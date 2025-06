A Bundesliga egyik legígéretesebb középpályásának tartják, a magyar válogatottban is bemutatkozott, a Golden Boy listán szerepel, és a bundesliga.com is az év felfedezettjei közé sorolta – Dárdai Bence mindössze egy év alatt robbant be a felnőtt futball világába. A 19 éves középpályás a Nemzeti Sportnak adott interjújában beszélt a gyors felnőtté válásról, a wolfsburgi szezonról, a válogatottbeli ambíciókról és a családjáról is.