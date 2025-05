Conte hivatalosan az első olyan edző, aki három olasz csapattal is bajnoki címet szerzett. A Juventusszal történő triplázást (2011–2012, 2012–2013, 2013–2014) és az Interrel elnyert scudettót követően (2020–2021) lett idén bajnok a Napolival. Megismételve Fabio Capello kivételes szakmai bravúrját a Milan, a Roma és a Juventus kispadján, Don Fabio edzőként elért torinói két bajnoki győzelmét (2004–2005, 2005–2006) azonban a Calciopoli elnevezésű futballbotrány kitörését követően utólag elvették a Juventustól, így hivatalosan kizárólag a Milannal elnyert négy, és a Romával elhódított bajnoki győzelem szerepel (a Real Madridot két időszakban is spanyol bajnoki diadalra vezető mester) neve mellett.

Antonio Conte Nápolyban is a csúcsra ért. Ismét bebizonyította, hogy rövid távon ő a tökéletes választás egy hosszú lefolyású versenysorozatban a kiemelkedő eredmény felmutatására. Ahol a fegyelem, a koncentrált figyelem, a kilengésekkel szembeni intolerancia, a konzisztencia, vagyis a relatíve kiegyensúlyozott teljesítmény, az ezzel járó kiszámíthatóság, paradox módon olykor az egydimenziós futball, a pozitív értelemben vett monotonitás, és az ezekre alapuló munkakultúra előnyt jelentenek egy ennél magasabb szintű, gyakran sziporkázó, kreatívabb, azonban az állandóság biztosítására kevésbé alkalmas/hajlamos futballépítéssel, elképzeléssel szemben.

Fontos felhívni a számok, adatok bűvöletében élő személyek figyelmét, hogy a hatékonyság nem kizárólag a bajnoki címek, elnyert trófeák számában mutatkozik meg, hanem a csapata hirtelen pálfordulását előidéző, pozitív értelemben vett agresszív munkakultúra megkövetelésében, és azonnali megteremtésének képességében. A szakmai munka sikere e megközelítésben tehát független attól, hogy érmeket kapsz-e érte a szezon végén vagy sem. Nyilván ha nyersz, az nem elhanyagolható tényező. Conte ugyanis akkor is jól végezte volna a dolgát, ha idén nem lett volna bajnok a Napolival, amely a rajtuk kívülálló, további megannyi feltétel függvénye is.

Háttér

Ahogyan első, edzőként elért torinói bajnoki győzelme, vagy a Chelsea-vel és az Interrel elhódított trófeák esetében, úgy a mostani szezon során sem elhanyagolható szempont: a végső győzelem elérésében meghatározó volt, hogy nemzetközi elfoglaltság nem terhelte a szakmai stáb és a játékosok mindennapi munkáját. Eddigi karrierje során ez hol annak volt köszönhető, hogy a munkásságát megelőző időszakban az aktuális együttese korábban nem kvalifikálta magát a nemzetközi porondra, vagy ha igen, akkor korai kiesés jellemezte szereplésüket a nemzetközi (olykor a hazai) kupasorozatból.

Conte csodát tett Nápolyban, ahol a csapat 2023-ban még egy Európa-szerte méltatott látványos, közönségszórakoztató futballal Luciano Spalletti vezetésével ült fel Itália tetejére. A 2004 óta a Napoli sorsát a szívügyének tekintő elnök, Aurelio De Laurentiis hibás döntései vezettek oda, hogy amilyen hirtelen jött a Spalletti-féle csapat győzelme, olyan gyorsan sikerült lerombolni az előző idény során mindazt, amit az említett, harmadik scudettót szállító együttes képes volt felépíteni. Rudi Garcia kinevezése totális szakmai tévút volt, majd a korábban a környezetet jól ismerő Walter Mazzarri, később az azelőtt Maurizio Sarri és Spalletti oldalán szintén Nápolyban dolgozó Francesco Calzona feladata volt megmenteni a tavalyi szezont, amely azonban nem sikerült.

A rossz személyi döntésekre, hibás koncepcióra épített, Cristiano Giuntoli távozását nehezen kezelő Napoli tizedik helyezése sokkoló hatással bírt a 2023-2024-es szezonban. Rövid idő leforgása alatt ebből ismét várat építeni szinte elképzelhetetlen vállalkozás volt egy olyan környezetben, közegben, amely klubra nem jellemző a győztes mentalitás. Azt ugyanis újra és újra meg kell teremteni! Erre volt tökéletes megoldás Antonio Conte kinevezése. De Laurentiis és Giovanni Manna választása akkor is példás döntés a szakvezető Nápolyba csalogatásával kapcsolatban, ha idén nem lett volna bajnok az együttes.

A szakvezető számára megfelelő kiindulópont volt: 1. a relatíve kisebb nyomás (tizedik hely után szinte bármi előrelépésnek számíthatott), 2. a nemzetközi elfoglaltság nélküli munkafolyamat kialakításában való jártassága, a korábbi sikeres referenciáira alapozva. Egy bajnoki siker vizsgálatakor természetesen nem hagyható figyelmen kívül a makrokörnyezet, és a címre aspiráló ellenfelek alapos vizsgálata. A tradicionális nagy csapatok közül idén a Milan és a Juventus sajnos nem volt versenyben (nem taglalom őket hosszabban, mert nagyon elvinné a témát más irányba), a római klubok, Marco Baroni és Claudio Ranieri kivételes munkáinak hála becsülettel dolgoztak, de ők sem a bajnoki győzelemre épültek. Bár sokan a bajnoki címre esélyesnek tartották az Atalantát is, én a kezdetektől fogva az arra esélyes Inter és Napoli versenyfutását tudtam csupán elképzelni. A rendkívül rokonszenves bergamói csapat teljesítménye stabilan a legjobbak közé tartozik Itáliában (sőt, Európában is megsüvegelendő eredményeket mutat fel évek óta), azonban konzisztencia szempontjából nem bírnak (még?) egy bajnoki pontvadászatban a végső győztesekre jellemző karakterrel. Mindeközben a címvédő Inter ereje és háttere adott volt, Conte kinevezése pedig új dimenziókat nyitott a Napoli számára. (Hogy Inzaghiék oldaláról miért nem sikerült idén a scudetto elnyerése, a következő Interről szóló elemzésben írok majd, kis türelmet kérek ezzel kapcsolatban.)

Az előző bajnokcsapatot rosszul menedzselő De Laurentiis tehát tiszta lappal kívánt indulni és őt dicséri, hogy megadta a garanciákat Conte részére. A Verona elleni szezonnyitó 0–3 bár sokkolóan hatott, a végleges játékoskeret és az érdemi szakmai munka ekkoriban állt csupán össze. Az előző idény hatására a bajnoki címet szállító még keretben lévő kulcsemberek közül a legtöbben távozni kívántak, a szakvezető kinevezésének hatására azonban sikerült a maradásról meggyőzni többüket. Kvarachelia esetében legalábbis időszakosan. Zielinksi az Interhez távozott, de Osimhen kálváriája és Contéval való kapcsolatuk is ismert. Utóbbit pótolta Conte egyik kedvence. A korábbi talizmánja, Lukaku leigazolása szimbolikus volt Conte igényeinek kiszolgálását alátámasztandó. McTominay, Gilmour, Neres, Buongiorno megközelítőleg 120 millió eurós kiadást jelentettek De Laurentiis részére, továbbá Contét is fizetnie kellett. Egy déli klub irányítójaként nem mondható tehát, hogy a klubelnök a lehetőségeihez mérten ne tett volna meg mindent a szakvezető kívánságainak teljesítését illetően. (Kvarachelia januári távozása más lapra tartozik. De Laurentiis nem kívánt további gazdasági áldozatott vállalni a játékos fizetésének drasztikus emelését illetően, a hosszú ideje nagyobb anyagi elismerésre vágyakozó játékos pedig – egyébként érthetően – a jobb feltételeket támasztó, azóta BL-döntőig menetelő franciákhoz kívánt távozni).

A szakmai munka evolúciója Nápolyban

A veronai vereség hatására Conte taktikai hadrendet váltott. Mint egykoron a Chelsea mestereként egy kijózanító Arsenal elleni pofon, itt egy idejében érkező, Hellas Verona elleni háromgólos vereség ébresztette rá a mestert, hogy kezdeti taktikai elképzelését érdemes megváltoztatni. Különösen addig, amíg az általa képviselt munkakultúrát a kezdetekben idegenként fogadó játékosok elsajátítják a mester tanait. A 3–4–2–1/3–4–3-as hadrend helyett az új négy védős elképzelésben (sérüléséig Buongiorno és Rahmani alapemberek együtt) a szakvezető Lukakut és a következő meccsekre érkező McTominayt (lásd, szimbolikusan a bajnoki címet bebiztosító két gólt ők szerzik a Cagliari ellen) központi szereppel ruházza fel. Kvaracheliát gyakran továbbra is tudatosan szigeteli el, hogy ritmust váltva játékba hozza az utolsó harminc méteren, lásd a Milan elleni 2–0 alkalmával.

A szakvezető elképzelése ettől a ponttól kezdve egyértelmű: Lobotka technikai értelemben a csendes vezető, McTominay és Anguissa feladatai a stabilitás, a taktikai egyensúly megteremtése, kulcsszerepük a beékelődés, Lukaku pedig az előretolt hivatkozási pont. Ha kell, a mélységet támadja, miközben legtöbbször feljátsszák rá a labdát, azt megtartja, osztogat. Amíg Conte Intere a szárnyvédők fellépésére, és a két csatár közötti „kicsiben” történő játékra épült, a Napoli szélsői erre kevésbé alkalmasak. Súlypontáthelyezéssel tehát a belső középpályások szerepe értékelődik fel, akik képesek e feladatra. A szerepek jelentősége megmutatkozik akkor, amikor eltérő játékosok töltik be az előre meghatározott, felveendő pozíciókat. Anguissa és McTominay hol visszalépnek Lobotkáék kisegítésére, hol fellépnek a támadó vonalba Lukakuékat támogatandó. Magyarul: Conte a mélységet labda nélkül is támadni képes játékosokkal tölti fel a keretét, ahol a szélsővédők, Olivera, Di Lorenzo változtatják helyezkedésüket Kvarachelia és Politano oldalain. A változtatás gördülékeny futballt nem, de a korábbinál jobb játékot és győzelmi sorozatot teremtett. Ősszel hét egymást követő győzelemmel a Napoli arculata ennek köszönhetően formálódni kezdett.

Mindeközben szép lassan kiforrt a markáns identitás és csapatjáték, ahol a játékosok tudják, mit és mikor kell tenniük. Az építkezés a korábban bevált sémákra épül: a Contéra oly jellemző vertikális, direkt passzokkal átjátszani a pálya középső területeit, a visszalépő szélsők, támadók segítségével. Cél minél hamarabb konklúzióig jutni a támadásvezetés során, és a létszámfölényes, vagy létszámegyenlő szituáció megteremtése a leghátsó védelmi vonallal szemben. Megteremteni a beadás, vagy a lövés lehetőségét, minél hamarabb. Lobotka visszalép, a belső védők előtt pedig Olivera és Di Lorenzo belép a félterületekbe. Másik megoldás a szélsőjáték erőltetése, amikor az egész jobboldalt bejátszani hivatott Politano behúzódik középre, így mögötte Di Lorenzo felléphet. A baloldal túltöltése, Kvara tudatos elszigetelése és a harmadik játékos bevonása alkották még az alapelgondolást. A szakvezető a szezon elején a visszalépő Simeonét, leginkább Lukakut használta erre. A védekezés során a hol egészen mélyen, hol középmagasan felvett pozíciók nem túl agresszívak (gyakran 5–4–1), de célja a területek megfelelő elzárása, emberezések kialakítása, a szélsőtámadók két játékos közti pozícionálásával. Eredménykényszer esetén: amikor az ellenfél forgat, a Napoli hirtelen agresszív letámadásba megy át.

A szezon második felére a bajnoki remények lankadni látszanak. Ennek oka Kvarachelia januári távozása, amely sokkolta a közvéleményt. A csapat a játékos távozásával hirtelen jelentősen meggyengült. A gyakran mélyen tartott védelmi vonalakkal operáló Napoliban egyedül ő volt képes labdavezetéssel „feltolni” együttesét, azt cipelve, ellenfelek védőit lekötve, elmozgásaival passzfolyosókat teremtve. Értékesítése előtt már árnyéka volt önmagának, kikerült a kezdőcsapatból. A háttérben a klubváltásával párhuzamosan Conte és a játékos kapcsolata megváltozott, egymásba vetett bizalmuk megtört. Kvara távozását követően Lukaku szerepe még egysíkúbb fegyverré vált: neki kellett „feltolnia” az egész együttesét. Kvarachelia nélkül, Neres kiesése idején Conte a szezon során ismét hadrendet váltott, a bajnoki versenyfutáshoz ugyanis a nem túl mély keretét alkotó minden egyes játékosára szüksége volt. Juan Jesus, Raspadori, Mazzocchi, Billing, Gilmour bevetésével ismét előkerült a háromvédős fegyver, a felállást többször egyazon mérkőzésen belül módosítva.

A hónapok előrehaladtával a Napoli kétarcúsága megmutatkozott az Inter elleni 1–1 alkalmával (Calhanoglu büntetőt ront), és az Atalanta ellen elbukott (0–3) meccs alkalmával. Neres nagy meccsén aztán eljött a visszavágás ideje (3–2), és a Juventust is sikerült legyőzni. Ezt követően bár sokáig nem sikeres a Napoli, de a három fronton elfoglalt Inter is hullajt pontokat.

A szezon során több kulcsember sérülése akadályozta a munkát. Buongiorno csak a szezon felét volt képes végigjátszani, David Neres is kidőlt egy időben, gyakran a padról szállt be, Kvarachelia januári távozása pedig teljesen kiölte a csapat támadójátékából a kiismerhetetlenséget. A biztos alapokat az őszi győzelmek adta magabiztosság és hit megteremtették, a játék stabilitást, megbízhatóságot mutatott, azonban igazán színes futballra nem számíthattunk. Az Interrel elért bajnoki győzelemben oroszlánrészt vállaló Lukaku megbízható, jó szezont futott, miközben amennyiben az ellenfelek kizárták a játékost, a Napolinak Kvarachelia elvesztését követően már nem volt kellően hatékony támadófegyvere.

A bajnokság során példás módon a legkevesebb gólt kapó a biztos védekezésre, stabil, szilárd csapatjátékra berendezkedő együttesben Merettel az élen a csapat az Opta adatai alapján 16 alkalommal hozott le kapott gól nélküli találkozót. A kieső Buongiorno ellenére Olivera új szereppel történő felruházása és nélkülözhetetlensége, Lobotka csendes vezetése és Anguissa labda nélküli játéka, kiemelkedő teljesítménye mellett szólni kell egy kulcsjátékosról. A Conte által kiválasztott, a szezon legjobbjának járó díjakat elnyerő Scott McTominay szerepe kulcsfontosságú az idei győzelemben. Ahogyan egykoron Vidal, majd Barella beépítése és vezetői szereppel történő felruházásuk, úgy a csapatjátékba gyakran az egyedüli dinamikát, ritmusváltást, ötletet szállító McTominay képességeinek kiaknázása minden egyes játékfázisban dicséretes. Vagy éppen Politano egész pályán történő alkalmazása, áldozatvállalása a legfontosabb fegyverek egyike a játék stabilitásának és eredményességének kialakításában. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, egy-egy momentum felértékelődik: Raspadori szabadrúgásgólja a Lecce ellen, Calhanoglu elrontott büntetője a Napoli ellen, a bajnoki versenyfutást életben tartó, Inter ellen egalizáló Billing találata. Biztosan lehetne még több példát említeni.

A Napoli ezúttal úgy nyert bajnoki címet, hogy gyakran csak szenvedett, sokszor egyetlen értékelhető félidőt produkált, de azt stabilan. Amíg számos csatában a téli-kora tavaszi időszakban elfogyott a szufla és csak az eredmény őrzésére futotta, addig a Juventus, a Fiorentina vagy az Atalanta elleni példás teljesítmények során egy másik arcát is láthattuk az együttesnek. Amikor a fentiekkel ellentétben, szükséghelyzetben képesek voltak ritmust váltani, akaratukat időszakosan az ellenfelekre erőltetni, szellemileg és fizikálisan friss, meggyőző csapat benyomását is tudták kelteni. Ez a kétarcúság a többi rivális gyakori pontvesztései mentén nem okozott károkat a végkimenetel szempontjából. Egy gyakran kiszenvedett győzelem, minimalista futball mentén sikerült végig versenyben maradniuk, végül pedig a több fronton (sokan nem is gondolják mekkora szellemi terhelést jelentett mentális energiavesztés szempontjából az Internek a Milan elleni dupla Coppa Italia-párharc is bajnokság és BL hajrájában) versenyben álló Interrel szemben a hazai pontvadászatban sikerült több pontot gyűjteni. Le a kalappal.

Kéri András Dániel

A Sport Tv állandó szakértője

a Juventus Academy Dubai futballedzője, mesterkurzus oktató

(Borítókép: A Napoli játékosai ünnepelnek 2025. május 23-án. Fotó: Elianton / Mondadori Portfolio / Getty Images)