Rekordösszegért kerülhet az NB I egyik legnagyobb ígérete az Anfield Roadra: a Liverpool megállapodott a Puskás Akadémiával Pécsi Ármin szerződtetéséről – számolt be róla Fabrizio Romano. Az olasz átigazolási szakértő szerint a klubok között megszületett a végső megállapodás, a játékos is igent mondott az angolok projektjére, így az átigazolás rövidesen – az Index információi szerint akár még ma – hivatalossá válhat. A 20 éves kapus a felcsúti klub történetének eddigi legnagyobb bevételt jelentő eladását hozza.

Az NB I egyik legnagyobb tehetségeként számontartott Pécsi Ármin ugyanazzal a menedzserrel, Esterházy Mátyással dolgozik, mint a már két éve Liverpoolban futballozó Szoboszlai Dominik. A személyi kapcsolat nem elhanyagolható szempont, különösen annak fényében, hogy az angol klub egyre inkább nyit a magyar játékosok felé.





A folyamat tovább folytatódhat: brit sajtóhírek szerint csupán néhány lépés választja el a Liverpoolt attól, hogy megszerezze Kerkez Milost, a Bournemouth magyar válogatott balhátvédjét. Ha a transzfer létrejön, a Mersey-parti klubnál négy magyar is együtt szerepelhet a közeljövőben.

A klub utánpótlásában már most is ott van Farkas Erik, aki ugyan az angol utánpótlás-válogatottban szerepel, de a magyar válogatottban is számításba vehető a jövőben. A Liverpool akadémiáján nevelkedő játékost a hazai szövetség is figyelemmel kíséri.

Pécsi Ármin az NB I-ben nyújtott teljesítményével hívta fel magára a figyelmet, és az idei Golden Boy-jelöltek szűkített listájára is felkerült, vagyis az európai futball egyik legígéretesebb fiatal kapusaként tartják számon. A Liverpool a jövő egyik kulcsemberét látja benne, a hivatalos bejelentés napokon belül megtörténhet.

Korábban az Index exkluzív interjút is készített a sokak által a vörösöknél ugyancsak megfordult, Gulácsi Péterhez hasonlított hálóőrrel.

Az infromációt több forrásból is megerősítették az Index számára, a játékost pedig még ma bejelentheti a Mersey-parti alakulat. Ezzel alighanem megoldódott a szerdai, Budapestről Liverpoolba tartó magángép rejtélye is.