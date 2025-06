Két mérkőzésre szóló eltiltást kapott Nemanja Matics, az Olympique Lyon szerb középpályása, amiért május 17-én, az Angers elleni bajnokin letakarta a francia élvonal homofóbiaellenes kampányának szimbólumát a mezén – számolt be a BBC. Az ügyben a Le Havre egyiptomi csatára, Ahmed Hasszán is hasonló szankcióban részesült. Mindkettejükre további kétmeccses felfüggesztett eltiltást is kiszabtak.