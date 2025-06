Nem mindennapi kitérőt tettek Szoboszlai Dominikék a svéd meccs előtt

Szoboszlai Dominik és több válogatott labdarúgó látogatott el a Tűzoltó utcai Gyermekklinikára, hogy valóra váltsák egy súlyos betegséggel küzdő kisfiú álmát. A mindössze nyolcéves Bendegúz hónapok óta agydaganattal harcol – most azonban személyesen találkozhatott példaképeivel, ami nemcsak mosolyt csalt az arcára, hanem újabb erőt is adott a gyógyuláshoz vezető úton.

A Magyarország–Svédország barátságos mérkőzésre készülő nemzeti csapat több jelenlegi és korábbi tagja – köztük Szoboszlai Dominik, Bolla Bendegúz, Schäfer András és Szalai Ádám – váratlanil ellátogatott a Tűzoltó utcai Gyermekklinikára, ahol bátorító szavakkal, közös fotókkal és autogramokkal örvendeztették meg a beteg gyerekeket – számolt be róla a Blikk.

A látogatás igazi csodát jelentett a mindössze nyolcéves Nemes Noel Bendegúz számára, akit tavaly ősszel diagnosztizáltak agydaganattal. A Lábatlani ESE igazolt játékosa azóta kemény küzdelmet folytat a gyógyulásért – nemcsak az egészségéért, hanem azért is, hogy újra focicipőt húzhasson.

A kisfiú egyik legnagyobb álma az volt, hogy személyesen találkozhasson a válogatott játékosokkal, különösen Szoboszlai Dominikkel. A Csodalámpa Alapítvány segítségével ezt az álmot szerették volna valóra váltani, ám a mérkőzések biztonsági szabályai miatt úgy tűnt, nem teljesülhet. A sors azonban közbeszólt: egy reggel meglepetésvendégeket ígértek a klinikán, és amikor Szoboszlaiék beléptek a kórterembe, Bendegúz álma mégis valóra vált.

Hihetetlen pillanat volt, a kisfiam arcára kiült a boldogság. Minden játékos kedves volt, szóba álltak a gyerekekkel, odamentek hozzájuk – az egész kórház ünnepnapként élte meg ezt a látogatást

– mesélte az édesapa, Nemes Lajos Norbert.

A szülők minden energiájukat fiuk gyógyulásának szentelik – az édesanya munkahelyét is feladta, hogy folyamatosan mellette lehessen. A kórházi kezelés után Bendegúz a beszédet, az evést és a mozgást is újratanulja, de akaratereje és kitartása példaértékű. Az orvosok szerint is szokatlanul gyors fejlődést mutat.

„A célunk, hogy mindent megadjunk Bendegúznak a teljes gyógyuláshoz. Ha ehhez az is kell, hogy valóra váltsuk az álmait, akkor azon leszünk, hogy ez megtörténjen” – mondta az apuka, hozzátéve: a következő cél, hogy kisfia élőben láthassa a magyar válogatott portugálok elleni meccsét, és egyszer találkozhasson Cristiano Ronaldóval is.

A rehabilitációs kezelések és eszközök költségei rendkívül magasak, de több egyesület és sportoló – köztük Willi Orbán – is segített már a családnak. A szülők és az alapítványok abban bíznak, hogy újabb támogatók is csatlakoznak, és a küzdelmes, de reményteljes út végén Bendegúz ismét mosolyogva léphet majd pályára.

Svédország ellen játszik a magyar válogatott

Pénteken 19.30-kor a magyar labdarúgó-válogatott megkezdi felkészülését a 2026-os világbajnokságot megelőző selejtezősorozatra. Marco Rossi együttese ma Svédországot fogadja, kedden pedig Azerbajdzsánban lép pályára, hogy készüljön a portugál, az ír és az örmény nemzeti gárdák elleni ütközetekre. Ennek apropóján pedig ismét sorra vettük, hogyan szerepeltek a kapitány által beválogatott futballisták a klubidényben.

Akad olyan poszt, amelyen a korábbi kérdőjel személyi döntés miatt dőlt el, akadnak olyanok, ahol magabiztosan várhatjuk az előttünk álló időszakot, de olyan is, amelyen egy sérülésre/eltiltásra vagyunk attól, hogy konkrétan üresen legyünk – mint most is.

A magyar válogatott két felkészülési mérkőzése

június 6., 19:30: Magyarország–Svédország, Budapest

június 10., 18:00: Azerbajdzsán–Magyarország, Baku

A magyar válogatott vb-selejtezős programja

szeptember 6., szombat: Írország–Magyarország, 20.45

szeptember 9., kedd: Magyarország–Portugália, 20.45

október 11., szombat: Magyarország–Örményország, 18.00

október 14., kedd: Portugália–Magyarország, 20.45

november 13., csütörtök: Örményország–Magyarország, 18.00

november 16., vasárnap: Magyarország–Írország, 20.45

A keret