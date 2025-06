„Biztos vagyok benne, hogy egészen más mérkőzés vár majd ránk, mint a svédek elleni volt – fogalmazott Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya Bakuban, az Azerbajdzsán elleni felkészülési mérkőzést megelőző hivatalos sajtótájékoztatóján. – Persze könnyű dolgunk biztosan nem lesz, válogatott szinten nincs olyan, hogy könnyű mérkőzés. Kemény csatára számítok, ugyanakkor arra is, hogy nekünk kell többet kezdeményeznünk. Nem vagyunk top csapat senkit sem becsülhetünk alá, de más meccsképre számítunk, mint Svédország ellen volt. Harciasak lesznek és győzni akarnak majd az azeriek is, hiszen hozzánk hasonlóan ők is rossz sorozatban vannak, de azt gondolom, ez a meccs sokkal jobban hasonlít majd arra, mint amilyen ősszel az örmények elleni vb-selejtezőnk lehet. ”

A 60 esztendős szakember még a svéd mérkőzést megelőzően (0–2 a Puskás Arénában) arról beszélt, új taktikai elemek tesztelésére és kísérletezésre szeretné felhasználni a vb-selejtezőket felvezető két találkozót. Ennek ellenére péntek este túl sok újdonsággal nem találkozhattunk sem taktika, sem az összeállítás szempontjából: a hamis kilencest játszó Sallai Roland szerepe nem jelentett valódi újdonságot, és a második félidőben beálló debütánsok, Csongvai Áron és Szalai Gábor sem jutott az ilyenkor szokásosnál jóval nagyobb szerephez.

Ha a Mister kísérletezni akar, adná magát a kapus poszt gondolhattuk előzetesen, elvégre Gulácsi Péter válogatottól való visszavonulásával egyedüli igazán rutinos emberként Dibusz Dénes maradt. A 44-szeres válogatott hálóőr mellett az egyszeres válogatott, Dibuszhoz hasonlóan már a 35. életévében járó Szappanos Péter és a 27 éves Tóth Balázs vár még bevetésre. Marco Rossi nem is kertelt sokáig, megerősítette az újságírók gyanúját:

A pénteki mérkőzéshez képest négy helyen tervezünk változtatni, ezt elárulhatom. Ahogyan azt is, ha már szóbahozták a kapus témát, hogy nem Dibusz Dénes kezd majd a kapunkban. Előre elterveztük, hogy a második mérkőzésen megnézzük, Tóth Balázs milyen teljesítményre képes a válogatottban –

árulta el Rossi, aki Kerkez Milosra és Gazdag Dánielre biztosan nem számíthat Bakuban, hiszen ők ketten már el is hagyták a válogatott edzőtáborát. Előbbi kezdett Svédország ellen, a helyére pedig jó eséllyel Varga Barnabás kerül, miként azt a kapitány ugyancsak megerősítette – egy kis csavarral – Sallait visszavezényelve a jól megszokott háromnegyedes támadói pozíciójába.

„Nem azért nem kezd Dénes, mert hibázott egyet. Eredetileg is így terveztük, ahogyan korábban is jellemző volt, hogy a felkészülési mérkőzéseket megosztottuk a kapusaink között. Tudjuk, hogy Szappanos Péter ugyancsak készen áll, de most Balázsra vagyunk kíváncsiak” – hangsúlyozta a szövetségi kapitány.

A döntéssel kapcsolatban érdekes adalék, hogy a Rossi-korszakban eddig összesen négy kapus lépett pályára a válogatottban. Gulácsi Péter és Dibusz Dénes toronymagasan kiemelkedik közülük. Mellettük még 2021 júniusában, az Európa-bajnokságra készülve Bogdán Ádám kapott csereként bő 30 percet Gulácsit váltva az írek ellen a Szusza Ferenc Stadionban (0–0) – ez volt az első alkalom, hogy más védte a Rossi-érában a válogatott kapuját a két megszokott ember helyett –, majd 2022 novemberében Dzsudzsák Balázs búcsúmeccsén jött el a következő alkalom. A görögök elleni 2–1-es győzelem alkalmával a hosszabbításra szállt be debütánsként a „negyedik”, Szappanos.



Vagyis 75 mérkőzésből 75 találkozón vagy Dibusz vagy Gulácsi kezdett Rossi regnálása alatt – más senki. Legutóbb 81 találkozóval korábban esett meg a nemzeti csapatnál, hogy másik kapus állt a gólvonalon kezdéskor, mint az elmúlt évtizedet meghatározó duó egyike: 2017 szeptemberében Szélesi Zoltán megbízott kapitány Kovácsik Ádámnak szavazott bizalmat – Luxemburgban csalódást keltő 1–1 lett a végeredmény, Kovácsik pedig soha többé nem szerepelt a nemzeti tizenegyben.

Azaz közel nyolcéves sorozat ér véget, azzal, hogy a jövő egyik emberének is tekinthető Tóth Balázsnak add Rossi kedd este bizalmat.

Labdarúgás

A magyar válogatott felkészülési mérkőzései

június 10., kedd, 18:00: Azerbajdzsán–Magyarország, Baku

Azerbajdzsán–Magyarország, Baku Korábban



Magyarország–Svédország 0–2 (Nygren 49., Ayari 65.)

Budapest, Puskás Aréna, 59 000 néző. Vezette: Atilla Karaoglan (török)

Magyarország: Dibusz – Balogh B. (Nego, 79.), Orbán, Dárdai M. (Szalai G., 79.) – Bolla B. (Csoboth, 71.), Dárdai B. (Csongvai, 61.), Schäfer, Nagy Zs. – Szoboszlai (Nikitscher, 79.), Gazdag (Tóth A., 61.) – Sallai R. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

Svédország: Olsen – Ekdal, Hien, G. Gudmundsson – Holm (Bernhardsson, 64., , H. Larsson, Salétros, Ayari, Sema (Svensson, 64.) – Nygren, Elanga. Szövetségi kapitány: Jon Dahl Tomasson

A magyar válogatott vb-selejtezős programja

szeptember 6., szombat: Írország–Magyarország, 20.45

szeptember 9., kedd: Magyarország–Portugália, 20.45

október 11., szombat: Magyarország–Örményország, 18.00

október 14., kedd: Portugália–Magyarország, 20.45

november 13., csütörtök: Örményország–Magyarország, 18.00

november 16., vasárnap: Magyarország–Írország, 20.45

A keret

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Paks), Tóth Balázs (Blackburn)

Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Paks), Tóth Balázs (Blackburn) Védők: Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC) Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Valladolid), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Valladolid), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr) Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen), Sallai Roland (Galatasaray), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

(Borítókép: Marco Rossi a magyar válogatott kispadjánál a Svédország ellen 2–0-ra elvesztett felkészülési mérkőzés alkalmával. Fotó: Szollár Zsófi / Index)