vagyis Kolorcity, ami a frissen feljutott futballklubnak is a neve. Mielőtt bárki is arra gondolna, hogy a Kolorcity egy dúsgazdag cég, a klub főszponzora, hát erről szó sincs. Amióta Szitka Péter a harmadik legnagyobb borsodi város polgármestere – ennek már 19 éve –, azóta a lakótelepi házak tűzfalait rendkívül kreatív módon különböző fiatalos, a szivárvány színeiben pompázó motívumokkal festették tele, de például az egyik épület oldalából kerékpárok (!) állnak ki. Az üdítő összhatást nyilván az is fokozta, hogy vakítóan sütött a nap, csodás idő fogadta kéttagú riportercsapatunkat. A városba beérve az első körforgalomnál egy cifra unikornis mereszti egyetlen szarvát, Szőke Gábor Miklós alkotása, kissé odébb, a következő körforgalomnál pedig ugyanettől a szobrásztól egy jókora színpompás fémoroszlán vicsorítja fogait.

Persze hogy ott voltak Kisvárdán!

Szóval, ránézésre tök jó hely ez a Kazincbarcika.

No de vajon izgatja-e itt az embereket a foci? Lázba hozta-e a barcikai népeket, hogy 1983 és 1990 után harmadik nekifutásra – az említett években az osztályozón elbukott a csapat – most először végre sikerült feljutni az élvonalba? Hogy ezt kiderítsük, keresünk egy olyan kocsmát, ahol talán belefutunk szurkolókba.

A gond csak az, hogy Barcikán olyan ritka a kocsma, mint a fehér holló.

Végre találunk egy Viktória nevű csapszéket az egyik parkban. Odabent rokonszenves szőke hölgy csapolja a Borsodit (nem, majd Drehert vagy Sopronit!), mi kocsival vagyunk, kólát kérünk. Bal kéz felől a kerek asztalnál két atyafi kortyolgatja Borsodiját, megkérdezem a hozzám közelebb ülő, őszes hajú urat, vajon tudja-e, hogy feljutott a Kolorcity az NB I-be.

Úgy néz rám, mint egy gyengeelméjűre.

Ezt most komolyan kérdi? Ott voltam vasárnap este Kisvárdán, nélkülem nem rendeznek Barcika-meccset – mondja sértődötten Lázár József, mert be is mutatkozunk egymásnak. – Kocsival mentünk, a párom vezetett, aki egyébként itt a kocsmáros, ő az a szőke hölgy a pult mögött. Kihúztuk a döntetlent, a Vasas döntetlenjét is kiszurkoltuk, amikor lefújták a meccset, ünnepeltünk egyet, aztán tűz haza, háromnegyed tizenegykor már itt ültünk a Viktóriában.

Lázár úr ismeri a dörgést, értő fejtegetésbe kezd a barcikai siker okairól.

„Tudja, Erős Gabi, az edzőnk az oka annak, hogy feljutottunk – szögezi le ellentmondást nem tűrően. – Ő az egész NB II legjobb edzője, de az NB I-ben is ott van az első ötben. Csak az a kár, hogy szerintem Révész Attila visszaviszi Gabit Kisvárdára.”

Erre közbevetem, hogy én úgy tudom, a korábbi magyar szövetségi kapitány, Bernd Storck lesz a Várda edzője.

Ezt már én is hallottam, de nem hiszem, hogy összejön nekik. Gabi már dolgozott Várdán, de akkor még nem volt meg a pro licence-e. Viszont időközben megszerezte, és most már legálisan leülhet a kispadra vezetőedzőnek.

Aztán még szó kerül Koszta Péter sportigazgatóról, aki Putnokon iskolaigazgató és alpolgármester, és másodállásban dolgozik Barcikán. Lázár úr szerint remek ember, NB II-es futballista volt a Borsodi Volánban, csak egy kicsit túlságosan nyers. Visszakérdezek, ez mit jelent?

Hát azt, hogy a parasztoknak mindig megmondja a frankót

– feleli beszélgetőpartnerem, majd nagyot húz a Borsodiból.

Ha csak úgy nem…

Főszerepben a lokálpatriotizmus

No de lassan négy óra van, ideje távozni a Viktóriából, kezdődik a gyermeknapi bulival egybekötött éremátadó ünnepség. A Kolorcity Aréna – agyoncsépelt fordulattal egy kis ékszerdoboz, csak éppen nem felel meg az élvonalbeli stadion kritériumainak, ezért a bajnokságot mindenképpen a Mezőkövesd pályáján kezdi a Barcika, már ami a hazai mérkőzéseit illeti. Az egyik jól értesült szurkoló úgy tudja, ez meccsenként ötmillió forintjába kerül a klubnak.

Nem sok hiányzik ahhoz, hogy megkapja a stadionunk az NB I-es licence-et – mondja odabent Sztupák Péter tulajdonos-ügyvezető, miközben leülünk a kispadra. – A pályafűtés csőrendszere már megvan, a szemközti nagylelátó 900 férőhelyes, a vendégszektorban 250-en férnek el, itt mögöttünk is van hely vagy száz nézőnek. Tényleg nem sok kell már hozzá. Az őszt még Mezőkövesden játsszuk, de jó lenne, ha a tavaszt már itt, a Kolorcity Arénában kezdenénk.

A tulajdonos arról is beszélt, hogy korábban mindig másért küzdöttek, nem az NB I-be jutásért. Hol a kiesés ellen, hol azért, hogy az NB III-ból, mert bizony ott is jártak, visszakerüljenek a második vonalba.

Kicsit szokatlan még ez az érzés, hogy hamarosan olyan csapatokkal játszunk, mint a Ferencváros, a Paks, a Puskás Akadémia vagy az Újpest – ismerte el a tulajdonos. – Ez új élethelyzet, amit még szokni kell.

Sztupák úr elmondta, először december környékén gondoltak a feljutásra a tabellára nézve. Addig annak is örült volna, ha a csapat simán bennmarad, és, mondjuk, a tizedik helyet szerzi meg.

Azért az is igaz, hogy amikor például Varga Józsi, a Debrecen egykori 34-szeres válogatott játékosa tavaly nyáron hozzánk akart igazolni, megkérdezte, ha úgy alakul, vállaljuk-e az élvonalbeli szereplést. És erre azt mondtam, ha feljutnak, én biztosítom a licencfeltételeket

– mondta a tulajdonos.

NB I lett a sima bennmaradásból

Sztupák úr amúgy építési vállalkozó, mintegy tucatnyi éve vette át a klubot. Tőről metszett lokálpatrióta, ahogy a szintén barcikai születésű polgármester, Szitka Péter is. Aki, mint jeleztük, 2006 óta vezeti a várost, kezdetben az MSZP tagjaként, aztán meg már függetlenként.

A város is megtesz mindent, amennyi csak az erőnkből telik – mondja a polgármester, akinek a népszerűsége szinte tapintható, ahogy jár-kel a szurkolók között. – Tudom, hogy az is benne van a pakliban, hogy nem lesz tartós az NB I-es szereplésünk, lehet, hogy csak megmártózunk az élvonalban, de legalább elmondhatjuk magunkról, hogy játszottunk a Fradival, a Pakssal, a Puskással! Látja, itt áll mellettünk Demeter Zoltán, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 4-es választókerületének fideszes országgyűlési képviselője, ebben vele is egyetértek. Ami a sporttámogatást illeti, abban például nincs közöttünk nézetkülönbség.

22 Szitka Péter és Demeter Zoltán Galéria: Egy szivárványszínű város, ahol a foci felülírta a pártpolitikát (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Demeter úr, a szomszédos Bánhorváti szülötte, hevesen bólogat, és amikor rákérdezek, magától értetődő természetességgel mondja:

Még szép, hogy fogok lobbizni annak érdekében, hogy tavasszal már a Kolorcity Arénában fogadhassuk a vendégcsapatokat. Elő kell teremteni a pénzt a pályafűtés kialakításához és a nézőtér bővítéséhez!

De menjünk tovább. A verőfényes napsütésben tele van gyerekekkel a gyep, emitt ismerős úriember adja az autogramokat, filctollal írja a nevét, a Varga Józsefet, a kölyök nadrágszárára. Hát persze hogy Varga Józsi ő, a Debrecen egykori 34-szeres válogatott csapatkapitánya! Közben passzolgat kisfiával, csinos felesége közelről figyeli a fejleményeket.

Tele van csapatkapitányokkal a Kolorcity

„Szerintem most lett futballváros Kazincbarcika, és ehhez sokat hozzá tudna tenni, ha itthon tudná játszani a hazai meccseit a csapat. Majd meglátjuk, hányan kísérik el a csapatot Mezőkövesdre – mondja a Levszki Szpartaknak 16 éve a Loki színeiben rúgott legendás bombagól gazdája. – Nézze, amikor lemondott rólam a Debrecen, én még úgy éreztem, van bennem annyi, hogy megmutassam az NB I-ben. Volt bennem dac és bizonyítási vágy. Meg is kérdeztem a tulajdonos urat, ha esetleg feljutásra állnánk, vállalja-e az NB I-es szereplést. És azt mondta, hogy vállalná. Hát aláírtam!”

Bódi Ádám szintén volt egy darabig a Loki csapatkapitánya, ő is osztogatja az aláírásokat.

Mindenhol nagy élmény, ha feljut a csapat az NB I-be, de igen, itt mintha nagyobb durranás lenne, hiszen Barcika korábban sohasem játszott az élvonalban. És ebben a 24 ezres városban családiasabb is a hangulat – mosolyog Bódi két autogram között. – Józsi megelőzött engem, ő 2024 januárjában érkezett, én meg tavaly nyáron. De egy pillanatig sem bántam meg. Ahogy Józsi, én is feltettem a kérdést a sportigazgatónknak, vállalja-e a klub az élvonalat, és örültem, amikor igen volt a válasz.

De már itt is van Erős Gábor, a sikeredző, akit még Budafokról ismerek, hiszen a 2023–2024-es szezonban a BVMTE szakvezetője volt.

Január, február környékén kezdtük úgy érezni, hogy meglehet az NB I – tűnődik a szakember. – Rutinos csapat a Barcika, tele van csapatkapitányokkal: Bódi Ádi és Varga Józsi a Lokiban volt cséká, Lucas a Kisvárdában, Polgár Kristóf a Diósgyőrben. De vannak helyi fiatalok is, szóval ideális az összetétel. Egyébként vasárnap Kisvárdán figyeltük a Vasas–Honvéd-meccs alakulását, és amikor kiegyenlített a Várda, izgalmas lett a hajrá, de szerencsére minden jól alakult.

Befejezésül próbáljuk faggatni Erőst arról, marad-e a Kolorcity edzője, de csak annyit tudok kihúzni belőle, hogy szeret itt dolgozni.

A héten leülünk beszélni a vezetőkkel, szerintem ezen a héten eldől a sorsom

– mondja.

Lucast még Kisvárdáról ismerem, a brazil születésű játékos 18 éve él Magyarországon, úgy beszéli nyelvünket, mint bármelyik barcikai. Felesége is magyar, három gyerekük van.

Tavaly nyáron igazoltam ide, amikor régi kisvárdai barátom, Erős Gabi lett az edző. Eleinte csak a bennmaradás volt a cél, de ahogy teltek-múltak a hónapok, egyre jobban összeállt a csapat, és elkezdtünk bízni a feljutásban. Óriási élmény ez, hogy először van NB I-es csapata a városnak. Ez új, meg kell szokni nekünk és a szurkolóknak is

– jelzi a rutinos játékos.

De már mondja is a helyszíni műsorközlő, hogy következik a bajnoki ezüstérmek átadása, Vámos Tibor, az MLSZ versenyigazgatója akasztja a játékosok és a szakmai stáb tagjainak a nyakába a medáliákat. Aztán jön az elmaradhatatlan ünnepi fotó a dobogón, kézben a hatalmas ólomkristály váza, ott a felirat is, hogy NB I, szóval, kattognak a fényképezőgépek.

Most már dokumentáltuk is, hogy felkerült negyvenegyedik városként Kazincbarcika is a labdarúgó NB I térképére.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)