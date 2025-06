Szombat este történelmi sikert aratott a Paris Saint-Germain labdarúgócsapata: először nyerte meg a klubfutball legrangosabb trófeáját, a Bajnokok Ligáját. Tegyük hozzá, egy átszervezett, megnyújtott, plusz meccsekkel – kettő a főtáblán, kettő az egyenes kieséses szakaszban – bővített szezon végén, a döntőben pedig egészen elképesztő dominanciával az Internazionaléval szemben. Fizikailag, mentálisan mikor kellene megállniuk egy kicsit a főszereplőknek kiengedni a gőzt, átgondolni, kiértékelni a velük történteket, megélni annak hozadékát, újratölteni a „tápegységeket”? Na, most például egészen biztosan nem!

A PSG 58 mérkőzést vívott a szezonban, Luis Enrique vezetőedző 33 játékost nevezett ezekre a találkozókra, közülük 14-en legalább 50 meccsre beöltöztek. Egyedül Bradley Barcola mindegyikre, sőt, mindegyiken pályára is lépett! További öt kulcsembernek van 50 feletti meccsszám a lábában, és többen akadnak, akik közelítenek ehhez a számhoz.

Például az olaszok klasszis kapusa, Gianluigi Donnarumma, akit posztjából adódóan inkább rotálnak, mintsem cserélnek: ami pedig a játékperceket illeti, 40 meccsel is simán ott van a PSG legfoglalkoztatottabb, leginkább terhelt játékosai között.

Szombat este a sportág semleges rajongói számára is feledhetetlen döntőt (a párizsiak 5–0-ra lépték le a rutinos erőket felvonultató, az elődöntőben a Barcelonát búcsúztató Intert) egy hasonlóan élménydús ünneplés követte vasárnap Párizsban: parádé az Avenue des Champs-Élysées sugárúton (hol máshol), a francia főváros egyik világhírességén, majd este a Parc des Princes-ben a telt házas show-műsorban labdára nem is volt szükség ezúttal, a labdarúgók anélkül is nagyon jól elvoltak, a drukkerek pedig véresre tapsolhatták a tenyerüket, rekedtre kiabálhatták magukat.

Aztán úgy nagyjából ennyi is jutott az ünneplésre, pihenésre. Kettő az egyben, az is szinte a lehető legszűkebbre mérve – haladjunk kérem!

Ez már nem egy olyan időszak, amikor a magyar bajnokcsapat fiatal csikóinak az idejébe belefért, hogy az aranyérmet megünnepelvén „körbeigyák” a Balatont. Szigorúan csak egy kisfröccs vagy egy pohár sör! De azt viszont mindenhol, ami műintézmény éppen szembejött velük.

A PSG játékosai a kevés kivételtől eltekintve válogatott kötelezettségüknek tesznek eleget a héten, mielőtt az európai BL címvédője elindulna az Egyesült Államokba, ahol újabb tétmeccsek sora vár rá a klubvilágbajnokságon. Említsük meg, a szintén megreformált tornán az eddigiekhez képest több együttes vesz részt, több meccset is rendeznek. Június 15. és július 13. között 32 csapatos mini vb-re kerül sor. Azért nem mondhatjuk, hogy komplett vb-t tolnak végig a 2026-os világbajnokság helyszínén főpróbaként, mert közben ugye 1998 után ott is emelték a tétet, pontosabban a létszámot: 32 helyett jövőre már 48 válogatott áll oda a rajtvonalra.

De ne is szaladjunk ennyire előre térben és időben, a vb egyelőre a nagyon távoli, még a klub-vb is csak a középtávoli jövő zenéje, mi viszont a köztes napokban sem maradunk színvonalas muzsika nélkül, csak a zenészeket kell új bandába keverni.

A párizsi keretből tíz játékos érdekelt a Nemzetek Ligája négyes döntőjében, amit június 5–8. között Németországban rendeznek.

Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Lucas Hernández és Warren Zaire-Emery hétfőn jelentkeztek a francia válogatott főhadiszállásán, Clairefontaine-ben, ez az érintett klubokat tekintve a nemzeti együttesben a legnagyobb kontingens. A franciák a csütörtök esti NL-elődöntőben Spanyolországgal találkoznak, az ellenfélnél egy PSG-légióssal, Fabián Ruizzal. A szerdai elődöntőben, amelyben Portugália és a rendező Németország csap össze, előbbi válogatott keretébe négy PSG-játékos kapott meghívót: Nuno Mendes, Joao Neves, Goncalo Ramos és Vitinha. A tornán helyosztókat is rendeznek, így vasárnap újabb feladat vár az érintettekre: kora délután a bronzmeccsen vagy este a fináléban.

Klubtársaik döntően ugyancsak két meccsre készülhetnek a napokban. Egyrészt már javában tartanak a világbajnoki selejtezők, öt PSG-játékos ezeken lép(het) pályára. Donnarumma az olasz – a 26 éves kapus már 72-szer játszott a nemzeti együttesben –, Willian Pacho az ecuadori, Lee Kang-in a dél-koreai válogatottba kapta meg szokásos meghívóját. A brazilok új szövetségi kapitánya, a Real Madridtól elköszönt Carlo Ancelotti pedig rögtön jelezte igényét Lucas Beraldóra és Marquinhosra.

A georgiai Hvicsa Kvaracheliára, a marokkói Achraf Hakimire és az orosz Matvej Szafonovra felkészülési mérkőzések várnak, míg a BL-döntő utolsó góljának szerzője, Senny Mayulu és Ibrahim Mbaye a franciák U20-as korosztályos csapatában szerepel nemzetközi tornán. Legalábbis annak az elején, mert a vége már ütközik a klub-vb-vel.

A szombat esti Bajnokok Ligája-döntőre nevezett 22 PSG-játékos közül így csak ketten dologtalanok a héten:

a francia Presnel Kimpembe és a spanyol Arnau Tenas. Utóbbi olimpiai bajnok, de még nem játszott hazája felnőtt válogatottjában.

A Paris Saint-Germain jövő héten utazik majd az Egyesült Államokba, ott először június 15-én lép pályára, első ellenfele az Atlético Madrid lesz. Ismerve a Diego Simeone által irányított spanyolok szenvedélyét, rögtön meg akarják majd tépázni a BL-címvédő nimbuszát. Játékerejüket tekintve erre még jó esélyük is mutatkozik egy csapágyasra hajtott riválissal szemben. A PSG június 19-én a brazil Botafogo, 23-án a helyi erőket képviselő Seattle Sounders gárdájával mérkőzik meg a klub-vb csoportkörében.

Borítókép: PSG-ünnep a Parc des Princes-ben (Fotó: Olimpik/NurPhoto via Getty Images)