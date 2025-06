A magyar válogatott nyári programja két felkészülési mérkőzést tartalmaz az őszi világbajnoki selejtezőmeccsek előtt. Ezek közül az első a pénteki, Svédország elleni összecsapás a Puskás Arénában – amelyre Sipos Jenő, az MLSZ sajtófőnöke tájékoztatása alapján 3000 jegy híján már minden belépő elkelt –, a második pedig jövő kedden, Bakuban az Azerbajdzsán elleni mérkőzés.

A keret vasárnap óta Telkiben tartózkodik, a sajtó képviselőivel történő találkozóra Dibusz Dénes, a bajnok Ferencváros rutinos, 34 éves kapusa és Vitális Milán, a negyedik helyezett Győri ETO 23 éves újonca jött el.

A két játékostól arról érdeklődtünk, milyenek az első tapasztalatok az edzőtáborban.

Vitális cseppet sem meglepő módon arról beszélt, hogy eddig csak az újságokban olvasott arról, milyen lehet megérkezni a telki edzőközpontba. Első tapasztalatai roppant kedvezőek, szeretettel fogadták a társak, biztos benne, hogy könnyű lesz számára a beilleszkedés.

Vele ellentétben Dibusz már régi motoros a szakmában, sokadszor érkezhetett Telkibe, neki ott már nincs mit megszoknia.

„Minden rendben, jó volt megérkezni a megszokott környezetbe – kezdte a nagyszerű kapus. – Van néhány újonc a keretben, de például ez a kapustrió, velem, Szappanos Péterrel és Tóth Balázzsal, már korábban is dolgozott együtt így, hármasban. Senkinek sem ismeretlen ez a helyzet, ez a felállás. Jó munka lesz, biztos vagyok benne, kellőképpen fel tudunk készülni a svédek és az azeriek elleni meccsekre.”

Vitális még hozzátette, a legtöbben gratuláltak a beválogatásához, úgy érzi, napról napra könnyebb a helyzete, bár újoncként tényleg némileg szokatlan ez a helyzet. Marco Rossi szövetségi kapitány szívélyesen fogadta, az érkezés napján találkoztak, beszélgettek, személyre szóló instrukciókat kapott.

Dibusz beszélt arról, mi várható a két közelgő mérkőzésen.

Ezen a két meccsen még lehet kísérletezni, de ősszel a vb-selejtezőkön már nem babra megy a játék. Most két eltérő stílusú, és azt is mondhatom, eltérő minőségű ellenfél vár ránk. A kapitány kipróbálhatja az új embereket, akár meccs közbeni váltásokat, új játékrendszereket. Be kell gyakorolnunk azokat a sémákat, amelyekkel majd a selejtezőkön esetleg meglephetjük az ellenfeleket. Fontos, hogy legyen a lábunkban néhány perc az esetleges új trükkökből. A győzelem a cél mindkét meccsen, erre fogunk játszani. Ki kell hozni mindkét mérkőzésből a maximumot.