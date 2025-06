Ül és vár. Napra pontosan 39 éve ül, és vár a következő világbajnoki győzelemre. A válogatott futball legmagasabb polcának boldog pillanataira. Magyarország–Kanada 2–0, Esterházy Márton és Détári Lajos a gólszerzők. Hogyha az életben (újra) boldog akarsz lenni, csinálj zenekart. Tervezz hosszú távra a frontemberrel.

Nem én vagyok, aki valamit akar.

„Társadalmunkba elme kell, nagy fénybe’, mely igazodni magára mutat.” Mert egy-egy siker után boldogabb a nép, harcosabb a klub, olcsóbbnak tűnik a kenyér, tovaszáll minden baj, egy másodpercre lekerül minden teher, fellélegez a lélek. A sikerhez pedig biztonság dívik alapul, hosszú távra, utolsó kikötőként aposztrofálva, megköszönve a kedves gesztust. Marco Rossi szerződése egy új kezdet, egy tavaszi virágzást követő nyári kiteljesedés, hiszen „Ő a mezőn a harmatosság, kétes létben a bizonyosság”. Ha ő van, minden van.

Május 9-én jelentette be a Magyar Labdarúgó-szövetség, hogy a 2018. június 19-e óta szolgálatban lévő szövetségi kapitánya szerződését 2030-ig meghosszabbítja. Május 12-én már maga a szakvezető kiáltotta nagy hatótávolságú megafonba, hogy fia, a korábban az OSC-nél vízilabdázó Simone Rossi is csatlakozik szakmai stábjához. A családi vállalkozás alapító taggyűlésén pedig nem kisebb stratégiai cél került meghatározásra, mint a 2026-os világbajnokságra való kijutás.

Első lépésként Portugália, Írország és Örményország testén keresztül – a legutóbbi tizenkét találkozóból mindössze kettőt megnyerve. (Három döntetlen és immár hét vereség mellett.) A felülteljesítés és kényeztetés után visszatérve a realitások talajára.

Nem én vagyok, aki valamire vár.

Hiába a csillagos egekbe emelt létszám, az UEFA-tagországok számára csak 16 hely biztosított, amelyből 12-t a selejtezősorozatban osztályelsőként végző jó tanulók, négyet pedig a következő két akadályt is sikeresen átugrók foglalhatják el. A selejtezőcsoport 12 második helyezettje, plusz a 2024–2025-ös Nemzetek Ligája négy legjobb teljesítője kerül párosításra, egy mérkőzés dönt a nyolcba, majd onnan újabb ki-ki meccs a négybe kerülésről. A Nemzetek Ligája döntőjébe jutott Portugáliát megelőzni több mint bilibe lógatott kéz, a csoport második helyére viszont válogatottunknak van a legnagyobb esélye. Papíron...

Nem én vagyok, aki valamitől fél.

A fehér lapon Svédország válogatottja is sok szempontból legjobbjaink előtt jár. A világranglista 28. pozíciója, a keretérték, a 26 légiós és a top öt bajnokságból érkező 14 labdazsonglőr akkor is elbillenti a mérleg nyelvét, ha az elmúlt évet a Nemzetek Ligája C csoportjában töltötték a skandinávok. Jon Dahl Tomasson csapata azonban gond nélkül (öt győzelem és egy döntetlen) abszolválta kvartettjét, feljuttatva Svédországot oda, ahová játékereje alapján való. Ahova mi is játékoskeretünk minősége és lehetőségeink alapján tartozunk. Ahova mi most huppantunk vissza.

Te vagy, aki csinálhat valamit, és nem én.

A svéd újbóli felkapaszkodásban azonban még rengeteg potenciál van. Nem voltak ott a legutóbbi vb-n, Eb-n. Újra kellett szabni a kabátot. Budapestre öt meghatározó klasszisuk nélkül érkeztek: Dejan Kulusevski, Alexander Isak, Sebastian Nánási, Victor Lindelöf és Gyökeres Viktor sem lépett pályára a Puskás Arénában. Nálunk meg nem játszott Kerkez Milos és Varga Barnabás. Sok helyzet, csatárhiány – nyilatkozta a mérkőzést követően Marco Rossi. Akkor mit szóljanak a svédek? Két százmilliós támadó és idei 81 góljuk hiányzott elölről. Nálunk a bajnokságban egy 38 éves, 1280 percet játszó futballista lett a gólkirály.

Hidd el, nekem akkor kellesz, amikor már senkinek sem kellesz.

A mi játékunkat, keretünket és az olasz mester válogatási opcióit nézve továbbra is adott a kérdés: elérte már lehetőségeinek és teljesítőképességének határát ez a csapat? A válasz, a felismerés egyre nyilvánvalóbb. Itt nem Kerkezről és Varga Barnáról van szó, nem egy svédek vagy törökök elleni vereségről, nem is arról, mennyi szép részsiker által lett kikövezve Marco Rossi 2018-tól napjainkig vezető útja. Nem a hullámvölgyben meghosszabbított szerződéséről és nem arról, hogy nem tesznek meg mindent azért, hogy ez a csapat negyven év után újra világbajnokságon játszhasson. A probléma ennél sokkal nagyobb, jóval mélyebb.

Rendszer. Utánpótlás. Fiatalszabály. Öt magyar szabály.

Bizonygatjuk, hogy jó. Minden oldalról körbehomokzsákozzuk a nedves, omladozó falat. Annak a statisztikának hiszünk, amit mi magunk hamisítunk. Próbáljuk megerőszakolni a rendszert, hogy az egyenlőségjel után az álljon: jó munkát végeznek az évek óta agyontámogatott képzőműhelyeink. Mindeközben Barcelonában, Párizsban, Lisszabonban, Salzburgban és számos más helyen hetente mutatkoznak be és nyújtanak maradandót a legmagasabb polcon tizenévesek. Azt tudtad, hogy Izland és Írország után most Albániától is kikaptak U21-eseink? Ők kopogtatnak Marco Rossi és az A válogatott ajtaján.

A szavak csak szavak maradnak.

Marco Rossival szerződést hosszabbított az MLSZ. Kiváló munkát végzett. Az egyetlen biztos pont. Ki, ha nem ő? Látod a lehetőségeit, látod a magyar futball nyújtotta „segítséget”, látod az ő hatását labdarúgásunkra, de így is reménykedsz. Ilyen a szurkolói lélek. Most már azt sem bánod, hogy nincsen semmi úgy, ahogy elképzelted, csak már „öltöztetnéd megint a szíved ünneplőbe”. Atilla Karaoglan lefújja a mérkőzést, 0–2. Semmi baj, csak a semmi tart kicsit tovább. Még énekelsz, „zászlók is lobognak, könnyes szemmel nézel körbe, hogy itt kell hagynod mindent, hogy megint csak jövőre”.

A szerző 24-szeres válogatott labdarúgó, játékosként a Ferencvárossal háromszor, míg a német Kaiserslauternnel egyszer nyert bajnokságot.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

A magyar válogatott felkészülési mérkőzései

Magyarország–Svédország 0–2 (Nygren 49., Ayari 65.)



Budapest, Puskás Aréna, 59 000 néző. Vezette: Atilla Karaoglan (török)

Magyarország : Dibusz – Balogh B. (Nego, 79.), Orbán, Dárdai M. (Szalai G., 79.) – Bolla B. (Csoboth, 71.), Dárdai B. (Csongvai, 61.), Schäfer, Nagy Zs. – Szoboszlai (Nikitscher, 79.), Gazdag (Tóth A., 61.) – Sallai R. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

Svédország : Olsen – Ekdal, Hien, G. Gudmundsson – Holm (Bernhardsson, 64., , H. Larsson, Salétros, Ayari, Sema (Svensson, 64.) – Nygren, Elanga. Szövetségi kapitány: Jon Dahl Tomasson





A magyar válogatott vb-selejtezős programja

szeptember 6., szombat: Írország–Magyarország, 20.45

szeptember 9., kedd: Magyarország–Portugália, 20.45

október 11., szombat: Magyarország–Örményország, 18.00

október 14., kedd: Portugália–Magyarország, 20.45

november 13., csütörtök: Örményország–Magyarország, 18.00

november 16., vasárnap: Magyarország–Írország, 20.45

