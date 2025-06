A bakui lapok szűkszavúan, ugyanakkor óvatos optimizmussal számoltak be a magyar labdarúgó-válogatott kedd esti, Azerbajdzsán elleni sikeréről, megjegyezve, hogy a két csapat egyik legszorosabb mérkőzése volt a tegnapi.

Már legalább másfél órája lefújták a mérkőzést Bakuban, amikor a taxira várva néhány helyi fiatal leszólított és gratulált. Szerintük jó mérkőzést játszott az azeri és a magyar válogatott (1–2). Olyan mérkőzést, melynek végén mindkét fél örülhetett: a mieink a győzelemnek, az övéik az utolsó pillanatig éles küzdelemnek és a tisztes helytállásnak. Noha a szervezett ultracsoportok bojkottja miatt a közelében sem volt a Dalga Arénában látogató nézők száma a telt háznak, az a mintegy ezer azeri, aki kilátogatott, többségében jól szórakozott megfogalmazásunk szerint.

Az összecsapást követően megjelent azeri cikkek is hasonló véleményt tükröznek. A Report kiemeli, szövetségi kapitányuk, Fernando Santos több részlet miatt is bosszankodott, ám összességében elégedetten értékelte a mérkőzést, valamint a közösen töltött időt. A 70 éves portugál szakember szerint noha jól hajrázott csapata, fizikális szempontból a meccs végére már kifacsart állapotban volt, ezért lett volna nagy bravúr, ha a négy nappal korábbi, lettországi mérkőzéshez hasonlóan döntetlent tud játszani. A magyar válogatottat irányító Marco Rossitól ugyancsak egy, a végjátékhoz kapcsolódó gondolatot emeltek ki: „Ha az ellenfélnek szerencséje lett volna a mérkőzés végén, döntetlennel zárult volna a játék.”

A találkozó egyébként a legjobb mérkőzése is volt Azerbajdzsánnak a mieink ellen, bár korábban már volt egy egygólos különbséggel elvesztett meccse Magyarország ellen, azon nem szerzett gólt a kék-fehér csapat.

Az Oxu összességében tényszerűen számolt be a találkozó eseményeiről, sajnálatosnak nevezve, hogy már az 5. percben hátrányba kerültek. A lap az optimista hangulat mellett megjegyezte, a szövetségen belül többen sem elégedettek maradéktalanul az egy éve kinevezett szakember munkájával – azt már mi tesszük hozzá, hogyan is lehetnének azok, hiszen tíz meccsen két győzelem és nyolc vereség a mérleg vele –, s bár az utóbbi két mérkőzésnek voltak pozitívumai, benne lehet a pakliban, hogy a portugál nem tölti ki 2027 nyaráig szóló megállapodását.

Megjegyzendő egyébként, hogy több lap is csak minimális terjedelemben foglalkozott a mérkőzéssel, az angol nyelven megjelenő AzeNewsnál például a szeptemberi, bakui Formula–1-es nagydíj előkészületei és néhány, a birkózással kapcsolatos hír is sokkal nagyobb felületet kapott. De hasonló volt a szerkesztés a Trendnél is.





A Qafqazinfo az első, amely szót ejt az azeri egyenlítő találat körülményeiről is, idézve a kapitányukat, aki szerint, ha van videóbíró a mérkőzésen, akkor is megadják Dadashov találatát. Utóbbival kapcsolatban megjegyzendő: a mérkőzést vezető fehérorosz Viktor Simuszik állítólag a lefújást követően elnézést kért a hibájáért Marco Rossitól és a magyar stábtól, jelezve, utólag látva a felvételeket le kellett volna fújni az akciót kezezés miatt.

A találkozót követően üzent a Göygurdlar ultracsoport is, mely az összecsapás előtti napon bojkottra szólította fel a helyi drukkereket: ők a legkevésbé sem voltak elégedettek a találkozó alakulásával, és továbbra is követelik a helyi szövetségtől, legyen kapitányváltás és teljes megújulás az AFFA-vezetőségben.

Összességében egyébként azt érezni mind a nyomtatott, mind az online lapoknál, hogy a közvélemény ingerküszöbét alig-alig érte el a keddi találkozó, ami összességében a helyszíni nézőszámon is meglátszott.

A magyar válogatott sikerével megszakította ötmeccses nyeretlenségi sorozatát, és egymást követő három vereség után újra diadalmaskodott.

A keddi volt az utolsó összecsapás az azeri és a magyar csapat számára is a világbajnoki selejtezők szeptemberi rajtja előtt. A mieink ősszel előbb Írországba utaznak (szeptember 6.), majd a csoportfavorit, a Nemzetek Ligája legutóbbi kiírását megnyerő Portugáliát fogadják odahaza (szeptember 9.).

A vb-selejtezős kvartettből a csoportelső egyenes ágon, a második pótselejtező után juthat ki a 2026-os tornára.

A többi között az esélyeinkről is beszélt a bakui mérkőzés lefújása után Marco Rossi.

Labdarúgás

A magyar válogatott felkészülési mérkőzései

Baku, Dalga Aréna, 1250 néző. Vezette: Viktor Simuszik (fehérorosz).



Azerbajdzsán: Cafarov – A. Huseynov, C. Huseynov (Akhundzade, 55.), Mustafazada, Dashdamirov – Nuriiev (Abdullazada, 69.), Mahmudov, Ibrahimli (Rustamli, 86.), Cafarquliyev (Bayramov, 55.) – Emreli (Aliyev, 69.), Dadashov (Gurbanli, 69.)

Szövetségi kapitány: Fernando Santos

Magyarország: Tóth B. (Szappanos, 58.) – Nego (Styles, 72.), W. Orbán, Dárdai M., Nagy Zs. – Schäfer (Csongvai, 85.) – Szoboszlai, Tóth A. (Dárdai B., 58.) – Bolla B. (Osváth, 58.), Varga B., Sallai R. (Csoboth a szünetben)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Korábban: Magyarország–Svédország 0–2 (Nygren 49., Ayari 65.)

A magyar válogatott vb-selejtezős programja

szeptember 6., szombat: Írország–Magyarország, 20.45

szeptember 9., kedd: Magyarország–Portugália, 20.45

október 11., szombat: Magyarország–Örményország, 18.00

október 14., kedd: Portugália–Magyarország, 20.45

november 13., csütörtök: Örményország–Magyarország, 18.00

november 16., vasárnap: Magyarország–Írország, 20.45

A keret

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Paks), Tóth Balázs (Blackburn)

Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Paks), Tóth Balázs (Blackburn) Védők: Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC) Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Valladolid), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Valladolid), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr) Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen), Sallai Roland (Galatasaray), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)