Ha csak a helyezéseket nézzük, Európa négy legerősebb futballválogatottja csap össze a trófeáért, de azért nem mindenkinek volt sima az útja a szerda este kezdődő elődöntőig.

Jó az „öreg” a háznál

A 2018–2019-es kiírást megnyerő Portugália a következő két idényben lemaradt a négyes döntőről – egyaránt a végső győztes mögött zárt csoportjában másodikként –, a mostani évadban viszont hamar lerendezte a horvát, skót, lengyel triót, és négy győzelem mellett két döntetlennel hatpontos fórral végzett az élen.

Cristiano Ronaldo a 40. életévét betöltve sem lassít, a csoportban szerzett öt gólja után a dánok elleni negyeddöntős párharcban is eredményes volt, hat találatával pedig vezeti az elit mezőnyét.

A 2016-os Európa-bajnok közel állt ahhoz, hogy a négy közé se jusson be, hiszen Dániában Rasmus Höjlund kései góljával kikapott, otthon még a 86. percben is 2–2-re állt, aztán Trincao hosszabbításra mentette a párharcot, majd ott rögvest újra betalált, Goncalo Ramos találata pedig végül fölényes győzelmet jelentett (5–2).

Döcögős kezdés után drámai büntetőpárbajjal a négy közé

A 2021-ben csúcsra érő franciák számára még döcögősebb volt az út, hiszen rögvest kikaptak otthon az olaszoktól – pedig az idény végén BL-győztes Bradley Barcola góljával az első percben előnyhöz jutottak, de ekkor még az Inter játékosai, az egyaránt betaláló Federico Dimarco és Davide Frattesi örülhettek (1–3). Randal Kolo Muaniék a belgákat oda-vissza legyőzve azért biztosították helyüket a kieséses szakaszban, az izraeliek budapesti legyőzése után viszont a Stade de France-ban csak gól nélküli döntetlenre végeztek ellenfelükkel szemben. Így jöhetett az olaszországi zárás, amelyen a csoportelsőség volt a tét, ehhez két góllal kellett nyerniük a San Siróban, és ezt végül Adrien Rabot duplájának is köszönhetően meg is tették, 3–1-re győztek.

A nyolc között a legutóbbi ezüstérmes horvátok (akik 2022-ben a dánok és a kieső osztrákok mellett épp a franciákat előzték meg) ellen sem állt sokáig jól a szénájuk, Ante Budimir és Ivan Perisic a spliti odavágó első félidejében bevette a kaput (2–0), a franciák pedig hiába próbálkoztak ezzel három játékrészen át. A gödörből Michael Olise húzta ki az együttest, majd az Aranylabda-várományos Ousmane Dembélé mentette hosszabbításra a párharcot (2–0), és végül drámai büntetőpárbajban, hét kör után ünnepelhetett a házigazda (2–2 – 5–4).

Hengerlésnek indult, izgulós lett a címvédő útja

A legutóbbi kiírást megnyerő Spanyolország friss Európa-bajnokként várta a rajtot, és a belgrádi gól nélküli döntetlent követően olyan magabiztossággal hozta a csoportját, amit várhattunk tőle. Svájcban a PSG-vel is mindent megnyerő Fabián Ruiz vezérletével 4–1-re nyert, a dánok elleni két szűk siker (1–0 és 2–1) között pedig Szerbiát is legyőzte (3–0). A svájciak elleni zárásnak így már semmilyen tétje sem volt, de Bryan Zaragoza 93. perces büntetőjével azért ezt a meccset is megnyerte (3–2).

A mieink csoportjában második hollandok ellen aztán 90, 180 és 210 perc után is döntetlent mutatott az eredményjelző. A 2010-es vb-döntő „visszavágóján” Nico Williams góljára Cody Gakpo és Tijjani Reijnders felelt Rotterdamban, mielőtt Mikel Merino a 93. percben egyenlített (2–2), Valenciában pedig Mikel Oyarzabal találataira Memphis Depay és Ian Maatsen válaszolt a rendes játékidőben. A hosszabbításban Lamine Yamal harmadszor is megszerezte a spanyol előnyt, de Xavi Simons a meccs harmadik büntetőjét is értékesítette (3–3), így jöhettek a tizenegyesek. Itt Yamal hibázott ugyan, rajta kívül viszont mind az öt spanyol eredményes volt, a hollandok részéről pedig Noa Lang után Donyell Malen is kihagyta saját rúgását (5–5 – 5–4).

A magyarok elleni gálától kezdve egy pillanatig sem volt kérdéses a négyes döntő

Az Európa-bajnokságon a későbbi győztes spanyoloktól a negyeddöntőben kikapó németek a magyar válogatotton töltötték ki a frusztrációjukat, a düsseldorfi rajton Florian Wirtzék ötször mattolták Gulácsi Pétert, aki – mint utóbb ez kiderült – végül ezen a meccsen védte utoljára a mieink kapuját (5–0). Az amszterdami 2–2 után Münchenben 1–0-ra nyertek a hollandok ellen, a bosnyákoknak pedig az idegenbeli 2–1-es siker után otthon egy hetest vágtak, bebiztosítva az elsőségüket. A budapesti záráson Felix Nmecha hajrában szerzett góljával kerültek előnybe, de Szoboszlai Dominik 99. perces büntetőjével a mieink pontot tudtak menteni (2–2).

A németek az elsőséget az utolsó körben elbukó olaszok ellen egy félidő után kezdtek hengerelni, Sandro Tonali góljára – a négy találattal Cristiano Ronaldo mögött második – Tim Kleindienst felelt Milánóban, mielőtt Leon Goretzka révén fordítottak a vendégek (1–2), majd a dortmundi visszavágó első játékrészében Joshua Kimmich, Jamal Musiala és Kleindienst is eredményes volt, amivel már 5–1-re is vezettek az összesítésben. Az olaszok nem adták fel, Moise Kean duplája után a 95. percben Giacomo Raspadori büntetőjével egyenlíteni is tudtak, a hosszabbítást érő negyedik találat viszont már nem jött össze (3–3).

A nationalelf így először jutott be a Nemzetek Ligája négyes döntőjébe, ahol rendezőként próbálhatja megszerezni azt a trófeát, amelyet a másik három rivális egyszer már el tudott hódítani.

Érdekesség, hogy az Európa-bajnokságon épp ez a négy csapat volt a negyeddöntő felső ágán, Spanyolország ráadásban verte meg Németországot (2–1), Franciaország pedig büntetőpárbajban Portugáliát (0–0, 5–3), mielőtt 2–1-re kikapott volna a végül a fináléban az angolokat is 2–1-re legyőző spanyoloktól.

Ha esetleg valaki a legutóbbi két Eb-n finalista angolokat hiányolná a mezőnyből, a „háromoroszlánosok” 2022-ben Olaszország, Magyarország és Németország mögött negyedikként zárva kiestek az A ligából, most a B-ben elsőként végezve jutottak vissza a legjobbak mezőnyébe – ahonnan a mieink a törökök elleni pótselejtező elvesztésével estek ki.

A történelem és a forma is a németek mellett szól

A négyszeres világbajnok első NL-döntőjéhez Münchenben a portugál válogatottat kellene legyőzni, ebben ugyanakkor elég jó rutinja van a nationalelfnek.

Az egy dolog, hogy a két együttes eddigi 19 egymás elleni mérlege brutális fölényt (11–5–3) mutat, a forma is a németek mellett szól, hiszen

a 2006-os és 2014-es világbajnokságon, valamint a 2008-as, a 2012-es és a koronavírus-járvány miatt 2021-re csúsztatott Európa-bajnokságon is megverték a portugálokat, így sorozatban öt sikerrel a hátuk mögött érkeznek a párharcra.

Ami a további tétmérkőzéseket illeti, először az 1984-es Európa-bajnokságon csaptak össze, Strasbourgban gól nélküli döntetlen lett a vége az első fordulóban, a csoportból a spanyolok mögött nyugati szomszédjaik jutottak tovább, hogy aztán a házigazda mindkét csapatot felülmúlja az elődöntőben, illetve a fináléban.

Az 1986-os (egy-egy győzelem) és az 1998-as világbajnokság selejtezőjében (két döntetlen) is a németek végeztek előrébb, utóbbira ráadásul ki sem jutottak a portugálok, akik az egyetlen nagy tornán aratott egymás elleni sikerüket a 2000-es Eb-n tudják felmutatni, amikor Sergio Conceicao mesterhármasával 3–0-ra kiütötték az így a csoportkörben utolsóként záró riválist. Érdekesség, hogy fia, Francisco Conceicao ott van a portugálok keretében...

Németország és Portugália összecsapásai a nagy tornákon 1984 Európa-bajnokság csoportmeccs Németország Portugália 0–0 2000 Európa-bajnokság csoportmeccs Németország Portugália 0–3 2006 világbajnokság bronzmeccs Németország Portugália 3–1 2008 Európa-bajnokság negyeddöntő Németország Portugália 3–2 2012 Európa-bajnokság csoportmeccs Németország Portugália 1–0 2014 világbajnokság csoportmeccs Németország Portugália 4–0 2021 Európa-bajnokság csoportmeccs Németország Portugália 4–2 2025 Nemzetek Ligája elődöntő Németország Portugália ?

A spanyoloknak és a franciáknak is van miért visszavágni

Csütörtökön az Eb-elődöntő visszavágójára kerül sor Stuttgartban, de messze nem ez volt a felek első nagy csatája egymás ellen.

Tizenkilenc felkészülési összecsapás után a már említett 1984-es Eb-döntő volt az első tétre menő találkozójuk, amikor is a tarthatatlan Michel Platini – kilenc góllal lett mesterlövész úgy, hogy háromnál többet más nem szerzett! – vezérletével nyert a rendező francia válogatott.

Az 1992-es Eb selejtezőjében oda-vissza nyertek a franciák, és hibátlan mérleggel jutottak ki a kontinensviadalra, miközben a spanyolokat még a csehszlovákok is beelőzték, a négy évvel későbbi viadalon a csoportkörben ikszeltek a felek, így francia, spanyol sorrendben jutottak a negyeddöntőbe, ahol mindketten gól nélküli döntetlent játszottak, előbbi tizenegyesekkel legyőzte Hollandiát, mielőtt az újabb 0–0 után büntetőkkel kikapott a csehektől, utóbbit pedig az angolok verték, mielőtt büntetőkkel kikaptak a németektől.

A 2000-es Eb-győzelemig és a 2006-os vb-döntőig tartó menetelés során is a franciák ünnepelhettek, a sorozat a 2012-es kontinensviadalon tört meg, amikor a címvédő spanyolok a negyeddöntőben Xabi Alonso két találatával győztek. Ezt követően a vb-selejtezőkön is jobban teljesítettek (négy pont), de a franciák is kijutottak pótselejtezőről.

A már többször említett 2024-es Eb-elődöntőt megelőzően még egy tétmeccsük volt, ami konkrétan a 2021-es Nemzetek Ligájáról döntött, akkor Mikel Oyarzabal találatára két perccel később felelt Karim Benzema, Kylian Mbappé gólja pedig francia sikert jelentett.

Ezzel együtt is összességében a spanyolok állnak jobban (17–7–13), de ebben óriási szerepe van a felkészülési találkozóknak (14–5–7), a tétmeccseken (3–2–6) és a nagy tornákon (2–1–4) egyaránt a franciák felé billen a mérleg nyelve az Eb-elődöntős vereség ellenére is.

Franciaország és Spanyolország összecsapásai a nagy tornákon 1984 Európa-bajnokság döntő Franciaország Spanyolország 2–0 1996 Európa-bajnokság csoportmeccs Franciaország Spanyolország 1–1 2000 Európa-bajnokság negyeddöntő Franciaország Spanyolország 2–1 2006 világbajnokság nyolcaddöntő Franciaország Spanyolország 3–1 2012 Európa-bajnokság negyeddöntő Franciaország Spanyolország 0–2 2021 Nemzetek Ligája döntő Franciaország Spanyolország 2–1 2024 Európa-bajnokság elődöntő Franciaország Spanyolország 1–2 2025 Nemzetek Ligája elődöntő Franciaország Spanyolország ?

Nemzetek Ligája 2024–2025, négyes döntő (Németország)

elődöntő

21.00: Németország–Portugália (München) – Tv: Aréna4

Németország–Portugália (München) – Tv: Aréna4 csütörtök 21.00: Spanyolország–Franciaország (Stuttgart) – Tv: Spíler2

helyosztók (vasárnap)

15.00: bronzmérkőzés (Stuttgart)

bronzmérkőzés (Stuttgart) 21.00: döntő (München)

