Lehet-e még egyszer Cristiano Ronaldo a hős? A 41. életévében járó portugál segített döntőbe juttatni válogatottját a 2024–2025-ös Nemzetek Ligája-kiírásban, és ki tudja, talán utolsó nagy fináléjában lépett pályára a nemzeti tizeneggyel. Ám Ronaldo sokad virágzása ide vagy oda, a müncheni összecsapás esélyesének az Európa-bajnoki címvédő spanyolok ígérkeztek. S nem csak azért, mert a párosításban 21 éve nem született tétmeccsen portugál siker...

Noha a házigazda németek szerda este elvéreztek, az Allianz Aréna bő egy hét alatt harmadszor is csordultig telt: múlt szombaton a Bajnokok Ligája 2025-ös aranycsatája, a hét közepén a már megénekelt német–portugál, most pedig a portugál–spanyol összecsapás vonzott több mint 64 ezer nézőt a lelátókra.

A spanyolok esélyeshez méltó játékkal és hasonló lendülettel kezdtek, mint csütörtökön a franciák elleni diadal alkalmával (4–0-ra is vezettek az elődöntőben). A találkozó 21. percében Martín Zubimendi szerzett vezetést a spanyoloknak Lamine Yamal beadása, majd egy rosszul sikerült portugál mentési kísérlet után hat méterről higgadtan a kapuba helyezve (0–1).

Nem sokkal később, a 26. percben Nuno Mendes egyenlített, a balhátvéd Neto második hullámra visszapasszolt centerezéséből, 16 méterről lőtt a hosszú alsóba. A portugál öröm azonban nem tartott sokáig, a 45. percben Mikel Oyarzabal ismét előnyhöz juttatta a spanyolokat. A támadó egy jobbról érkező lapos Pedri-passz után, hat méterről lőtt kapura, a labda egy védőn irányt változtatva került a hálóba (1–2). Az első félidő végén nagy iramú, helyzetekben gazdag játékot láthatott a müncheni közönség, összességében pedig megérdemelt spanyol előnynek tapsolhatott.

Fotó: picture alliance / Getty Images Hungary Spanyol öröm a szünet előtt

Egyértelmű volt, melyik mester elégedetlenebb az első játékrésszel: Roberto Martínez két cserével nemcsak frissítette, alaposan át is szervezte a csapatát. A hatás azonban egy darabig váratott magára... A második félidő első negyed órája már-már unalomba fulladt. A spanyolok kényelmes tempóban őrizték az eredményt, és érzésre a legkevésbé sem bánták volna, ha a játékvezető elnéz valamit és 30 perccel korábban lefújja a mérkőzést.

A taktika azonban nem jött be, a 61. percben – ki más? – C. Ronaldo góljával másodszor is egyenlíteni tudtak a piros mezesek. Az ötszörös aranylabdás egy megpattanó beadásnál eszmélt a leggyorsabban, egy fél ütemet kivárva pedig végül nem fejjel, hanem belsővel továbbította a kapu bal oldalába a labdát (2–2). A veterán támadó a 138(!). találatát jegyezte nemzeti színekben.

Fotó: Anp / Getty Images Hungary C. Ronaldo ezúttal is fontos gólt szerzett, a hosszabbításban viszont már nem segíthetett csapatának

A spanyolok azonnal ritmust tudtak váltani, ám a portugál védelem Diogo Costa irányításával állta a sarat. A kapusnak különösen nagyot kellett védenie a csereként beállt Isco bal felsőbe tartó löketénél. Szűk 15 perc volt hátra, mikor a szívükhöz kaphattak a piros mezes drukkerek: a lábát fájlaló Costát hosszasan kellett ápolni, azonban végül tudta folytatni. Nem úgy C. Ronaldo, aki a végjátékban volt kénytelen lebicegni a pályáról. Hogy pontosan mi történt vele, nem látszott, pusztán az, hogy a 87. percben leült a földre, majd cserét mutatott a kispad felé...

Biztosak lehetünk benne, ha nincs komolyabb sérülése, ilyen helyzetben még ma sem kér cserét magától a Manchester United és a Real Madrid volt klasszisa.

Ahogyan a két évvel korábbi spanyol–horvát (tizenegyesekkel 5–4) döntőben, úgy ezúttal is jöhetett a ráadás. A ráadás, amely helyzetekben nem bővelkedett, ellenben több feszült pillanatot, tömegjelenetet is hozott. Érzésre ekkor már a portugálok voltak nyeregben, legalábbis több tűz érződött bennük – ha reklamálni vagy kakaskodni kellett, mindenképpen.

Végül a tizenegyesekre maradt a döntés idén is, a negyedik körben Álvaro Morata hibázott, ez pedig elég volt Bruno Fernandeséknek a győzelemhez. Ronaldo 40 évesen is hős lett – ha a szétlövést könnyeivel küzdve már csak a kispad mellől is szurkolhatta végig, a lefújás után pályafutása második NL-aranyérméért állhatott sorba a társak között.

A friss Nemzetek Ligája-győztes Portugália a világbajnoki selejtezőben egy csoportban szerepel Magyarországgal, Budapestre a második meccsén látogat majd szeptember 9-én, kedden. A mieink majd október 14-én, a negyedik fordulóban utaznak az ibériaiakhoz.

LABDARÚGÁS, NEMZETEK LIGÁJA 2024–2025

Döntő

Portugália–Spanyolország 2–2 (N. Mendes 26., C. Ronaldo 61., ill. Zubimendi 21., Oyarzabal 45.) – tizenegyesekkel: 5–3



Korábban

Bronzmérkőzés: Németország–Franciaország 0–2 (Mbappé 45., Olisse 84.)

(Borítókép: Lars Baron / Getty Images Hungary)