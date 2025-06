Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya azt nyilatkozta, hogy a magyar válogatottal szeretné befejezni szövetségi kapitányi pályafutását. Amennyiben 2030 után is jó egészségi állapotnak örvend, akkor szívesen dolgozna ismét klubcsapatban, addig viszont nemzeti csapatunk vezetése a prioritás számára.

Hetekig téma volt a sajtóban, vajon marad-e az Európa-bajnokság után is Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, amit végül nemrégiben 2030-ig meghosszabbított. A jövőjéről, Kerkez Milosról, valamint a fiának a nemzeti csapat trénergárdájába való beépítéséről is beszélt az olasz szakember a csakfoci.hu-nak.

Arról, hogy miért döntött a kontraktusa megtoldása mellett, lényegre törően elmondta, hogy számára ez egy lezárt kérdés.

Ez számomra már egy lezárt kérdés: a magyar válogatottal szeretném befejezni a szövetségi kapitányi pályafutásomat. Remélem – sőt, úgy gondolom –, hogy ha eljutok a szerződésem végéig, az azért lesz, mert sikerült valami komoly eredményt elérnünk.

Hozzátette: nem érezte úgy, hogy várnia kellett volna a világbajnoki selejtezők végéig a döntéssel. Kapott egy lehetőséget, ő pedig élt vele. Arról pedig, hogy mi lesz 2030 után, úgy fogalmazott: „Ha egészséges leszek, mindenképpen szeretnék klubcsapatnál dolgozni – ez teljesen biztos. Már korábban is elmondtam, hogy ha választhatnék – márpedig sokszor nincs ilyen lehetőség, mert edző sok van, csapat viszont kevés – a jövőben biztosan nem vállalnék munkát másik válogatottnál.”

Kerkez Milos jövője napi szintű téma a nemzetközi és a hazai sajtóban egyaránt. Marco Rossi kiemelte, soha nem szól bele játékosainak döntéseibe, csak azt szeretné, hogy a válogatott hátvédje a legmegfelelőbb elhatározásra jusson.

„Őszintén szólva soha nem szoktam beleszólni a játékosok döntéseibe, ezekben a kérdésekben már így is elég sok szereplő érintett. A vágyam, hogy Milos a lehető legjobb döntést hozza meg a saját jövője szempontjából. Amit olvastam, az alapján olyan klubok közül választhat, mint a Manchester City, a Liverpool vagy a Real Madrid. Szerintem bármelyik döntést is hozza meg végül, az jó lesz – neki is és nekünk is.”

Gulácsi Péterről is szót ejtett a szövetségi kapitány, kiemelte, egyáltalán nem örült annak, hogy bejelentette visszavonulását a válogatottól – főleg, mert számolt vele a továbbiakban.

Természetesen nem örültem ennek, hiszen amikor egy játékos úgy dönt, hogy búcsút mond a válogatottnak, főleg, ha még szerepel a terveimben, az sosem jó érzés. Ugyanakkor elmondtam neki, hogy tiszteletben tartom a döntését. Őszintén szólva – bár senki sincs Péter szintjén –, hiszen ő az egyetlen kapusunk, aki már tíz éve folyamatosan topbajnokságban véd, mégis úgy gondolom, hogy ezen a poszton jól állunk a jövőre nézve.

Majd kitért arra is, hogy fia, Simeone videoelemzőként segítette a továbbiakban a válogatott szakmai stábját.

„Ez a döntés valójában már évekkel ezelőtt megszületett. Amikor idejöttem, négy olasz szakembert hoztam magammal, majd lépésről lépésre elkezdtük őket magyar szakemberekre cserélni. Ezt nagyon helyes döntésnek tartom, és örülök, hogy végig tudtam vinni. Amikor az utolsó külföldi munkatárstól megváltunk 2021-ben, már egyeztettem az MLSZ-szel arról, hogy amikor lesz rá lehetőség, szeretném, ha a fiam csatlakozhatna a stábomhoz, és az MLSZ-nek semmi kifogása nem volt ellene, mivel a fiam nem »újonc«, rendelkezik UEFA B licenccel és meccselemzői képesítéssel is.”

Hozzátette: tudja, hogy kockázatos döntést hozott meg ezzel, és tudja, hogy rengeteg tapasztalatra van még szüksége fiának.