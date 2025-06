Noha végül legnagyobb sztárjai – Alexander Isak és Gyökeres Viktor – nélkül érkezett a Puskás Arénába, a világranglista 28. helyén álló Svédország a legkevésbé sem ígérkezett lebecsülendő ellenfélnek. A magyar labdarúgó-válogatott péntek este hazai közönség előtt kezdte meg a világbajnoki selejtezős főpróbát, hogy aztán a második felvonással majd június 10-én Bakuban lépjen pályára – az őszi riválisok közül az örmények stílusához hasonlatos futballt játszó Azerbajdzsán ellen.

Furcsa mód a bemelegítés alatt kevésbé a meccs, mint inkább a nap szenzációját jelentő átigazolási hír, a Puskás Akadémiából a Liverpool FC-hez igazoló Pécsi Ármin története jelentette a legfőbb beszédtémát. Drukkerek, újságírók, szakértők együtt elemezték a helyzetet, a 20 éves kapus jövőképét és Mersey-parti reményeit.

A másik téma kisebb bosszúságról szólt: sokan szívesen megnézték volna, hogy a magyar felmenőkkel is rendelkező Gyökeres, valamint Sebastian Nánási vajon mire megy Budapesten. Nem mintha hiányukban magyar kötelék nélkül maradt volna a svéd kezdő, hiszen a korábban Újpesten is megfordult (öt bajnokival, mondjuk, olyan mély nyomot nem hagyott) Antón János Salétros a tizennegyedik fellépésére készülhetett a sárga-kékeknél.

A mieink lényegében a lehető legerősebb kezdővel – ha nincs az állítólagos sérülése és a liverpooli huzavona, esetleg bal szárnyvédőként Kerkez Milost lehetett volna még elképzelni – vágtak neki a mérkőzésnek. A svédek összeállítása azért jobban hajazott egy tesztmeccsére, a Blackburn Rovers kispadjáról tavaly elcsábított Jon Dahl Tomasson érezhetően kísérletezőbb kedvében volt a két szövetségi kapitány közül.

23 Nagy Zsolt. Galéria: Magyarország - Svédország mérkőzés (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Remek kezdés, halványuló folytatás

Marco Rossi cserébe már a második percben közel járt ahhoz, hogy gólt ünnepeljen, Bolla Bendegúz jobb oldali elfutása és lapos centerezése után Sallai Roland lövését védte kisebb bravúrral Robin Olsen. A folytatásban is a mieink játszottak lendületesebben, egy újabb veszélyes Bolla-beindulás után már balról veszélyeztettünk, ismét Sallai próbálkozott, ezúttal viszont jó 14 méterről egy tekeréssel, amelyet a svéd kapus ugyancsak hárítani tudott.

A folytatásban kiegyenlítettebbé vált a játék, ami leginkább abban nyilvánult meg, hogy a mieink valamivel nehezebben jutottak el az északiak kapujának előterébe. Ez azonban nem jelentette azt, hogy ne tudtunk volna így is veszélyeztetni: a 15. percben Szoboszlai Dominik 21-22 méterről eleresztett átlövési kísérleténél ejtette a labdát kis híján saját kapujába Olsen. Nem véletlen, hogy a rutinos hálóőr májusban elbúcsúzott az Aston Villától és a Premier League-től. A legnagyobb elánnal a parádés török klubszezont maga mögött tudó Sallai játszott a mieinknél: a 29. percben például egy 14-15 méterről eleresztett ollózós gólszerzési kísérlettel jelentkezve.

Fél óra elteltével nem is annyira a kiegyenlített, mint inkább a lapos kifejezés jellemezte legjobban a meccset. A magyar válogatott kezdeti lendülete érezhetően alábbhagyott, Tomasson átszervezéseivel a svéd balszárny is sokkal hatékonyabb lett védekezésben, támadásban ellenben, egy-egy pontrúgást leszámítva, keveset mutatott Svédország. A félidő hajrájához közeledve azért Dibusz Dénesnek is akadt egy-két védenivalója, de egy háromperces periódust leszámítva igaz maradt a sárga-kékek támadófutballjára tett korábbi megállapítás. A szünet előtti utolsó 7-8 percre a magyar csapat lendülete visszatért, a menet közben többször is ápolt Bolla újabb agresszív elfutásokkal jelentkezett a szélen. A vezetés megszerzéséhez azonban ez sem volt elég.

Hidegzuhany a második félidő elején

Fordulás után is a mieink kezdtek jobban, ám Schäfer lövése elzúgott a keresztléc felett. Ahogyan ilyenkor lenni szokott: pontozásos sportágban ugyan egyértelmű lett volna a magyar siker, az ellenfél a semmiből talált egy gólt. Pontosabban Benjamin Nygren 15 méterről eleresztett, az egyik védőnk lábán felperdülő lövése talált védhetetlen kiflivel utat Dibusz kapujának jobb felső sarkába (0–1). A gólnál is bosszantóbb, hogy a vendégek tízese a gólját ünnepelve valamiért fontosnak érezte, hogy a magyar tábor elé szaladjon, mutogatásával alapos sörzuhatagot idézve elő az irányába. Kár lenne komoly reményt táplálni az irányban, hogy az Európai Labdarúgó-szövetségnél végre a provokatív gesztust, sem mint az arra adott – futballközegben teljesen természetes – reakciót akarnák majd büntetni…

23 Galéria: Magyarország - Svédország mérkőzés Fotó: Szollár Zsófi / Index

Az 54. percben bosszankodás helyett már áldhattuk a szerencsénket, hogy nem 0–2 állt az eredményjelzőn, Yasin Ayari járt nagyon közel ahhoz, hogy hat méterről a hosszú alsóba gurítson a kiszolgáltatott Dibusz mellett.

A mérkőzés egészében súlytalannak tűnő Gazdag Dániel helyére Tóth Alex, az érezhetően elfáradó Dárdai Bencéére Csongvai Áron – azaz egy debütáns – érkezett. Tóth aztán az első megmozdulásával közel járt ahhoz, hogy gólpasszt adjon, a leshatáron kilépő Sallai szépen el is bökte a labdát a kimozduló Olsen felett, csakhogy a közönség érezhető megdöbbenése által kísérve a jobb kapufa mellé pattogott a próbálkozás.

Dibusz nagy hibája után nem volt visszaút

Összehoztunk helyette egy gólt a saját kapunknál. Mintha csak vezettünk volna, úgy lassította saját tizenhatosánál adogatva a játékot a magyar válogatott. A Gulácsi Péter válogatottól való visszavonulásával ismét reflektorfénybe került Dibusz pedig eladta azt, a passzt lefülelő Ayari – a 21 éves középpályás a Brighton szezonjának nagy felfedezettje –, pedig az üres kapuba tekert 15 méterről (0–2). A versenyhelyzet hiánya elsőre nem épp a legjobb teljesítményt hozta elő az FTC játékosából…

Hiába sorjáztak a magyar válogatott cseréi, a kispad húzásai sem tudták új mederbe terelni a találkozót. A csapatkapitány, Szoboszlai lejövetele a 80. perc előtt pedig óhatatlanul azt az üzenetet hordozta magában: a hajrára kicsit el is engedte a mérkőzést a stáb.

A végjátékban Sallai ugyan szépíthetett volna még, az egész második félidő lélektanát remekül foglalta össze, hogy a tizenegyespont magasságában eső-kelő társak közt hozzá pattogó labdát hiába rúgta meg jól, Olsen végül csak ki tudta tolni a bal alsó elől. Lehet, annyira mégsem öregedett még meg az AS Roma és az Everton korábbi hálóőre…

23 Sallai Roland Galéria: Magyarország - Svédország mérkőzés (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A végére azért összejött még Dibusznak is egy komoly bravúr, majd a 90. percben a partjelző mentette meg a mieinket a csúfosabb kudarctól: Anthony Elanga találatát les miatt – a VAR szerint is jogosan – nem adta meg a játékvezető.

Nemzeti tizenegyünkkel a Rossi-éra 2018-as kezdete, 75 hivatalos összecsapás óta másodszor esett meg, hogy egymást követő öt találkozójából egyet sem tud megnyerni – az eddigi egyetlen ilyen periódus 2021 júniusa és szeptembere között volt, amikor az Európa-bajnoki főpróba (0–0) Írországgal után a kontinensviadalon (Portugália, Franciaország, Németország), majd az azt követő első két vb-selejtezőn (Anglia, Albánia) is győzelem nélkül maradtak a mieink. Akkor a hetedik mérkőzésen tört meg a pocsék széria: három vereség és három döntetlen után Andorra 2–1-es legyőzése jelentette a kiutat.

Kedd este Bakuban a negatív rekord beállításának elkerülése is cél lesz – 2024 szeptembere óta az első győzelmünkkel.

Labdarúgás

A magyar válogatott felkészülési mérkőzései

Magyarország–Svédország 0–2 (Nygren 49., Ayari 65.)



Budapest, Puskás Aréna, 59 000 néző. Vezette: Atilla Karaoglan (török)

Magyarország : Dibusz – Balogh B. (Nego, 79.), Orbán, Dárdai M. (Szalai G., 79.) – Bolla B. (Csoboth, 71.), Dárdai B. (Csongvai, 61.), Schäfer, Nagy Zs. – Szoboszlai (Nikitscher, 79.), Gazdag (Tóth A., 61.) – Sallai R. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

Svédország : Olsen – Ekdal, Hien, G. Gudmundsson – Holm (Bernhardsson, 64., , H. Larsson, Salétros, Ayari, Sema (Svensson, 64.) – Nygren, Elanga. Szövetségi kapitány: Jon Dahl Tomasson





A magyar válogatott vb-selejtezős programja

szeptember 6., szombat: Írország–Magyarország, 20.45

szeptember 9., kedd: Magyarország–Portugália, 20.45

október 11., szombat: Magyarország–Örményország, 18.00

október 14., kedd: Portugália–Magyarország, 20.45

november 13., csütörtök: Örményország–Magyarország, 18.00

november 16., vasárnap: Magyarország–Írország, 20.45

A keret

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Paks), Tóth Balázs (Blackburn)

Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Paks), Tóth Balázs (Blackburn) Védők: Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC) Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Valladolid), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Valladolid), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr) Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen), Gazdag Dániel (Columbus Crew), Sallai Roland (Galatasaray), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik. Fotó: Szollár Zsófi / Index)