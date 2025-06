154 fő. Összesen ennyi szurkoló kísérte el a magyar labdarúgó-válogatottat Bakuba az Azerbajdzsán elleni felkészülési mérkőzésre. Többségük pedig az azeri főváros Merdekan nevű, nem feltétlenül a legfejlettebb és legeurópaiasabb kerületét igyekeztek belakni a mérkőzést megelőző 24 órában. Meccsnap már kora délután a Soho Party slágere, az Éjjel, soha nem érhet véget dübörgött a közeli strand DJ-pultjából, de nem sokkal később felcsendült a Korda György és Balázs Klári közöse, a Reptér is egy erősen mixelt verzióban. Közben a bátrabbak a Kaszpi-tengerben, az óvatosabbak a szomszédos hotel szabadtéri medencéiben mulatták az időt.

154 fő. Az elmúlt évek túráihoz képest nem túl sok, de néhány órával a kezdés előtt úgy tűnt, még mindig több, mint ahány drukker a hazai szektorokban helyet foglal majd az összességében 6500 néző befogadására alkalmas Dalga Arénában. A hivatalos információk szerint ugyanis kifejezetten rosszul fogytak a jegyek a meccsre – s nem a magyar válogatott miatt. Bár átszámítva alig 400 forintért lehetett volna belépőket váltani a helyi ultracsoport (Göygurdlar) úgy döntött, az azeri válogatott gyenge teljesítménye (mert szégyent hoztak a zászlajukra) miatt bojkottálják az összecsapást. Fernando Santos együttese kilenc nyeretlenül megvívott mérkőzéssel a háta mögött futott neki a mieink elleni találkozónak. Annak a mérkőzésnek, amelyen Szoboszlai Dominikék számára is egy negatív rekord elkerülése volt a cél: a Rossi-érában ugyanis most másodszor történhetett volna meg, hogy hat egymást követő összecsapásából egyet se nyerjen meg nemzeti tizenegyünk.

Marco Rossi szövetségi kapitány állta a szavát, hétfői ígéretének megfelelően négy helyen változtatott a pénteki, a svédektől 2–0-ra kikapó válogatott kezdőjéhez képest. A legnagyobb meglepetést a kapuban debütáló Tóth Balázs személye jelentette volna – ha nem lövi el előre a kapitány a találkozót felvezető sajtótájékoztatón. Mellette Tóth Alex, Loic Nego és a szintén előre bemondott Varga Barnabás került még be Dárdai Bence, Balogh Botond és az edzőtábort is elhagyó Gazdag Dániel pedig ki. A magyar tizenegy 2017 ősze óta, 81 hivatalos mérkőzés elteltével most először nem Dibusz Dénes vagy Gulácsi Péter nevével kezdődött. A 75 találkozót számláló Rossi-korszakban pedig legelőször!

Bejutni: maga a kaland!

Egy ilyen tudósítás nekünk újságíróknak is kaland, akadnak persze furcsaságok, de Németországban, Angliában, sőt ma már általában a balkáni ellenfeleknél is elég jól körülhatárolt minden. Napokkal meccs előtt megjön az e-mail, mit hol találunk majd, a belépőnket mikor és kitől tudjuk átvenni. Azerbajdzsánban picit másképpen néztek ki a dolgok. Hiába vágtam neki a szállodámat a stadiontól elválasztó tíz perces gyalogútnak két és fél órával a kezdőrúgás előtt – másféllel a startot megelőzően még nem volt biztos, bejutok-e egyáltalán. A különböző bejáratokat jelző térkép sehol, az emberek többsége pedig akkor is kétségbeesetten pislog, ha németül vagy angolul kérünk tőlük útmutatást. Az orosz valószínű jobban működne – akadt is olyan pillanat, amikor az M4 Sport helyszínre küldött kommentátora, Hajdú B. István önkéntelenül is a tolmács szerepébe kényszerült napközben emiatt –, de azt a nyelvet meg én nem beszélem. Végül Göbölyös Gábor, a Magyar Távirati Iroda tudósítója mentette meg a helyzetet, mert bizony a stadion egyik bejáratától a másikig vándorolva jó 40 percen át senki nem akadt, aki meg tudta volna hol juthatok hozzá a belépéshez szükséges akkreditációs kártyámhoz. A trükk végül annyi volt: a stadion főépületének emeletén helyezték ki ezeket a passzokat – csak három olyan kapun és biztonsági ellenőrzésen kellett volna átjutnom érte, amiből már az elsőn sem lehetséges érvényes jegy nélkül.

A csapatmunka viszont bevált, az izgalom miatt pedig igazán nem panaszkodhatok, elvégre tudtam, hová jövök.

Tegyük hozzá azt is, a helyiek többsége kifejezetten kedves, az azeri csapat sajtófőnöke őszinte örömmel fogadott minden magyar kollégát, egyszerűen látszik rajtuk, hogy számukra ünnepnap, hogy egy magyar szintű csapatot fogadhatnak, a találkozóval együtt járó minden extra vendéggel – legyen szó a szurkolókról, hivatalos személyekről, vagy épp rólunk, újságírókról. Pusztán a szervezettség állnak picit másként, mint mi. Lásd az örökösen a sávokat közölve autózó, a közlekedési táblák többségét legfeljebb iránymutatásnak, még véletlenül sem szabályként értelmező sofőrök példáját.

Szoboszlai: itt is sztár

Miközben még javában korzóztam odakint a bejutás módját keresve, s volt olyan, kevésbé kedves szervező, aki megoldásként azt javasolta, menjek inkább haza, nézzem tévében a meccset, volt aki speciális küldetést bízott volna rám, ha stikában beenged. A feladat? Ha valóban magyar újságíró vagyok, úgy biztosan ismerem Szoboszlai Dominiket is, szerezzek neki a segítségért cserébe egy aláírást a magyar válogatott csapatkapitányától. Szegény fiút – ránézésre 18 éves ha volt az önkéntes – hamar ki kellett ábrándítanom, egy dolog ismerni egy játékost, és megint más, ha épp Szoboszlaitól kell dedikálást szerezni. Arról nem is beszélve, hogy kivételezésre nincs szükségem...

A beszélgetésből hamar kiderült, óriási Liverpool-szurkolóról van szó, akinek az idénnyel kapcsolatban egyetlen komoly szívfájdalma van: a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős vereség. Bár a tudat, hogy a későbbi BL-győztestől kaptak ki kedvencei, valamelyest csillapították a fájdalmat. Erre a mérkőzésre is azért jelentkezett önkénteskedni, hogy láthassa szíve csapatának egyik kulcsemberét: Szoboszlait. Ha már a dedikált emléktárgyról lemaradt, önmaga megnyugtatására azért megkérdezte, szerintem játszik-e a kapitány.

Nem kérdés!

Ellenben az, hogy milyen poszton látjuk majd a 24 éves középpályást már komolyabb feltörésnek ígérkezett. Mikor megláttuk a hivatalos kezdőt, abból elsőre annyit lehetett egyértelműen kiolvasni, háromvédős rendszer helyett egy klasszikus négyfős védelmi vonallal áll majd fel a csapat Bolla Bendegúzzal, Willi Orbánnal, Dárdai Mártonnal és Nagy Zsolttal. A Schäfer András, Szoboszlai, Tóth A., Sallai Roland, Nego ötös pontos elhelyezkedése a középpályán talány maradt az első percekig.

Noha a kétezres évek elején otthon is megesett, hogy a válogatottra ezer néző sem volt kíváncsi, az elmúlt években – legyen szó hazai, vagy idegenbeli meccsekről – elszoktunk a többségében üres széksoroktól. Márpedig a találkozót megelőző hírek igaznak bizonyultak: kezdésre nemhogy félig, legalább negyedik megtelt volna az Aréna, kis túlzással több önkéntes és a meccs biztosítására kivezényelt katona, valamint rendőr volt a lelátókon, mint fizető néző, mikor végre útjára indult a labda.

Rossi századosa: Varga Barnabás

Meccshangulatról nehezen beszélhettünk, főleg úgy, hogy valamiért a bemelegítés végeztével a zenét is leállították a stadionban, a himnuszokat megelőzően jó tíz percen keresztül a műsorközlőn kívül legfeljebb a szúnyogok – volt belőlük elég – zümmögését lehetett hallani a hangszórók felől. Két perc után rákezdett a magyar tábor – a kapu mögött mintegy százan foglaltak helyet, a többi ötven a hosszoldali székekre váltott jegyet –, de folyamatos, előénekelt és szervezett szurkolásról ezt követően sem beszélhettünk.

Öt perc után kezdett kirajzolódni a taktikai elképzelés is. A középpályások közül Szoboszlai rendre mélyen visszalépett a labdakihozataloknál, egészen a két középhátvéd (Dárdai M. és Orbán) közé húzódva. A jobb szélen általában előrébb futballozó Bolla a félterületbe befelé mozogva csinált helyet a védekezésben a négyes védőláncban helyezkedő Nego felfutásainak. Ugyancsak ennyi idő kellett, hogy a magyar válogatott megszerezze a vezetést. Épp a francia-magyar kanyarított be jobbról az ötösnél teljesen üresen maradó Varga pedig zavartalanul bólintott a kapu jobb oldalába (0–1). Ezzel a 76. találkozón megszületett a Rossi-korszak 100. magyar találata is.

Az öröm azonban nem tartott sokáig. Egy jobbról elvégzett sarokrúgás után Mahir Emreli csúsztatott közvetlenül a kapunk előtt, Renat Dadasov első próbálkozásánál Tóth még nagyot védett, de a kipattanó után már tehetetlen volt az ismétléssel szemben. A gól erősen kézgyanús volt már elsőre is, nem véletlenül integetett a fehérorosz játékvezetőnek a pályán lévő összes magyar futballista, de ezen a találkozón nem volt videóbíró, így nem lehetett visszanézni sem, Viktor Simuszik pedig rossz szögben volt ahhoz, hogy kiszúrja (1–1).

Ahogyan lement a nap, kifejezetten kellemes futballidő lett. A 22 Celsius-fok mellé enyhe szellő társult. Mintha csak erre várt volna a drukkerek egy része is, a 20. perc környékére érzésre megduplázódott a kezdőrúgáskor a stadionban tartózkodók száma. A mieink továbbra is mezőnyfölényben játszottak, de sorjázó helyzetekről nem beszélhettünk: Nagy ígéretes centerezése, Szoboszlai szabadrúgása, majd Schäfer 30 méterről eleresztett átlövése jelentett némi veszélyt. Tóth Balázsnak eközben egy pattogós középmagasan szálló Dadasov-lökettel akadt dolga, amit magabiztosan védett.

A mieink a középpályán rendkívül rugalmasan váltogatták a pozíciókat, ha úgy alakult, akár Schäfer, akár Tóth Alex is visszalépett utolsó embernek, ilyenkor Szoboszlai húzódhatott egészen a tizenhatos előteréig. A pálya középső zónáiban a létszámfölényt Bolla és Sallai befelé húzódásai biztosították. Sziporkázó játék helyett ebben kellett megtaláljuk a szépséget. A Rossi által beígért kísérletezés szépen megmutatkozott, bár a szövetségi kapitány pálya irányába eleresztett kiáltásai arról árulkodtak, nem feltétlenül elégedett – nem is lehetett az – a játék minden aspektusával. Például Dárdai Márton kifejezetten sok a helyezkedésével kapcsolatos instrukciót kapott így. A viszonylag kis stadion és csekély nézőszám előnye, hogy a kispadok mindössze négy sorral lejjebb, a pálya szélén navigáló Rossi pedig talán ha tíz méterre, bőven hallótávolságon belül volt az újságírói asztaloktól.



A félidő hajrájához közeledve megérdemelten szereztük meg másodszor is a vezetést: Szoboszlai tört a tizenhatoson belülre, Varga passzából tizennégy méterről lőtt, az eddig jól mozgó Rza Jafarov pedig szerencsétlenül beleérve bevédte a labdát a jobb felsőbe (1–2).

A végén Szappanos lett a hős

Fordulás után a frissen beszállt Csoboth előtt adódott az első lehetőség, de közvetlen közelről nem tudta elpöckölni a labdát a kimozduló azeri kapus mellett. A meccs képe hasonlóan alakult, mint szünet előtt: a magyar válogatott az előzetes erőviszonyoknak megfelelően dominált, ám igazán nem tudta beszorítani ellenfelét. Az azeri válogatott kontráiban ráadásul rendre ott volt a veszély, az 53. percben Emin Makhmudov lecsúszott beadásánál kellett résen legyen Tóth Balázs.

Ahogy fáradtak, úgy lettek egyre durvábbak a vendéglátók, Schäfernek, majd az utolsó 30 perce (egy kapuscserével párhuzamosan) beszálló Osváth Attilának is kijutott egy ütemkésésből fakadó keményebb csomag.

A hajrában épp Osváth növelhette volna kétgólosra a különbséget, majd a szintén csereként beállt Dárdai Bence átlövése csapódott kifejezetten ígéretesen, de újabb találat végül nem született. Igaz, a 82. percben ehhez Szappanos Péter bravúrja is kellett Ismayil Ibrahimli bal alsó sarokba tartó lövésénél. Sőt, a 93. percben kellett még egy óriási védés a Pakssal két Magyar Kupát is nyert hálóőrtől: épp kollégája, a szöglethez előrehúzódó Jafarov közeli lövését hárítva reflexmozdulattal a gólvonalon.

Válogatottunk nyolc hónap elteltével, a Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája-sikert követően győzött ismét, ezzel lezárva ötmeccses nyeretlenségi sorozatát. Egyúttal megőrizte hibátlan mérlegét Azerbajdzsán ellen, mely immáron nyolcból nyolc győzelem. Sokkal több örömünk a végeredményben nem lehet.

Folytatás szeptemberben a világbajnoki selejtező első két mérkőzésével: Szoboszlaiék előbb Írországba utaznak majd (szeptember 6.), majd a csoportfavorit Portugáliát fogadják odahaza (szeptember 9.).

A vb-selejtezős kvartettből a csoportelső egyenes ágon, a második pótselejtező után juthat ki a 2026-os tornára.

Labdarúgás

A magyar válogatott felkészülési mérkőzései

Baku, Dalga Aréna, 1250 néző. Vezette: Viktor Simuszik (fehérorosz).



Azerbajdzsán: Cafarov – A. Huseynov, C. Huseynov (Akhundzade, 55.), Mustafazada, Dashdamirov – Nuriiev (Abdullazada, 69.), Mahmudov, Ibrahimli (Rustamli, 86.), Cafarquliyev (Bayramov, 55.) – Emreli (Aliyev, 69.), Dardashov (Gurbanli, 69.)

Szövetségi kapitány: Fernando Santos

Magyarország: Tóth B. (Szappanos, 58.) – Nego (Styles, 72.), W. Orbán, Dárdai M., Nagy Zs. – Schäfer (Csongvai, 85.) – Szoboszlai, Tóth A. (Dárdai B., 58.) – Bolla B. (Osváth, 58.), Varga B., Sallai R. (Csoboth a szünetben)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Korábban: Magyarország–Svédország 0–2 (Nygren 49., Ayari 65.)

A magyar válogatott vb-selejtezős programja

szeptember 6., szombat: Írország–Magyarország, 20.45

szeptember 9., kedd: Magyarország–Portugália, 20.45

október 11., szombat: Magyarország–Örményország, 18.00

október 14., kedd: Portugália–Magyarország, 20.45

november 13., csütörtök: Örményország–Magyarország, 18.00

november 16., vasárnap: Magyarország–Írország, 20.45

A keret

(Borítókép: Szoboszlai Dominik (b) gólt lő az azeri Jalal Hüseynov mellett az Azerbajdzsán - Magyarország barátságos labdarúgó-mérkőzésen Bakuban, a Dalga Arenában 2025. június 10-én. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)