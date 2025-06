„Ugyanez történt a márciusban törökök ellen a Nemzetek Ligája-osztályozón – kezdte értékelését a Svédország ellen 2–0-ra elvesztett hazai találkozó után a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi – A statisztikák nem hazudnak, most a svédek ellen is ugyanolyan mennyiségben és minőségben teremtettünk helyzeteket, mint az ellenfelünk. Mondhatjuk, hogy működött a játéktervünk a második bekapott gólig, az egy kicsit szétzilálta a csapatot. De nemcsak létre kell hozni a helyzeteket, azt ki is kell használni"

A hatvanéves tréner emlékeztetett arra, hogy 2023-ban a sikerrel megvívott Eb-selejtezőkön mindig mondta, hogy szerencsénk is volt, de az Eb-re ez elpártolt a nemzeti együttestől, ugyanakkor szerinte azt is el kell ismerni, hogy elöl és hátul is többet hibáznak a játékosai.

„Most nem vagyunk olyan ügyesek elöl, mint Eb-selejtezőkön. Arra nincs egyszerű vagy pontos válasz, hogyan lehet kikerülni ebből a negatív spirálból. A srácok fejével kell dolgozni, különösen a támadók esetében, mert nem igazán látok más problémát azon kívül, hogy nem tudunk gólt lőni. Egyszerűen elöl hibázunk, de nem ötlettelen és hatástalan a játékunk, csak nem élünk a lehetőségekkel” – tette hozzá a Magyar Távirati Iroda által idézett szakember.

Rossi hangsúlyozta, a futballban csakis az eredmény számít, így most el kell fogadni a bírálatokat, de nem szabad, hogy emiatt a tanítványai elveszítsék az önbizalmunkat.

Azt szerettük volna látni Varga Barnabás nélkül, hogy megy a játék hamis kilencessel. Nem volt annyira rossz. Ha egy svéd csapat ellen van négy-öt helyzet, akkor jó munkát végeztünk, ez pedig megvolt. Elöl Sallai jobb volt a második játékrészben, akkor többször el tudott szakadni a védőktől. A Sallai helyén futballozó Gazdagnak nem ez volt a legjobb meccse, nem volt elég éles

– fogalmazott Rossi, aki azt reméli, ez volt az ötmeccses nyeretlenségi sorozat utolsó állomása.

Kollégája, Jon Dahl Tomasson szerint a svéd együttes nagyon jól dolgozott labda nélkül, de az első félidőben gondot jelentett számára a labdabirtoklás, a második félidőben viszont már jobban tudta kontrollálni a játékot, többek között a jól működő, ám csapata által a meccs jelentős részében fizikális akadályok miatt nem használható magas letámadás miatt.

Dibusz: Valószínű nem lesz már több ilyen hibám

„Az első félidő jól nézett ki, de megint az történt, mint korábban: voltak helyzeteink, kimaradtak, aztán kiegyenlített lett a játék, majd fordulás után a svédek megszerezték a vezetést – ráadásul egy olyan szabadrúgás-variációból, amire készültünk is. Az én hibám csak rátett egy lapáttal” – mondta az FTC kapusa, Dibusz Dénes a mérkőzés után.

Dibusz azt is megjegyezte, bosszantja, hogy ennyire kiismerték: „Leolvasták a passzom. Kapusként ha hibázol, abból általában gól lesz. Hasonló csak egyszer fordult elő velem, még amikor Dybala ellen játszottam. Ha ez ötévente történik meg egyszer, akkor valószínűleg nem lesz már több ilyen.”

A válogatott kapusa bízik abban, hogy végre megtörik a negatív széria: „Nagyon remélem, hogy hamarosan mi szerzünk újra vezetést egy meccsen, és tudjuk irányítani a játékot. Október óta nem nyertünk, hosszú idő telt el. A szurkolók minden alkalommal mellettünk állnak, fájó, hogy nem sikerült szépen búcsúzni a szezon végén. De a legfontosabb az őszi vb-selejtező lesz.”

Az Index kérdésére megjegyezte, nem tudja az eredménytelenség egyértelmű okát, amellett, hogy az ellenfelek is alaposabban készülnek a magyar válogatottból, az önbizalomhiány és az esetleges dekoncentráltság is közre játszhat a negatív sorozatban, amiből szerinte sem egyszerű megtalálni a kiutat. Ugyanakkor úgy érzi, a kerettagok most is ugyanúgy szívvel-lélekkel dolgoznak, mint tették a 2024-es Európa-banokságot megelőző veretlenségi széria idején.

Orbán: Nyomás alatt túl sokszor hibázunk

Az M4 Sportnak nyilatkozó Willi Orbán szerint az első félidő rendben volt, az ívelésekkel többször is sikerült lendületet venniük, a második játékrészben viszont már hiányoztak a mélységi futások, ami a játékukra is rányomta a bélyegét. Úgy látja, elöl hiányzott a gól, noha Sallainak voltak helyzetei. „Hatékonyságban előre kell lépnünk, és túl sokszor hibáztunk szorított szituációkban. A legfontosabb, hogy tanuljunk ebből a mérkőzésből, mert szeptemberben már nem férnek bele ezek a hibák.”

Az NB I-es szezon legjobbjának választott Nagy Zsolt úgy fogalmazott, hogy az első félidőben megvoltak a lehetőségek, de ezek kimaradtak, és szerinte a szerencse sem állt a válogatott mellé. „Sallainak két nagy helyzete is volt, de sajnos nem tudtunk élni ezekkel. A védekezés ezúttal sokkal stabilabb volt, az első félidőben nem is nagyon tudtak megbontani minket, de a másodikban többször is elveszítettük a második labdákat, ami lehetőséget adott a svédek kontráira.”

Tóth Alex sajnálja, hogy beállása után a Sallai Rolandnak adott passzából nem született gól, szerinte az fordulópontot jelenthetett volna. „A kapitány azt kérte, játsszak bátran, próbáljak minél többet játékba kerülni. A hajrában kockáztattunk, természetes, hogy az ember ilyenkor is nyerni akar, főleg ilyen közönség előtt. Nagyon várom már, hogy győzelemnek örülhessek a válogatottban, de most az a legfontosabb, hogy a hibáinkból tanuljunk, és ezeket legközelebb már ne kövessük el.”

A magyarok jövő kedden – közép-európai idő szerint – 18 órától Azerbajdzsán ellen lépnek pályára Bakuban. Az lesz az utolsó felkészülési lehetőség az őszi vb-selejtező előtt, melyben Portugália, Írország és Örményország lesz az ellenfél. A kvartett első helyezettje kijut a jövő évi csúcseseményre, a második pedig a márciusi pótselejtezőn küzdhet tovább a részvételért.

Labdarúgás

A magyar válogatott felkészülési mérkőzései

Magyarország–Svédország 0–2 (Nygren 49., Ayari 65.)



Budapest, Puskás Aréna, 59 000 néző. Vezette: Atilla Karaoglan (török)

Magyarország : Dibusz – Balogh B. (Nego, 79.), Orbán, Dárdai M. (Szalai G., 79.) – Bolla B. (Csoboth, 71.), Dárdai B. (Csongvai, 61.), Schäfer, Nagy Zs. – Szoboszlai (Nikitscher, 79.), Gazdag (Tóth A., 61.) – Sallai R. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

Svédország : Olsen – Ekdal, Hien, G. Gudmundsson – Holm (Bernhardsson, 64., , H. Larsson, Salétros, Ayari, Sema (Svensson, 64.) – Nygren, Elanga. Szövetségi kapitány: Jon Dahl Tomasson





(Nygren 49., Ayari 65.) Puskás Aréna, néző. Atilla Karaoglan (török) : Dibusz – Balogh B. (Nego, 79.), Orbán, Dárdai M. (Szalai G., 79.) – Bolla B. (Csoboth, 71.), Dárdai B. (Csongvai, 61.), Schäfer, Nagy Zs. – Szoboszlai (Nikitscher, 79.), Gazdag (Tóth A., 61.) – Sallai R. Marco Rossi. : Olsen – Ekdal, Hien, G. Gudmundsson – Holm (Bernhardsson, 64., , H. Larsson, Salétros, Ayari, Sema (Svensson, 64.) – Nygren, Elanga. Jon Dahl Tomasson A folytatásban: június 10., 18:00: Azerbajdzsán–Magyarország, Baku

A magyar válogatott vb-selejtezős programja

szeptember 6., szombat: Írország–Magyarország, 20.45

szeptember 9., kedd: Magyarország–Portugália, 20.45

október 11., szombat: Magyarország–Örményország, 18.00

október 14., kedd: Portugália–Magyarország, 20.45

november 13., csütörtök: Örményország–Magyarország, 18.00

november 16., vasárnap: Magyarország–Írország, 20.45

A keret

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Paks), Tóth Balázs (Blackburn)

Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Paks), Tóth Balázs (Blackburn) Védők: Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC) Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Valladolid), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Valladolid), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr) Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen), Gazdag Dániel (Columbus Crew), Sallai Roland (Galatasaray), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

(MTI / Index)

(Borítókép: Marco Rossi a magyar válogatott kispadjánál. Fotó: Szollár Zsófi / Index)