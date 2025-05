A klub szombati közleményében kiemelték: sajnálattal vették tudomásul az, hogy „nem sikerült megegyezni a folytatásról”, de tudomásul veszik, hogy az edzői pályán mindenkinek megvannak a maga szempontjai, elvárásai, köztük olyanok is, amelyek túlmutatnak a szakmai kihívásokon.

„Mi Kazincbarcikán mindig is a hosszú távú építkezésben, a közösség erejében és a sport emberi oldalában hittünk. Tisztában vagyunk azzal is, hogy klubunk lehetőségei – különösen anyagi és infrastrukturális szinten – nem mérhetők a legnagyobb hazai klubokéhoz, de azt is tudjuk: amit itt közösen létrehoztunk, az valódi érték.”

Emlékeztettek arra, hogy Erős Gábor vezetésével történelmi sikert értek el azzal, hogy a Kolorcity KBSC fennállása során először feljutott az NB I-be.

„Ez az eredmény örökre a klub aranylapjaira kerül, és ebben Gábornak elévülhetetlen érdemei vannak. Köszönjük neki a közös munkát, a befektetett energiát, a megélt sikereket. Döntését tisztelettel elfogadjuk. Büszkék vagyunk, hogy klubunk segítségével Gábor megmutathatta képességeit, szakmai tudását, valamint az itt töltött idő alatt egy Pro Licences diplomával is gazdagodhat. Ehhez és a további pályafutásához is sok sikert kívánunk, Kazincbarcikán mindig szívesen látott vendég marad.”

Új vezetőedző a másik feljutónál, Kisvárdán is

Gerliczki Máté lett a másodosztályban bajnok, és az élvonalba feljutott Kisvárda Master Good labdarúgócsapatának a vezetőedzője, számolt be az MTI. A szabolcsiakat az NB I-be visszajuttató, sportigazgatóként is dolgozó Révész Attila korábban jelezte, hogy nem folytatja vezetőedzőként, a klub pedig szombaton közölte, hogy az eddig segédedzőként közreműködő Gerliczki Máté veszi át teendőit. A 46 éves szakember 2021-ben került Kisvárdára, kezdetben az U19-es csapatnál dolgozott, aztán az NB III-as tartalékcsapatot vezette, majd megbízott vezetőedzőként dolgozott 2023 őszén az NB I-ben Milos Kruscsics távozása és Mátyus János érkezése között.

„Gerliczki Máté elsődleges feladata a leendő keret várható erősségének megfelelő helyezés megszerzése, ami álláspontom szerint a hatodik-kilencedik lehet” - fogalmazta meg az új vezetőedző elé állított célokat Révész Attila.

„Másodsorban pedig az első kifutó akadémiai korosztályunk tagjainak integrálását a következő két évben meg kell valósítani, ahogy az a tavaszi szezonban kapusunk, Popovics Ilija esetében már sikerült is. Ebben segítséget kap Supka Attila akadémiai szakmai igazgatótól és Gálhidi György integrációért felelős szakembertől is. Ez a kinevezés is erősíti azt az alapelvet, amit még akadémiánk korábbi szakmai vezetőjével, Szentes Lázárral együtt fektettünk le, hogy klubunknak nemcsak játékost, hanem edzőt is kell nevelnie” – tette hozzá a sportigazgató.