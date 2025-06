A fináléban Portugália 2–2-es döntetlen után tizenegyesekkel múlta felül az Európa-bajnok és címvédő és a spanyol válogatottat. Ronaldo a tizenegyespárbaj során már nem volt a pályán, ám a rendes játékidőben ő szerezte a portugálok második egyenlítő gólját, így a 221. válogatott meccsén ez volt a 138. találata, mindkettő világcsúcsnak számít.

„Ameddig lehet, szeretnék a válogatottal maradni. Boldog vagyok, mert ez olyasvalami, amit ez a generáció megérdemel: játszani Spanyolország, a világ legjobb válogatottja ellen, és nyerni, ez egy különleges pillanat” – fogalmazott Ronaldo, aki hozzáfűzte, ez a siker lehetőséget ad számukra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjenek el.

A korom ellenére a sikeréhség megmaradt. Nem gondolok az éveimre, csak élvezek minden pillanatot

– emelte ki.

Kitért arra is, hogy a saját góljainál sokkal fontosabb számára, hogy a nemzeti csapat jól teljesítsen, márpedig a portugál válogatott harcos mentalitással kétszer is egyenlített, a tizenegyeseknél pedig megvolt az a szerencsefaktor is, amiből a játékosok magabiztosságot meríthetnek a jövőben.

A szeptembertől a magyarokkal azonos világbajnoki selejtezőcsoportban szereplő portugálok szövetségi kapitánya, Roberto Martínez valószínűleg az egyetlen boldog spanyol volt a müncheni Allianz Arénában, amely egy héttel korábban még a Bajnokok Ligája döntőjének adott otthont. Értékelésében azt hangsúlyozta, olyan játékosai vannak, akik lehetővé teszik, hogy nagy dolgokról álmodjon.

„Olyan álmaink lehetnek, amelyekre a szurkolók vágynak. A kulcs a rugalmasság, a hozzáállás és az egymásba vetett bizalom volt.”

A spanyol válogatottat irányító Luis de la Fuente a döntő utáni sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy ettől a pillanattól számukra már a jövő évi világbajnokság van fókuszban. Megvédte a csapatkapitány Álvaro Moratát, aki egyedüliként hibázott az idegek csatájában.

Ilyen megesik, Álvaro egy bajnok, példakép számunkra. Sajnálom, hogy ő hibázott. Én mondtam neki, hogy legyen a tizenegyesrúgók között, a felelősség az enyém

– szögezte le a szövetségi kapitány, aki a vereség ellenére elégedett volt csapata teljesítményével.

Portugália a 2018–2019-es nyitó kiírás után másodszor diadalmaskodott a Nemzetek Ligájában, Spanyolország a 2023-as sikere után ezúttal ezüstérmet szerzett.

Nemzetek Ligája 2024–2025, négyes döntő (Németország)

döntő

Portugália–Spanyolország: 2–2 (N. Mendes 26., C. Ronaldo 61., ill. Zubimendi 21., Oyarzabal 45.) – tizenegyesekkel: 5–3

Bronzmérkőzés

Németország–Franciaország: 0–2 (Mbappé 45., Olisse 84.)

(MTI)

(Borítókép: Alexander Hassenstein / Getty Images)