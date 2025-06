Szoboszlai Dominik a Red Bull hivatalos honlapja által készített interjúban arról beszélt…

még nem ért véget az út, csak egy állomás volt a Premier League-cím elhódítása;

elárulta, édesapja őrzi az érmeit, de most saját trófeaszobát szeretne létrehozni;

fiatalon a nyelvi nehézségek és az idegen környezet miatt kétszer annyit kellett bizonyítania;

kiemelte a Red Bull-filozófia intenzív letámadásra épülő játékát, ami azóta is jól kamatozik számára;

Jürgen Klopp videóhívása előtt ideges volt, aztán gyorsan döntött a Liverpoolba igazolásáról;

kapitányként a legnagyobb célja a magyar válogatottal kijutni a világbajnokságra.

„Gyerekként mindig ezekről a trófeákról álmodsz” – fogalmazott a Liverpool középpályása, amikor arról kérdezték, tudatosult-e már benne, hogy ő lett az első magyar futballista, aki megnyerte a Premier League-et. Hozzátette: hosszú út vezetett idáig, és úgy érzi, még messze a vége. A családját emelte ki kulcstényezőként, azt mondta, nélkülük most nem lenne ott, ahol. „Ők is büszkék rám, de én is rájuk. Végig velem voltak, és továbbra is együtt haladunk tovább. Hosszú út vezetett idáig, de remélhetőleg még közel sem vagyok a történet végén.”

Szoboszlai minden idényében nyert valamit, amióta profi futballista. Az érmeket és serlegeket egyelőre az édesapja őrzi otthon – másolatokat is készíttettek, ha az eredetit nem tudták megtartani. Most azonban már saját trófeaszobán gondolkodik.

A Premier League-győzelem után lehet, hogy mindent újra legyártatok, és elrakom őket magamnak is. Eljött az ideje, hogy saját helyet építsek nekik.

A salzburgi kaland előtt egy U16-os válogatottmeccsen figyeltek fel rá a Red Bull játékosmegfigyelői, majd meghívták pár napra próbajátékra. Azt mondták, szerződtetni szeretnék, amint betölti a tizenhatot – addig ugyanis a FIFA szabályai miatt nem igazolhatott külföldre. „Ahogy betöltöttem, mentem is” – emlékezett vissza. A felnőttfutball kapuján átlépve fél évet töltött az osztrák másodosztályú fiókcsapatnál, az FC Lieferingnél, majd jöhetett a Salzburg első kerete.

A költözés, a nyelvi nehézségek és a honvágy hatalmas próbatétel volt: „Ez az egyik legnehezebb része annak, ha valaki profi futballista akar lenni. El kell hagynod a családod, idegen nyelven kell kommunikálnod, új emberek között kell helytállnod. Kétszer olyan jól kell teljesítened, mint mások, különben nem te leszel az első választás” – fogalmazott. Szerinte ez az időszak meghatározó volt a karaktere szempontjából is.

A Salzburgnál töltött évekről nosztalgiával beszélt, különösen a 2019-es Bajnokok Ligája-szereplés volt mérföldkő, ahol olyan játékosokkal játszhatott együtt, mint Erling Haaland, Takumi Minamino vagy Karim Adeyemi. „Jó csapatunk volt, a klub történetében először jutottunk főtáblára a Bajnokok Ligájában – mindenki jó munkát végzett. Elég csak megnézni, hol játszanak ma a srácok.”

A Haalanddal való barátsága ma is él, a beszélgetések témája azonban már ritkán a futball. „Tartjuk a kapcsolatot, de amikor beszélünk, próbálunk nem fociról beszélni. Nekünk ez a munkánk, szóval jólesik néha másról is szót ejteni.”

Szoboszlai szerint a Red Bull-csapatok rendszerében csak akkor lehet érvényesülni, ha a játékos megérti a játékstílus lényegét – a letámadásra, a gyors visszatámadásra és a maximális fizikai teljesítményre épülő rendszert. „Meg kell tanulnod, mikor és hogyan kell sprintelni. A legfontosabb szabály: egyetlen sprintet sem hagyhatsz ki. Ha kihagyod, az egész rendszer borul” – mondta.

Ami a saját állóképességét illeti, úgy fogalmazott, nem tudja pontosan, honnan jön az energia, de belülről érzi, hogy mennie kell. „Nem azért csinálom, mert edzem rá külön. Egyszerűen ilyen vagyok. Meccs előtt mindig azt mondom magamnak: »menni kell újra és újra«. Ez az, amin egész életemben dolgoztam.”

A Liverpoolba igazolása meglepően gyorsan történt: amikor a csapat akkori menedzsere, Jürgen Klopp jelentkezett, menedzsmentjével három nap alatt meg kellett hozniuk a döntést. „Amikor egy ilyen menedzser hív, nem nagyon kell gondolkodnod. FaceTime-on beszéltünk, és bár kicsit ideges voltam, végül rájöttem: ő is csak egy ember. Németül beszéltünk, az sokat segített” – idézte fel.

A válogatottnál betöltött szerepe különösen fontos számára: „Nagyon büszke vagyok, hogy kapitány lehetek, és ilyen formán is ott lehetek azok mellett, akiknek szükségük van rám” – fogalmazott. A következő nagy célja egyértelmű. „Három Eb-n ott voltunk egymás után, most a világbajnokságra akarunk kijutni. Ez az álmom, és mindent meg fogok tenni érte” – tekintett előre a nemzeti tizenegy kapitánya.

Szoboszlai Dominik legközelebb péntek este vezetheti pályára a magyar válogatottat, a csapat az őszi világbajnoki selejtezőkre hangolva Svédországgal mérkőzik meg a Puskás Arénában. A találkozót követően négy nappal Bakuban, Azerbajdzsánban zárul a mieink számára a 2024–2025-ös futballidény.

A magyar válogatott két felkészülési mérkőzése

június 6., 19:30: Magyarország–Svédország, Budapest

június 10., 18:00: Azerbajdzsán–Magyarország, Baku

A magyar válogatott vb-selejtezős programja

szeptember 6., szombat: Írország–Magyarország, 20.45

szeptember 9., kedd: Magyarország–Portugália, 20.45

október 11., szombat: Magyarország–Örményország, 18.00

október 14., kedd: Portugália–Magyarország, 20.45

november 13., csütörtök: Örményország–Magyarország, 18.00

november 16., vasárnap: Magyarország–Írország, 20.45

A keret

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Paks), Tóth Balázs (Blackburn)

Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Paks), Tóth Balázs (Blackburn) Védők: Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC) Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Valladolid), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Valladolid), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr) Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen), Gazdag Dániel (Columbus Crew), Sallai Roland (Galatasaray), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik a Premier League-trófeával ünnepel. Fotó: Peter Byrne – PA Images / Getty Images Hungary)