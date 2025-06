A Nemzeti Sport cikke szerint nem alaptalan a pletyka, hogy a Liverpool FC orvosi vizsgálata miatt óvatosak Kerkez Milossal a magyar labdarúgó-válogatottnál, ugyanakkor az M4 Sport videója cáfolni látszik az állítást, hogy a védő már szerdán elrepült volna az angol élvonal bajnokához. Vagy ha így is tett, példás gyorsasággal, a visszaútról szóló információkat ügyesebben titkolva tért vissza Telkibe.

Napok óta tartja magát a pletyka: célegyesébe ért a Liverpool, a Bournemouth és a magyar labdarúgó-válogatott szárnyvédője, Kerkez Milos közti tárgyalássorozat, a futballista rövidesen aláírhat a Premier League bajnokcsapatánál.

A Nemzeti Sport Online ezzel kapcsolatban megjegyezte: ahogy Marco Rossi szövetségi kapitány elmondta, a péntek esti, Svédország elleni mérkőzésen Kerkez biztosan nem lép pályára. Az interneten pedig csütörtökön délután nyomban szárnyra kelt a hír, miszerint a védőt egy – az NSO cikkében rosszul szereplő – 17.30-kor induló magángép repítette Liverpoolba, hogy az utolsó egyeztetésen vegyen részt a szerződésének aláírása előtt, amit cáfolni látszik az M4 Sport videója, mely szerint csütörtök délután a pálya szélén sétálgatva nézte a védő a társak közös tréningjét a válogatott központjában, Telkiben.

Csakhogy a magángépről szóló információk és az interneten keringő képernyőképet tanúsága szerint a repülő egy nappal korábban, szerdán repült Liverpoolba, ennyi idő alatt pedig akár meg is lehetett tartani azt az emlegetett „utolsó” egyeztetést, és megszervezni egy kevésbé látványos hazatérést.





A 21 éves védő 38 meccsen összesen 3342 percet töltött a pályán az angol élvonal 2024–2025-ös szezonjában, két gól mellett kiosztott hat gólpasszt is, nagyszerű teljesítményének köszönhetően az év csapatába is bekerült.

A hátvéd 2023 nyarán 15 millió fontért érkezett az AZ Alkmaartól, a Liverpool állítólag 40 millió font körüli összeget fizethet érte a Bournemouthnak. Ezzel Kerkez – Szoboszlai Dominik mögött, aki az Anfield Roadon csapattársa lehet – a valaha volt második legdrágább magyar futballista lehet.

Hozzá kell tenni, ha a magánrepülős történet kacsa is, a válogatottnál tapasztalható fokozott óvatosságra továbbra is jó ok lehet a Liverpool, valamint az ilyen klubváltásoknál kötelező orvosi vizsgálat. Egy komolyabb sérülés kockáztatása akár az egész transzfert boríthatná, így nem meglepő, ha Kerkezt igyekszik óvni Marco Rossi és szakmai stábja.

A magyar válogatott két felkészülési mérkőzése

június 6., 19:30: Magyarország–Svédország, Budapest

június 10., 18:00: Azerbajdzsán–Magyarország, Baku

A magyar válogatott vb-selejtezős programja

szeptember 6., szombat: Írország–Magyarország, 20.45

szeptember 9., kedd: Magyarország–Portugália, 20.45

október 11., szombat: Magyarország–Örményország, 18.00

október 14., kedd: Portugália–Magyarország, 20.45

november 13., csütörtök: Örményország–Magyarország, 18.00

november 16., vasárnap: Magyarország–Írország, 20.45

A keret

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Paks), Tóth Balázs (Blackburn).

Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC). Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Valladolid), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr).

