2023 nyarán Raúl Asencio és három másik Real Madrid-akadémiai játékos – akik időközben már elhagyták a klubot –, Juan Dominguez, Ferran Ruiz és Andrés Martín két, akkor 16 és 18 éves lánnyal folytatott szexuális aktust, és a történteket állítólag a fiatal hölgyek beleegyezése nélkül rögzítették, Asencio pedig a vád szerint megosztotta a felvételt.

A Football Espana most arról számolt be, hogy az ügyész négy év letöltendő börtönbüntetést kért a Real Madrid sztárjára, Asencio viszont továbbra is ártatlannak vallja magát az ügyben, ügyvédei pedig bíznak abban, hogy tisztázzák a nevét.

négy éV letöltendő BÖRTÖNT ÉS 58 EZER EURÓS (kb. 22,7 millió forint) PÉNZBÜNTETÉST KÉRNEK AZ IDEIGLENES SÉRÜLÉSEK, POSZTTRAUMÁS STRESSZ ÉS LELKI SZENVEDÉS MIATT.

Májusban, hosszú hallgatás után nyílt levélben reagált a Real Madrid játékosa a történtekre, amiben megvédte ártatlanságát. „Szeretném még egyszer megismételni, hogy abszolút tiszteletben tartom minden nő szexuális szabadsághoz és magánélethez való jogát.”

Asencio a 2024–2025-ös idényben 42-szer lépett pályára, két assziszt fűződik hozzá.

(Borítókép: Raúl Asenció 2025. május 24-én Madridban, Spanyolországban. Fotó: Mateo Villalba / Getty Images)