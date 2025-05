2001. május 16.

Több mint 24 éve játszották minden idők egyik legjobb UEFA-kupa-döntőjét, amely során a dortmundi Westfalenstadionban a Liverpool hosszabbítás után, aranygóllal 5–4-re legyőzte az idény meglepetéscsapatának számító Alavést.

És azóta, ha volt spanyol csapat egy nemzetközi kupasorozat fináléjában, akkor azt a trófeát spanyol együttes nyerte meg!

Direkt fogalmaztunk ennyire körültekintően, hiszen az azóta felhalmozott 23 spanyolos döntőből négynél is házi finálé volt, tehát szükségszerűen volt egy vesztes fél is, de a szériát így is a La Liga egyik képviselője nyerte meg.

A Real Madrid és a Sevilla tarolt, az Atléticónak nem jött össze a második front

Ami a csapatokat illeti, a Real Madrid azóta hétszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, a Barcelona ugyanitt négyszer ért közben a csúcsra.

A második számú kupában a Sevilla volt az úr ugyancsak hét sikerrel, itt az Atlético Madrid háromszor szerezte meg a serleget (2010-ben a Gera Zoltán vezette Fulhamet két vállra fektetve).

A fővárosi csapat lehetett volna az egyetlen, amely mindkét sorozatban trófeát szerez, de 2014-ben és 2016-ban is óriási csatában maradt alul a Reallal szemben a BL-ben.

Vissza a második számú sorozathoz, UEFA-kupa néven még a Valencia, Európa-ligaként pedig a Villarreal is megnyerte, így jön ki egyhuzamban a 23 sikeres spanyol döntő. Az Atlético mellett az Espanyol és az Ahtletic Bilbao bukott még nemzetközi torna fináléjában az elmúlt 24 évben, előbbit a Sevilla, utóbbit épp Diego Simeone csapata múlta felül.

Ahogyan felsorolásunkból látszik, a Konferencialiga 2021-es életre hívása óta először jutott spanyol együttes a döntőbe, a feladat ugyanakkor talán minden korábbinál nehezebb lesz!

A spanyol csapatok nemzetközi kupadöntői az Alavés veresége óta idény sorozat győztes nemzet döntős nemzet vége 2001–2002 BL Real Madrid spanyol Leverkusen német 2–1 2003–2004 UEFA-kupa Valencia spanyol Marseille francia 2–0 2005–2006 UEFA-kupa Sevilla spanyol Middlesbrough angol 4–0 2005–2006 BL Barcelona spanyol Arsenal angol 2–1 2006–2007 UEFA-kupa Sevilla spanyol Espanyol spanyol 2–2* 2008–2009 BL Barcelona spanyol Man. United angol 2–0 2009–2010 Európa-liga Atl. Madrid spanyol Fulham angol 2–1** 2010–2011 BL Barcelona spanyol Man. United angol 3–1 2011–2012 Európa-liga Atl. Madrid spanyol Ath. Bilbao spanyol 3–0 2013–2014 Európa-liga Sevilla spanyol Benfica portugál 0–0* 2013–2014 BL Real Madrid spanyol Atl. Madrid spanyol 4–1** 2014–2015 Európa-liga Sevilla spanyol Dnipro ukrán 3–2 2014–2015 BL Barcelona spanyol Juventus olasz 3–1 2015–2016 Európa-liga Sevilla spanyol Liverpool angol 3–1 2015–2016 BL Real Madrid spanyol Atl. Madrid spanyol 1–1* 2016–2017 BL Real Madrid spanyol Juventus olasz 4–1 2017–2018 Európa-liga Atl. Madrid spanyol Marseille francia 3–0 2017–2018 BL Real Madrid spanyol Liverpool angol 3–1 2019–2020 Európa-liga Sevilla spanyol Inter olasz 3–2 2020–2021 Európa-liga Villarreal spanyol Man. United angol 1–1* 2021–2022 BL Real Madrid spanyol Liverpool angol 1–0 2022–2023 Európa-liga Sevilla spanyol Roma olasz 1–1* 2023–2024 BL Real Madrid spanyol Dortmund német 2–0 *tizenegyesekkel **hosszabbítás után

A Chelsea egymaga értékesebb a nyolc legnagyobb riválisánál!

Az erőviszonyokat illetően igazából a legnagyobb kérdés az volt, hogy a londoni „kékek” mennyire veszik komolyan a még mai napig is kissé lenézett új szériát.

Merthogy a londoni keret piaci értéke (922 millió euró) egyedül nagyobb, mint az őt követő nyolc legértékesebb gárdáé – összesen!

A 2012 óta két-két Bajnokok Ligáját és Európa-ligát nyerő együttes (amely az 1999-ig létező KEK-et is elhódította kétszer) a 2024-es Ligakupa-győzelemmel harcolhatta volna ki helyét ebben a sorozatban, a februári fináléban azonban a Liverpool felülkerekedett. Viszont, Szoboszlai Dominik klubja az idény végén bronzérmes lett, így a BL-ben indulhatott, a Konferencia playoffkörében indulás joga pedig így a PL hatodik helyezettjére hullott, amely történetesen a Chelsea lett, így három hónappal később a „kékek” csak bejutottak a harmadik számú nemzetközi kupasorozatba.

A Konferencialiga legértékesebb keretei csapat nemzet összérték 1. Chelsea angol 922,00 A riválisok 2. Fiorentina olasz 281,80 3. Real Betis spanyol 173,10 4. Panathinaikosz görög 102,13 5. Gent belga 78,25 6. Köbenhavn dán 77,55 7. Heidenheim német 66,78 8. Lugano svájci 64,93 9. Basaksehir török 55,30 2–9. összesen 899,84 A transfermarkt.de adatai, az összegek millió euróban értendők

Egy kis döccenő után gála itt, bukdácsolás után küzdelmes döntőbe jutás ott

Kis túlzással aztán épp a ligaszakaszba jutásról döntő playoffkör volt a legnehezebb az angol csapat számára, hiszen a hazai 2–0-s siker után a Servette otthon 2–1-re fordított, így a Chelsea szűken nyerte meg a párharcot. A ligaszakaszban aztán már nem volt kegyelem, a csapat 26–5-ös gólkülönbséggel nyerte meg a hat meccsét, egyben ezt a fázist is, így rögvest a nyolcaddöntőbe jutott.

A kieséses szakaszban a Köbenhavn (2–1, 1–0), a Legia Warszawa (3–0, 1–2) és a Djurgarden (4–1, 1–0) elleni párharcot is idegenben letudta már érdemben, így könnyedén jutott a fináléba.

A Betis szereplése messze nem volt ilyen sima, bár a csoportkörbejutás az ukrán Krivbasz ellen (3–0, 2–0) még igen, de ott az első négy körből csak egy győzelem jött össze a Legia (0–1), Köbenhavn (1–1), Celje (2–1), Mladá Boleslav (1–2) négyessel szemben. Az ekkor csupán 22. gárda a folytatásban azért a Petrocubot és a HJK-t is legyűrte 1–0-ra, a 15. helyen zárva pedig bejutott a nyolcaddöntőért vívott rájátszásba.

A Chelsea-hez hasonlóan a Gent (3–0, 0–1) és a Vitória Guimaraes (2–2, 0–4) ellen is az idegenbeli fellépésen döntötte el a párharcot, aztán a Jagiellonia (2–0, 1–1) kiejtése után jött az előző két kiírásban döntős Fiorentina elleni kulcspárharc. A spanyol együttes otthon 2–0-ra vezetett Antony gólja után, idegenben pedig 1–0-ra, viszont az olaszok idegenben szépítettek, otthon fordítottak, így jöhetett a hosszabbítás, amiben Ezzalzaouli rakta keretbe a párharcot, lévén a legelső találatot is ő jegyezte (2–1, 2–2).

Két nemzetközi kupa már nem lesz egy idényen belül, de lesz-e két bukás?

A brazil Antony az Ajaxban berobbanva keltette fel magára a topcsapatok figyelmét, és 2022 augusztusának végén a Manchester United 95 millió euróért csapott le az akkor még csak 22 éves szélső játékjogára.

Hogy aztán minden idők egyik legnagyobb beégését hozza ez a transzfer.

Antony ugyanis az első idényében még eljutott nyolc gólig és három gólpasszig, azóta viszont összesen volt négy találata és két előkészítése, ami után januárban kölcsönadták a Betisnek.

És a brazil futballista megtáltosodott! Az egy dolog, hogy négy hónap alatt volt 14 kanadai pontja (9+5), találatainak többsége szemkápráztató megoldásból született, a Konferencialiga kieséses szakaszának nyolc meccsén pedig négy góllal és három gólpasszal segítette fináléba együttesét.

Mivel az Európa-ligában a Manchester United is döntőbe jutott időközben, így a ligaszakaszban ott négy meccsen pályára lépő Antony lehetett volna az első futballista, aki egy idényben két nemzetközi trófeát is begyűjt!

A Tottenham bilbaói sikerével ez az esély elszállt, most már csak az a kérdés, hogy az elmúlt években rendre kinevetett brazilnak sikerül-e egy nemzetközi trófeával zárnia. A Chelsea ellen eddig mindenesetre nem rossz a mérlege, hiszen két győzelem mellett egy döntetlen és egy vereség volt vele az MU mérlege. Azon a meccsen, amikor a párharcban az egyetlen kanadai pontját (egy gólpasszt) jegyezte, akkor viszont a londoniak 4–3-ra győzni tudtak úgy, hogy a 100.(!) percben még a „vörös ördögök” vezettek...

A meccs előtt még csak 11. londoni csapat pedig elkezdett szépen kapaszkodni a tabellán, és végül hatodikként zárva harcolta ki a Konferencialiga-indulást...

Az előjelek most sem rosszak a Chelsea-nél, hiszen a „kékek” a PL zárásán 1–0-ra legyőzték idegenben a Nottingham Forestet, így a negyedik helyen végezve bebiztosították a helyüket a Bajnokok Ligájában.

Konferencialiga 2024–2025, döntő

21.00: Betis (spanyol)–Chelsea (angol)

Wroclaw, Wroclaw Stadion. V: Irfan Peljto (bosnyák)

(Borítókép: Chloe Knott – Danehouse/Getty Images)