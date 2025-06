Mint arról pénteken beszámoltunk, a Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Mersey-parti csapat felcsúti rekordösszegért kaparinthatja meg a Puskás Akadémia 20 éves kapusát.

Az NB I egyik legnagyobb tehetségeként számontartott Pécsi Ármin ugyanazzal a menedzserrel, Esterházy Mátyással dolgozik, mint a már két éve Liverpoolban futballozó Szoboszlai Dominik. A személyi kapcsolat nem elhanyagolható szempont, különösen annak fényében, hogy az angol klub egyre inkább nyit a magyar játékosok felé.

Pécsi Ármin az NB I-ben nyújtott teljesítményével hívta fel magára a figyelmet, és az idei Golden Boy-jelöltek szűkített listájára is felkerült, vagyis az európai futball egyik legígéretesebb fiatal kapusaként tartják számon.

2005 born Hungarian goalkeeper Armin Pecsi has signed his contract as new Liverpool player.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/Ux7E4zJI5X