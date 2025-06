Az ESPN 2016 óta egy év kivételével (ez a Covid-év, 2021) mindig megszavaztatja száztagú paneljét, hogy kik voltak az adott idényben a világ legjobb labdarúgói. A panelt a földkerekség minden sarkából összetoborzott szakértők, szakírók alkotják.

Idén szakítottak a hagyományokkal, nem állították össze az abszolút listát, csak a posztonkéntit, mondván, hogy mindig érdemtelen előnyt élveztek a gólvágók és az irányító játékmesterek az ugyanolyan fontos szerepet betöltő védekezőspecialistákkal szemben.

A 2024–2025-ös szezonban hét kategóriát állítottak fel: kapusok, szélsőhátvédek, középső védők, védekező középpályások, támadó középpályások, szélsők, befejező csatárok.

Szoboszlai illusztris társaságban

Idén először került fel a listára magyar játékos, természetesen Szoboszlai Dominik, a Premier League-bajnok Liverpool erőssége, válogatottunk csapatkapitánya személyében. Szoboszlai a támadó középpályások között a hetedik helyet szerezte meg, igen rangos mezőnyben. Posztjának rangsora így fest:

1. Jude Bellingham (angol, Real Madrid, 21 éves)

2. Florian Wirtz (német, Bayer Leverkusen, 22)

3. Jamal Musiala (német, Bayern München, 22)

4. Martin Ödegaard (norvég, Arsenal, 26)

5. Cole Palmer (angol, Chelsea, 23)

6. Bruno Fernandes (portugál, Manchester United, 30)

7. Szoboszlai Dominik (magyar, Liverpool, 24)

8. Xavi Simons (holland, RB Leipzig, 22)

9. Morgan Gibbs-White (angol, Nottingham Forest, 25)

10. Isco (spanyol, Real Betis, 33)

11. Scott McTominay (skót, Napoli, 28)

12. Morgan Rogers (angol, Aston Villa, 22)

13. Eberechi Eze (angol, Crystal Palace, 26)

14. Oihan Sanchet (spanyol, Athletic Bilbao, 25)

15. Thiago Almada (argentin, Olympique Lyon, 24)

Szoboszlait így értékelte a honlap:

Ettől különleges: Ő Mr. Fáradhatatlan a Liverpool csapatában. Energiaszintje és kreativitása alapvető fontosságú volt a csapat bajnoki címig tartó menetelésében.

Kulcsfontosságú statisztika: A bajnokságban a Liverpoolból a második legtöbb gólpasszt adta, hatot.

Miért került fel a listára? Amikor 2023-ban a Liverpool nem tudott megcsípni egy BL-helyezést a PL-ben, az energia és a dinamizmus hiánya volt a fő ok. Ezért szerződtették Szoboszlait 2023 nyarán. Ha Alexis Mac Allister a Liverpool középpályájának szívdobogása, akkor Szoboszlai a motor. További bónusz, hogy szélső középpályást is tud játszani, sőt, védekező fedezetet is. A PL-ben hat-hat góllal és gólpasszal járult hozzá az aranyéremhez.

Mit mondott? „Soha nem voltam még ilyen boldog a pályafutásom alatt, úgy a pályán, mint azon kívül. Azt hiszem, még ennél is több van bennem.”

Mit mondtak róla? „Véleményem szerint kissé alulértékelt, persze nem általam, nem kapja meg mindig a méltó elismerést. Pedig a hihetetlen munkamorálja és az energikussága létfontosságú a csapatnak. Csak fut és fut, a lehető legmagasabb intenzitással, és ez nélkülözhetetlen egy olyan csapatban, amely el akar érni valamit.” (Arne Slot, a Liverpool menedzsere)

Mi várható még tőle? Szoboszlai 24 éves, a legszebb évei még előtte állnak. Nyolc gólt és kilenc gólpasszt jegyzett ebben az idényben, valamennyi sorozatot figyelembe véve, de képességei alapján mindkét kategóriában két számjegyű teljesítményre képes.

Tarolt a PSG

A legtöbb játékost, tizenegyet a BL-győztes Paris Saint-Germain ad a Top 100-ba, mögötte a Liverpool a második tíz listással.

A Top 100 több mint egyharmada, 35 játékos a Premier League-ből érkezett. Ha az országokat nézzük, Franciaország az első 12 listással Spanyolország (11), Anglia és Brazília (9-9) előtt.

Az egyes posztok élcsoportja:

Kapusok: 1. Thibaut Courtois (belga, Real Madrid, 33), 2. Alisson (brazil, Liverpool, 32), 3. Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG, 26)

Szélsőhátvédek: 1. Asraf Hakimi (marokkói, PSG, 26), 2. Trent Alexander-Arnold (angol, Liverpool, 26), 3. Jules Koundé (francia, Barcelona, 26)

Középső védők: 1. Virgil van Dijk (holland, Liverpool, 33), 2. William Saliba (framcia, Arsenal, 24), 3. Antonio Rüdiger (német, Real Madrid, 32)

Védekező középpályások: 1. Pedri (spanyol, Barcelona, 22), 2. Declan Rice (angol, Arsenal, 26), 3. Federico Valverde (uruguayi, Real Madrid, 26)

Támadó középpályások: 1. Jude Bellingham (angol, Real Madrid, 21 éves), 2. Florian Wirtz (német, Bayer Leverkusen, 22), 3. Jamal Musiala (német, Bayern München, 22), ... 7. Szoboszlai Dominik

Szélsők: 1. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool, 32), 2. Lamine Yamal (spanyol, Barcelona, 17), 3. Raphinha (brazil, Barcelona, 28)

Középcsatárok: 1. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid, 26), 2. Robert Lewandowski (lengyel, Barcelona, 36), 3. Harry Kane (angol, Bayern München, 31)

Az elmúlt húsz év két gigásza közül a 37 éves Lionel Messi (Inter Miami) a szélsők között a hetedik, a 40 éves Cristiano Ronaldo (al-Nasszr) a tizenötödik.

(Borítókép: Szoboszlai Dominik edzés közben az AXA edzőközpontban 2025. május 24-én az angliai Kirkbyben. Fotó: Nikki Dyer / Liverpool FC / Getty Images)