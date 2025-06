Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatott két kulcsjátékosára nem számíthat pénteken, a svédek elleni barátságos mérkőzésen. Az olasz szakember elmondása szerint Kerkez Milos és Varga Barnabás is kihagyja a péntek esti találkozót.

„Kerkez Milos és Varga Barnabás kisebb panasz miatt nem lép pályára a Puskás Arénában. Van más véleményes helyzet is, de remélem, az számunkra kedvezően dől el” – mondta a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető a telki edzőközpontban tartott csütörtöki sajtótájékoztatón.

A hatvanéves szakember a Magyar Távirati Iroda (MTI) érdeklődésére kifejtette, elsősorban tüzet és a küzdeni akarást szeretné látni a tanítványain, ami a párharcok megnyeréséhez vezethet. Hozzátette, ilyenkor óhatatlanul mindenki gondol már a szeptemberben rajtoló világbajnoki selejtezőkre, de ezekből a barátságos meccsekből szeretnének olyan következtetéseket levonni, ami előre visz. Megjegyezte, a jó emlékekhez és a megfelelő önbizalomhoz a jó eredmény is elengedhetetlen.

Magas játékminőség és fizikalitás jellemzi a svéd csapatot, amelynek ezúttal támadásban lehet problémája, mivel két legjobb csatára, Alexander Isak és Viktor Gyökeres nem áll a rendelkezésére. A rivális egész pályás letámadást alkalmaz, amivel nehéz helyzetbe tudja hozni az ellenfeleit, játékosai kifejezetten keresik az egy az egy elleni párharcokat, és rögzített helyzetben is nagyon ügyesek

– jellemezte a skandináv együttest.

Rossi arról is szót ejtett, hogy az eddigi két edzésen nemcsak kipróbáltak új taktikai elemeket, hanem az elvárásai szerint teljesültek is, a futballisták pedig pozitív visszajelzéseket adtak számára. Mint mondta, ezt szeretnék úgy tesztelni, hogy „ellenfél is van a pályán”.

Barátságos meccsek esetében előfordulhat, hogy egyesek kisebb sérülésre hivatkozva lemondják a szereplést, nálunk ez talán annak köszönhetően nem jellemző, hogy nincs annyi nagy sztár, ezért erősebb az összetartozás érzése. Annak ellenére, hogy nekünk barátságos mérkőzések következnek, minden játékoson azt látom, hogy a lehető legjobban akar teljesíteni

– méltatta a nemzeti együttes közösségét Rossi.

„Svédországban nagyon jó, technikás játékosok vannak. Az első naptól azt érzem, hogy magas színvonalat képviselnek, azaz erős ellenféllel nézünk szembe” – osztotta meg személyes tapasztalatait az AIK Stockholmban futballozó Csongvai Áron –„A csapattársaimmal természetesen szóba került a meccs, a meghívók megérkezése után egyből beszéltünk róla. Mivel jó viszonyom van a kapus Kristoffer Nordfeldttel és a támadó Anton Saletrosszal is, így számomra még különlegesebb lesz ez az összecsapás.”

A 24 éves középpályás kifejtette, nagyon boldog, hogy két és fél év után újra meghívót kapott. Szerinte a remek hangulat mit sem változott, ugyanis köztudott, hogy nagyszerű összhang van a csapaton belül.

Elárulta, hogy közös meccsnézés nem volt, de azért sokan megtekintették a vb-selejtezős ellenfél, Portugália németek ellen 2-1-re megnyert Nemzetek Ligája-elődöntőjét, ugyanakkor hozzátette, jelenleg még nem ezen van a hangsúly.

A magyar válogatott két felkészülési mérkőzése

június 6., 19:30: Magyarország–Svédország, Budapest

június 10., 18:00: Azerbajdzsán–Magyarország, Baku

A magyar válogatott vb-selejtezős programja

szeptember 6., szombat: Írország–Magyarország, 20.45

szeptember 9., kedd: Magyarország–Portugália, 20.45

október 11., szombat: Magyarország–Örményország, 18.00

október 14., kedd: Portugália–Magyarország, 20.45

november 13., csütörtök: Örményország–Magyarország, 18.00

november 16., vasárnap: Magyarország–Írország, 20.45

A keret

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Valladolid), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr). Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen), Gazdag Dániel (Columbus Crew), Sallai Roland (Galatasaray), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC).

