Mint beszámoltunk róla, történelmi vereséget szenvedett Norvégia ellen (3–0) az olasz labdarúgó-válogatott a jövő évi világbajnokság selejtezőjében pénteken, azóta pedig kiderült, a kudarc Luciano Spalletti állásába került. Az 55 éves szövetségi kapitány munkáját megköszönte az olasz szövetség (FIGC) elnöke.

Ugyan a szervezet hivatalos honlapján még nem jelent meg a hír, Spalletti az olasz sajtó képviselőivel vasárnap délután azt közölte, kirúgták, Moldova ellen még leül a kispadra, ám ezt követően vége a kapitányi időszakának.

„Tegnap este hosszasan beszéltem az elnökkel, mindig tartjuk a kapcsolatot – kezdte Spalletti a vasárnapi sajtótájékoztatóján. – Közölte velem, hogy felment a válogatott szövetségi kapitányi tisztségéből. Sajnálom, főleg a kettőnk közötti kapcsolat miatt. Nem akartam lemondani, különösen nem egy ilyen nehéz időszakban, amikor inkább maradni szoktam, és elvégzem a munkámat. De el kell fogadnom a döntést, mert valóban rossz eredmények születtek.”

A tréner hangsúlyozta, számára a válogatott irányítása mindig is hazafias szolgálat volt, és most is azon dolgozik, hogy megkönnyítse a nemzeti csapat jövőjét. „Ez volt számomra az ország szolgálata, és ezért mindenben segíteni szeretném a válogatott jövőjét. Így helyes, így lehet a legjobb utódot megtalálni: a Moldova elleni mérkőzésen még leülök a kispadra, aztán hivatalosan is lezárom a szerződésemet” – tette hozzá.

Az azzurri a legutóbbi két világbajnokságról lemaradt, a pénteki vereségével pedig már a selejtezősorozata elején (Norvégia két meccset korábban már lejátszott, míg Olaszország szabadnapokkal kezdett), lépéshátrányba került az egyenes kijutással kecsegtető csoportelsőségért folyó küzdelemben legnagyobb riválisnak ígérkező északiakkal.

Spalletti 2023 őszén vette át az olasz válogatottat, 23 mérkőzésen 11 győzelem, hat döntetlen és hat vereség volt az eddigi mérlege.