Orosz Pál az évértékelés kapcsán édesapját, a klub korábbi válogatott játékosát, olimpiai bronzérmes labdarúgóját idézve azt mondta: 5–0-ra könnyű nyerni, 1–0-ra viszont nehéz.

„Ez egy 1–0-s szezon volt.” A sportvezető hozzátette: a bajnoki szereplésük „hagyott kívánnivalókat maga után”, ellenben a nemzetközi kupában „nagyon-nagyon jól” teljesítettek.

Kubatov Gábor a sportigazgató Hajnal Tamást idézve kiemelte: vagy nyernek vagy tanulnak, és a mögöttük hagyott szezonnak is vannak „nagyon erős, hangsúlyos tanulságai”.

„Az egyik például az, hogy nem lehet egy éven belül három edzőt elfogyasztani. Persze közben meg büszkeség, mert két edzőnket kivásárolták a szerződéséből, és kerestünk rajta körülbelül hatszáz millió forintot.”

A szoros bajnoki hajrát illetően Kubatov Gábor felidézte, hogy Robbie Keane vezetőedzővel közösen ültek ki, és „dumcsiztak el” a játékosokkal motivációjukról. „Inkább egy lelki beszélgetés volt ez” – mondta a klubelnök.

„Egy dolog biztos, hogy a pénzüket elvettük. Ez egy motiváló erő volt, hogy megmondtuk, hogyha nem lesznek bajnokok, nincsen prémium. A győztes meccs után járó prémiumokat nem kapták meg. Mondtam nekik, hogy én szívesen kifizetem, mert az teljesen egyértelmű, hogy mi vagyunk a legjobb csapat, a legjobb keret, ők a legjobb futballisták, ez a napnál világosabb. Az lehetetlen, hogy ne nyerjük meg a bajnokságot. A végén aztán megnyertük a bajnokságot, és jólesett kifizetni a pénzt. Beszéltünk az előbb arról, hogy mi volt a legkatartikusabb élmény ebben az évben, hát nekem megnyomni a gombot, és kiutalni nekik a pénzt.”

Az MLSZ következő idénytől bevezetésre kerülő szabálymódosításával kapcsolatban Kubatov Gábor elmondta: szándéknyilatkozatot fogadtak el, amiben egy csomó részlet még kidolgozatlan, és nagyon zavarja, hogy a magyar sport és a magyar futball általa amúgy nagyra becsült vezetői meg sem kérdeztek őket arról, hogy milyen hatásai vannak a változásoknak a gazdasági és a szakmai működésükre, a transzferpiacra, külföldi játékosok szerződtetésére, fiatal magyar futballisták beépítésére.

Orosz Pál hozzátette: az elmúlt hat évben a nemzetközi kupában nyújtott szereplésüknek köszönhetően nemcsak a magyar futball UEFA-együtthatója (UEFA-koefficiense) nőtt, hanem erre az időszaka vonatkozóan nekik köszönhetően 1,4 millió eurót kapott az magyar futball az európai szövetségtől a szolidaritási rendszerből.

A Ferencváros egy 20 milliárdos cég, és egy 20 milliárdos céget nem lehet egyik pillanatról a másikra megváltoztatni, ott a döntéseknek nagyon komoly jelentősége van

– mondta.

A klubelnök hozzátette: miután évek óta hallják az ezzel kapcsolatos „zöngéket” a háttérben, nem várják felkészületlenül a változásokat.

A műsorban Kubatov Gábor részletesen kitért még a szurkolói kultúra megváltozására, úgy fogalmazott: annak idején szurkolóként ő is szidta, akár meccs közben is, a gödörben lévő kedvenceket, mert senki nem hívta fel rá a figyelmét, hogy ezzel semmit nem segít, viszont sokat árt, ők ebből is okulva másra törekednek, és vannak még korrigálásra váró részek, „óriási lépésekkel haladunk, de ami évtizedek alatt elment, az nem jön vissza néhány év alatt”.

A klubelnök felidézte a Nemzeti Sporttal való szakítást is. Annak apróján elmondta: a Tottenham elleni kupameccsük után a teljesítményükről „intrikus cikk” jelent meg Magyarország egyetlen sportlapjában. Beszét a cikk szerzőjével, „nem számonkérés céljából”, csak meg akarta érteni, hogy mi van a gondolatai mögött.

Mindig arról beszélgetünk, min lehet változtatni a futball körül, ez pedig a hozzáállás vagy attitűd kérdése… Azt veszem észre, hogy az újságírók jelentős része negatív gondolkodású ember

– mondta.

A magyar labdarúgásban, ebben is úttörőként, saját csatornán keresztül kommunikálnak a szimpatizánsaikkal, és minden kapcsolatot megszakítottak a Nemzeti Sporttal, mivel nem tudtak partnerek lenni, nem tudtak megegyezni, nem tudták kézben tartani „se ők, se mi”. Arra gondolt: a sportújság is írjon azt, amit akar, nem szólnak nekik, ha megbántva érzik magukat, és ők is azt csinálják, amit akarnak.

„Ehhez viszont ők meg nem kellenek” – tette hozzá

Elmondta: dolgozik egy-két jóbarátja a Nemzeti Sportban, ezért kifejezetten sajnálja a dolgot, de amíg ezen nem tudnak változtatni, ez „így marad, amíg a világ világ”.

