Akad olyan poszt, amelyen a korábbi kérdőjel személyi döntés miatt dőlt el, akadnak olyanok, ahol magabiztosan várhatjuk az előttünk álló időszakot, de olyan is, amelyen egy sérülésre/eltiltásra vagyunk attól, hogy konkrétan üresen legyünk – mint most is.

Mindeközben három, topligák szintjén is kiemelkedő futballistára támaszkodhatunk, ami azért mindenképpen biztató lehet Rossi számára.

Kapusok: Gulácsi Péter elbúcsúzott a válogatottól

A magyar válogatott korábbi első számú kapusa, a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságot is végigvédő Gulácsi Péter az őszi átmeneti lemondás után ezúttal végleg visszalépett a nemzeti együttes szolgálatától.

A düsseldorfi NL-nyitányt követően előbb az önkéntes pihenője, majd sérülése akadályozta meg, hogy szebb emlékkel (0–5) búcsúzzon a címeres meztől, azóta pedig Dibusz Dénes védett minden találkozón. A Ferencváros csapatkapitánya a szokásos megbízható játékkal és jó néhány extra védéssel zárta az újabb bajnoki címmel záruló idényt, 44 tétmeccsből 21 alkalommal húzta le a rolót.

Mellette a paksi kölcsönjátéka során remeklő (a szaúdi 18 meccsen kapott 41 góljára itthon 22/21 volt a mérlege), és a kupagyőzelemből kulcsszerepet vállaló Szappanos Péter, valamint a Blackburnben áprilisban jó teljesítménnyel beugró TóthBalázs került a keretbe, utóbbival az idény utolsó öt meccsén négy győzelem és egy döntetlen volt csapata mérlege.

kapusok játékos kor klub m. j. k.g. n. piaci érték Dibusz Dénes 34 Ferencváros 55 44 41 21 2 000 000 Tóth Balázs 27 Blackburn (angol, 2.)* 54 18 20 5 700 000 Szappanos Péter 34 Paks** 48 40 62 11 450 000 *az idény eleji fehérvári meccseket is beleszámolva **kölcsönben az Al-Fatehtől – a szaúdi klubnál játszott meccseket is beleértve a kapusok neve után sorrendben: kor, klub, az idényben játszott meccsek, mennyin játszott, hány gólt kapott, hányszor nullázott, piaci érték

Belső védők: Orbán Európa-klasszis szezonját egy sérülés zárta le

A hátvédeknél Willi Orbán nyújtja évek óta a stabilitást, idénybeli teljesítményével pedig az öt európai topliga álomcsapatába is bekerült a WhoScored.com-nál. Aligha emiatt gondolkodnak azon Lipcsében, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is lehúzzák, és teljes ráncfelvarrás érkezhet. Amit nála viszont ki kell emelni, hogy izomsérülése miatt legutóbb április 5-én játszott tétmérkőzést, és az utolsó fordulóban legalább már a kispadra leülhetett, de nem állt be.

Mellette Dárdai Márton fix pont a nemzeti együttes mellett a német másodosztályú Hertha BSC-nél is, a bajnokságban egy meccset leszámítva csak akkor nem játszott, amikor eltiltott volt – mondjuk, 13 sárga lappal és egy pirossal ebből három találkozó is összejött.

Balogh Botond akkor sem számított Rossi alapemberének, amikor folyamatosan kezdett az olasz élvonalban, január közepétől kezdve pedig kérdőjelessé vált a helye klubcsapatában, és csupán az utolsó két fordulóban került vissza a Parma kezdőjébe. Ezeken a meccseken a bajnok Napoli (0–0) és a bronzérmes Atalanta (3–2) ellen négy pontot szerzett együttese, és bent maradt az élvonalban.

Neki a kezdőcsapatba kerülésért a tavaly márciusi Koszovó elleni mérkőzés után ismét behívott Mocsi Attilával és a Ferencvárosban tavasszal megtáltosodó, április óta minden idegenbeli mérkőzésen gólt is szerző Szalai Gáborral kell megküzdenie.

védők játékos kor klub m. j. g/gp jp. piaci érték Willi Orbán 32 RB Leipzig (német) 47 38 5/1 3394 8 000 000 Balogh Botond 22 Parma (olasz) 39 30 0/1 2143 2 500 000 Dárdai Márton 23 Hertha BSC (német, 2.) 37 33 0/0 2677 2 000 000 Mocsi Attila 25 Rizespor (török) 43 34 0/0 2921 1 800 000 Szalai Gábor 24 Ferencváros* 49 23 4/1 1533 1 000 000 *A Lausenne-nál töltött időszakot is beleszámítva a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, az idényben lejátszott meccsek, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek

Szárnyvédők/szélső középpályások: klubváltás előtt a Premier League legjobbjai közé emelkedő Kerkez Milos

Igazán álomszerű idényen van túl a Bournemouth balhátvédje, a még mindig csak 21 éves Kerkez Milos minden egyes tétmérkőzésen kezdett (a PL-ben összesen 7 mezőnyjátékos mondhatja el ezt magáról), 3342 játékperce a 11. legtöbb volt az idényben (a kapusokat nem számolva a hatodik legtöbb). A magyar válogatott bal oldali mindenese két góllal és hat gólpasszal járult hozzá a kilencedik helyen végző együttes meneteléséhez. Ezzel egyrészt bekerült a szakmai álomcsapatba, és még a szurkolói álomtizenegybe is bejuthat.

Nem véletlenül hozták szóba olyan topcsapatokkal is, mint a Real Madrid, a Manchester City vagy éppen a Juventus, de úgy fest, már csak napok (órák?) kérdése, hogy az angol bajnok Liverpoolhoz szerződjön. Piaci értéke óriásit nőtt, a Transfermarkt.de már 45 millió euróra taksálja, de könnyen lehet, hogy a Mersey-parti klubnak még ennél is többet kell érte kifizetnie. Már csak abban reménykedhetünk, hogy ebből lassan a nemzeti együttes is profitálhat.

Merthogy ott azért még adós a stabil jó játékkal, a karakteres meghatározó teljesítménnyel Kerkez (aki most sem fog játszani), akinek ráadásul Nagy Zsolt személyében elég komoly kihívója is akad. A Puskás Akadémiával egészen az utolsó pillanatokig az aranyért küzdő futballista a harmadik ikszet betöltve emelt óriásit játéka színvonalán, 32 évesen pedig talán élete formájában szerepel: 16 góllal és 11 gólpasszal zárta az idényt (igaz, csapatában egy sorral feljebb, balszélsőt játszva).

A jobb oldalon két, inkább hátrébb vont futballista csatázik a kezdőért, Bolla Bendegúz mind a 46 meccsén védőként szerepelve segítette a Konferencialigában negyeddöntőig jutó együttesét, amely a napokban kiharcolta az újabb indulás jogát, Loic Nego hétszer azért középpályásként vagy szélső támadóként is szóhoz jutott a Le Havre-ban, amely egy 99. percben értékesített büntetőnek köszönhetően maradt a francia élvonalban.

szárnyvédők/szélső középpályások játékos kor klub m. j. g/gp jp. piaci érték Kerkez Milos 21 Bournemouth (angol) 43 41 2/6 3565 45 000 000 Bolla Bendegúz 25 Rapid Wien (osztrák) 53 46 3/3 3997 3 000 000 Nagy Zsolt 32 Puskás Akadémia 42 38 16/11 3431 1 500 000 Loic Nego 34 Le Havre (francia) 35 32 0/1 2554 700 000 Osváth Attila 29 Paks 47 39 5/7 3350 650 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, az idényben lejátszott meccsek, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek

Belső középpályások: Bundesliga-játékosokkal a kezdőben, de kopogtatnak a kihívók

Dárdai Bence novemberben robbant be a Wolsburgba, a német U17-es válogatottal Európa-bajnokságot nyerő futballista pedig végül 21 mérkőzésen lépett pályára az egyik legkeményebb ligában – miközben idén még csak a 19. életévét töltötte be. Nem véletlenül emelkedik töretlenül piaci értéke, a 12 millió euróval már dobogós a magyar válogatottban.

Hozzá képest az ugyancsak a Bundesligában edződő Schäfer András már rutinos róka a maga 26 évével és 35 válogatottfellépésével. Neki az év elején volt egy rosszabb időszaka, március 9-ig kilenc bajnokiból csak hármon jutott szóhoz, azóta viszont ismét alapembernek számít a fővárosiaknál.

A két kezdőposztot minden bizonnyal ezzel el is viszik, ugyanakkor egyikük sem dőlhet hátra. Ott van ugyanis a legutóbbi hét válogatottmeccsből hatszor is kezdő Nikitscher Tamás, aki a törökök elleni visszavágón a legkisebb Dárdait váltotta a szünetben, illetve a Fradiba ebben a szezonban berobbanó Tóth Alex, aki kortársához hasonlóan ezen a meccsen debütált a felnőttek között. És akkor még nem ejtettünk szót arról a Callum Stylesról, aki szárnyvédőként is bevethető, és az angol másodosztályban egy hónappal ezelőtt a záráson két gólt és egy gólpasszt hozott össze a Luton legyőzése során.

belső középpályások játékos kor klub m. j. g/gp jp. piaci érték Dárdai Bence 19 Wolfsburg (német) 38 25 1/3 1540 12 000 000 Schäfer András 26 Union Berlin (német) 36 28 1/1 1646 5 000 000 Tóth Alex 19 Ferencváros* 43 27 2/10 1967 2 500 000 Callum Styles 25 West Bromwich (angol, 2.) 45 35 3/1 2703 2 500 000 Nikitscher Tamás 25 Real Valladolid (spanyol)** 36 32 2/0 2486 1 000 000 Csongvai Áron 24 AIK (svéd)*** 40 38 2/4 3401 900 000 Vitális Milán 23 Győr**** 40 36 5/3 2661 750 000 *A Fradi második számú csapatában lejátszott 14 meccs nélkül **A Kecskemét töltött időszakot is beleszámítva ***A Fehérváron töltött időszakot is beleszámítva ****Kölcsönben a DAC-tól. A Dunaszerdahelyen töltött időszakot is beleszámítva a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, az idényben lejátszott meccsek, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek

Támadó középpályások/szélsők: Európa egyik legjobb csapatának a kulcsembere volt a kapitányunk

Szoboszlai Dominik az idény során kirobbanthatatlan volt az angol bajnokságot megnyerő, a Ligakupában döntőző, a BL-ben az alapszakaszt megnyerő, illetve végső győztes Paris Saint-Germain ellen pedig csak tizenegyespárbajban alulmaradó Liverpoolban. Tette mindez 17 kanadai pontot termelve, ami után még neki is megvan az esélye, hogy a szurkolók álomcsapatába bekerüljön. Nála az lehet a kérdés, hogy a minden bizonnyal érkező Florian Wirtz megkaparintása után egy sorral hátrébb vezénylik-e a csapaton belül, esetleg az egyik szélre küldik ki.

Sallai Roland a Galatasarayhoz igazolva a török bajnok igazi jolly jokere volt, hiszen játszott jobb oldali védőként (10 meccs), jobbszélsőként (9), balszélsőként (7 meccs/4 gól!), bal oldali középpályásként (3), jobb oldali középpályásként (2), bal oldali védőként (1) és visszavont csatárként (1) is. Ezt figyelembe véve azért más megvilágításba kerül, hogy „csak” hat gólja volt az idényben. A rendelkezésre álló (értsd, jogosult volt a játékra) 39 meccsből csupán hatról maradt le, ebből kétszer eltiltás miatt, egyszer pedig egy előre borítékolható kupasiker során.

Gazdag Dániel továbbra is alapember az MLS-ben, csak már nem a Philadelphiában, hiszen áprilisban a Columbus 4+0,5 millió dollárért megkaparintotta a magyar játékost, aki két kihagyott meccse egyikén épp a válogatottnál szerepelt a törökök elleni NL-párharcban. Az Újpestről a St. Gallenhez szerződő Csoboth Kevin is bizonyíthatta sokoldalúságát: az Eb-hőse zömében bal oldali középpályásként szerepelt, de volt belső támadó és jobb oldali középpályás, bal- és jobbszélső, sőt csatár is.

támadó középpályások/szélsők játékos kor klub m. j. g/gp jp. piaci érték Szoboszlai Dominik 24 Liverpool (angol) 55 49 8/9 3429 80 000 000 Sallai Roland 28 Galatasaray (török)* 41 35 6/1 2233 11 000 000 Gazdag Dániel 29 Columbus (amerikai)** 16 15 2/2 1225 6 000 000 Csoboth Kevin 24 St. Gallen (svájci)*** 49 43 4/2 1851 1 500 000 *A Freiburgnál töltött időszakot is beleszámítva **a naptári év statisztikái, beleszámítva a philadelphiai időszakot is ***Az Újpestnél töltött időszakot is beleszámítva a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, az idényben lejátszott meccsek, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek

Csatár(ok): óriási a kérdőjel

A többes szám valójában ezen a poszton indokolatlan, hiszen jelen állapotban egy darab kilences van a keretben: Varga Barnabás.

Egyrészt mögötte alternatíva is legfeljebb Pakson látszik jelenleg, másrészt ugyan az idény során szerzett 21 gól nem fest rosszul, és az egész Európa-liga-mezőnyben is kiemelkedő volt hat találattal (három futballista jutott el hétig), muszáj megemlíteni, hogy a forma azért hagy kivetnivalót maga után, a bajnokságban és a kupában is gól nélkül maradt az utolsó három meccsén, ami ennél is fájdalmasabb, hogy az idény hajrájában Robbie Keane vezetőedző többször is csak a kispadra nevezte.

Márpedig ha ő nincs formában (esetleg sérült vagy eltiltott, ami mostanában többször is volt probléma), akkor borzasztóan szűkülnek Marco Rossi opciói (ez esetben még leginkább Sallai Roland feljebb vezénylése várható ezen a ponton).

csatár játékos kor klub m. j. g/gp jp. piaci érték Varga Barnabás 30 Ferencváros 55 44 21/5 3051 2 200 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, az idényben lejátszott meccsek, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek

A magyar válogatott két felkészülési mérkőzése

június 6., 19:30: Magyarország–Svédország, Budapest

június 10., 18:00: Azerbajdzsán–Magyarország, Baku

A magyar válogatott vb-selejtezős programja

szeptember 6., szombat: Írország–Magyarország, 20.45

szeptember 9., kedd: Magyarország–Portugália, 20.45

október 11., szombat: Magyarország–Örményország, 18.00

október 14., kedd: Portugália–Magyarország, 20.45

november 13., csütörtök: Örményország–Magyarország, 18.00

november 16., vasárnap: Magyarország–Írország, 20.45

A keret

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Paks), Tóth Balázs (Blackburn)

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik 2024. június 15-én.