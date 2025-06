„Kemény mérkőzésre számítottunk előzetesen, és megkaptuk azt a harcias, kontrákra építő játékot az azeriektől, amit gondoltunk – értékelte az Azerbajdzsán elleni sikert Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a lefújást követően. – A 75. percig nagyjából azt nyújtottuk, amit kértem a csapattól, próbáltunk dominálni, diktálni a tempót, és megtalálni a megfelelő réseket az ellenfél védelmén. A hajrá már más volt, az utolsó pillanatig kellett küzdenünk. A hozzáállás, amit azeri oldalon mindenképpen nagyra értékelhetnek, egy papíron erősebb ellenféllel játszottak, és mivel mi kihagytuk a helyzeteinket, a legvégén egy kis szerencsével a döntetlenre is megvolt minden esélyük.”

A kapitány az Index kérdésére a két kapus, a debütánsként szűk 60 percet kapó Tóth Balázs, valamint a hajrára beszállt Szappanos Péter teljesítményéről is beszélt.

„Hiba nélkül hozták le a mérkőzést, jó karaktert mutattak. Ahogyan azt előtte is mondtam, úgy gondoltuk, Balázs kapja meg kezdőként a bizonyítási lehetőséget, ő a fiatalabb és bizonyos szempontból tapasztalatlanabb is, de Szapiról is tudtuk, hogy kész bizonyítani. Remek szezon áll mögötte, bízom abban, hogy marad az NB I-ben, vagy ha nem, úgy Nyugat-Európába tud igazolni, a lényeg, hogy folyamatosan játsszon. Mind a kettejükkel elégedettek lehetünk, azt nyújtották, amit vártunk.”

Kitért az azeri egyenlítő találatra is, amit egyértelmű kezezés előzött meg – ennek ellenére, a történtekért egyáltalán nem hibáztatta a játékvezetőt.

„Kezezés volt. Hozzá kell tegyem, a kispadról nem láttuk, és a játékvezető sem láthatta, de a találkozó után elnézést kért miatta. Sajnos nem volt videóbíró, ami segíthetett volna” – mondta Rossi.

A tréner kifejtette, bár a meccs egészét nézve nem feltétlenül volt a leglátványosabb a játékunk, a csapat a hajrát leszámítva jól oldotta meg a taktikai kéréseit, az első 75-80 percben látottakra építhetünk a jövőben is.

„Azt gondolom, a meccs nagy részében jól csináltuk, amit elterveztünk. Megvoltak a területeink, az elmozgásaink, képesek voltunk helyzeteket kialakítani. Taktikai szempontból rendben voltunk, az utolsó 10-15 percben éreztem némi zavarodottságot, ami főleg a második labdák megszerzésében jött ki.”

Szappanos: Dehogy vagyok én a hős!

Szappanos Péter nem tartotta magát hősnek, hiába védett hatalmasat a hosszabbításban, amikor egy szöglet után lecsorgó labdára az azeriek kapusa érkezett, és közelről próbálta bepofozni az egyenlítést. A magyar kapus lábbal hárított, ami végül döntőnek bizonyult.

„Nem mondanám magam hősnek, mert csapatmunka volt” – mondta a lefújás után, majd hozzátette, ez a meccs is megmutatta, mennyire törvényszerű, hogy ha egy csapat nem használja ki a helyzeteit, akkor a végén a hazai együttes kerülhet helyzetbe. „Ez most is így volt, szerencsére át tudtuk vészelni. Azt gondolom, hogy egy ilyen nehéz periódus után egy bármilyen győzelem nagyon sokat tud segíteni. Ritkán adódik az, hogy egy rossz időszakot sokgólos győzelemmel tud lezárni egy csapat, ez most sem történt így, de nem teszi értéktelenebbé a sikert.”

A hosszabbításban bemutatott bravúrjáról elmondta, gyakorlatilag semmit nem látott az ötösön belül kilőtt labdából.

„Csak letettem a lábamat, aztán szerencsére elakadt bennem – felelte az Index kérdésére. – Utána kellett az is, hogy Szobi becsússzon, ki tudja rúgni a gólvonal elől. Ott meleg pillanatokat éltünk át, de ebből is látszik, hogy ez csapatmunka volt, és ebből tudunk építkezni.”

Tóth Balázs megkönnyezte a Himnuszt

A válogatottban kezdőként debütáló 27 éves Tóth Balázs – aki klubszinten az angol másodosztályú Blackburn Rovers kapusa – úgy fogalmazott, elképesztő érzés volt a kezdés pillanata, különösen akkor, amikor kivonultak a pályára, és együtt énekelték a Himnuszt. „Talán picit meg is könnyeztem, hogy őszinte legyek” – mondta a lefújás után az Indexnek, hozzátéve, hogy számára és a családja számára is ez egy rendkívül büszke pillanatot jelentett.

Megjegyezte, maradt benne némi hiányérzet, mivel szeretett volna kapott gól nélkül bemutatkozni, de mivel győzelemmel zárult a mérkőzés, ezen hamar túl tudja tenni majd magát. Beszélt arról is, csak részben kárpótolja a tudat, hogy az azeri gólt kezezés miatt el kellett volna venni, ha van VAR a mérkőzésen.

„Az volt, kéz volt? Én, ugye, nem láttam, csak belülről azt éreztem, hogy talán kéz volt. De ha a mesternek ezt mondták, akkor kéz volt. Ez sajnos nem változtat a statisztikákon, de persze valahol jobb érzés így. Összességében az egész helyzetet lett volna jó megelőzni, hogy ne kerüljön így a kapunk előterébe a labda.”

A kérdésre, hogy a bakui meccsel lekerült-e egyfajta súly, nyomás a válláról, azt mondta, nem érezte tehernek a helyzetét, inkább csak örül, hogy végre az ő pillanata is eljött a nemzeti csapatnál. „Már talán négy és fél éve, hogy megkaptam az első meghívómat a felnőttcsapatba, de hát nyilván olyan kapusok vannak, voltak előttem, hogy nagyon nehéz szóhoz jutni. Nem érzem úgy, hogy mázsás súly gördült volna le a vállamról, mert eddig is hittem benne, hogy eljön majd a lehetőség, inkább csak még büszkébbé tesz, hogy milyen kapusok közt sikerült kiérdemelnem ezt az esélyt.”

Tóth idényhajrája klubszinten is jól alakult: a Blackburnnél az utolsó másfél-két hónapban végre folyamatos játéklehetőséget kapott, ami önbizalmat adhat a folytatásra. „Azt gondolom, hogy a vége jól sikerült a bajnokságban, és sikerült bemutatkozni a válogatottban is, úgyhogy erre építhetek a következő hónapokban is.” Megjegyezte, most még körülbelül két hét szabadság vár rá, utána viszont már kezdődik az alapozás a következő idényre. Reméli, hogy a megszerzett tapasztalatokat a klubjánál is kamatoztatni tudja, és reméli, hamarosan újabb válogatott meghívót is kiérdemelhet.

Szoboszlai: Jó tanulópénz volt

„Összességében jól kezdtünk, és ült a taktikánk, de a korai vezetésre gyorsan jött a válasz. Fontos volt, hogy jól reagáltunk – mondta a találkozót követően a bakui stadion oldalában, a buszparkolónál kialakított interjúzónában Willi Orbán. – Megszereztük a második gólt, majd sok helyzetünk volt, különösen a második félidőben, amikor a harmadikat is megszerezhettük volna több esélyből is, de itt már kihagytunk minden helyzetet. Azerbajdzsán itthon mindent megtett az egyenlítésért, egyértelmű volt, hogy így lesz, ha egy gól marad közte. Jól védekeznek, nagyszerű mentalitással küzdöttek. Küzdelmes, de összességében jó befejezése volt a szezonnak.”

Mindkét meccs jó tanulópénz volt a vb-selejtezőkre, ellenféltől függetlenül kiderült, hogy válogatott szinten nincs könnyű mérkőzés. A 85. percig jól játszottunk, utána kiengedtünk, elfáradtunk, de a lényeg, hogy győztünk

– értékelt válogatottunk csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a Magyar Labdarúgó-szövetség hivatalos X-oldalán.

„Jól bontottunk, sok helyzetet alakítottunk ki, az első gól is így született, és a folytatás sem volt rossz, de a további találatok nem jöttek – vette át a szót a mérkőzést végigrobotoló Nagy Zsolt. – A hajrában elkövetett hibákból tanulnunk kell, de a többi pozitív volt, ebből építkezünk a vb-selejtezőkre.”

Folytatás szeptemberben a világbajnoki selejtező első két mérkőzésével: Szoboszlaiék előbb Írországba utaznak (szeptember 6.), majd a csoportfavorit Portugáliát fogadják odahaza (szeptember 9.).

Ön szerint hogyan teljesít a magyar labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnoki selejtezőkön? Első helyen végez, és automatikusan jut ki a tornára.

Második lesz, de sikerrel veszi a pótkvalifikációt.

Továbbjut, de a playoffban elbukik.

Nem jut tovább a csoportjából.

A vb-selejtezős kvartettből a csoportelső egyenes ágon, a második pótselejtező után juthat ki a 2026-os tornára.

Labdarúgás

A magyar válogatott felkészülési mérkőzései

Baku, Dalga Aréna, 1250 néző. Vezette: Viktor Simuszik (fehérorosz).



Azerbajdzsán: Cafarov – A. Huseynov, C. Huseynov (Akhundzade, 55.), Mustafazada, Dashdamirov – Nuriiev (Abdullazada, 69.), Mahmudov, Ibrahimli (Rustamli, 86.), Cafarquliyev (Bayramov, 55.) – Emreli (Aliyev, 69.), Dardashov (Gurbanli, 69.)

Szövetségi kapitány: Fernando Santos

Magyarország: Tóth B. (Szappanos, 58.) – Nego (Styles, 72.), W. Orbán, Dárdai M., Nagy Zs. – Schäfer (Csongvai, 85.) – Szoboszlai, Tóth A. (Dárdai B., 58.) – Bolla B. (Osváth, 58.), Varga B., Sallai R. (Csoboth a szünetben)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Korábban: Magyarország–Svédország 0–2 (Nygren 49., Ayari 65.)

A magyar válogatott vb-selejtezős programja

szeptember 6., szombat: Írország–Magyarország, 20.45

szeptember 9., kedd: Magyarország–Portugália, 20.45

október 11., szombat: Magyarország–Örményország, 18.00

október 14., kedd: Portugália–Magyarország, 20.45

november 13., csütörtök: Örményország–Magyarország, 18.00

november 16., vasárnap: Magyarország–Írország, 20.45

A keret

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Paks), Tóth Balázs (Blackburn)

Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Paks), Tóth Balázs (Blackburn) Védők: Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC) Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Valladolid), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Valladolid), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr) Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen), Sallai Roland (Galatasaray), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

(Borítókép: Marco Rossi a magyar válogatott szövetségi kapitánya Bakuban, a Dalga Arenában 2025. június 10-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)