Franck Ribéry korábbi francia labdarúgó-válogatott az Instagram-oldalán üzent egy sztoriban.

Az exlabdarúgó az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldónak üzent, és azt írta: „Tehát az aranylabda elnyeréséhez MEG KELL nyerni a Bajnokok Ligáját?”

Ribéry posztja után Fabrizio Romano a Facebook-oldalán egy rövid választ is megosztott a portugál klasszisról.

Nincs már sok évem hátra, a karrierem magáért beszél. Lehet, hogy holnap felkelek, és azt mondom, hogy többé nem akarok játszani. Még mindig nincs meghatározva a visszavonulásom időpontja

– írta.

Cristiano Ronaldo elköszönt, de könnyen lehet, hogy nem megy messzire

Korábban beszámoltunk arról, hogy az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo a hivatalos közösségi oldalain jelentette be: szerződése lejártával távozik az al-Nasszrtől. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a 40 éves veterán vissza is vonulna a profi labdarúgástól.

„Ennek a fejezetnek vége. A történet? Még írják. Hálás vagyok mindenért” – írta hivatalos közösségi felületein Cristiano Ronaldo, akinek júniusban kifut a szerződése a szaúdi al-Nasszr együttesénél, és a mostani bejelentése alapján hosszabbítás helyett új kihívás után néz.

Ronaldót az elmúlt hetekben több, klubvilágbajnokságra készülő csapattal is összeboronálták, állítólag a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes angol sztárcsapat, a Chelsea is örömmel látná egy rapid, másfél hónapra szóló szerződéssel a keretében. Hosszabb távon pedig nevelőegyesülete, a Sporting CP, a Lionel Messit is foglalkoztató Inter Miami, valamint több dél-amerikai opció is szóba került mint lehetséges új csapat.

Bár más klubok is érdeklődnek a 40 éves, ötszörös aranylabdás veterán iránt, a szaúdi rekordbajnok kiemelt esélyes a szerződtetésére: miközben Ronaldónak nem kellene az elmúlt két évben megszokott életét felborítani, sportszakmai és marketingszempontokból is előreléphetne, az al-Hilal ugyanis nemcsak az elmúlt két év bajnoka, de a nyári klubvilágbajnokságon is ott lesz.

A szaúdi csapat a H csoportban kapott helyet, többek között a Real Madrid társaságában – a sors érdekes játéka lenne, ha Ronaldo épp egykori klubja ellen debütálhatna tétmérkőzésen a kék-fehéreknél.

A rijádi klub azóta keresi új sztárját, hogy Neymar januárban elhagyta a csapatot, nem túlzás, Ronaldo tökéletes választás lehet erre a szerepre. A tapasztalt támadó továbbra is kiváló formában van, még mindig vonzó név mind a pályán, mind azon kívül. Az elmúlt két kiírásban egyaránt gólkirály lett Szaúd-Arábiában, előbb 35, a mostani idényben pedig 25 találattal.

Ronaldo pályafutása alatt öt aranylabdát nyert, kontinentális hírnévre a Manchester Unitednél tett szert, majd pályafutása csúcsán a Real Madrid klasszisának számított, később a Juventusszal nyert olasz bajnoki címeket. Második manchesteri korszaka már kevésbé sikerült jól, lényegében a hátsó ajtón keresztül kellett elhagynia az Old Traffordot, és az irányt két és fél éve Szaúd-Arábia felé vette.

(Borítókép: Cristiano Ronaldo 2025. június 4-én. Fotó: James Gill - Danehouse / Getty Images)