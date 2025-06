Baku, Mardakan, Dalga Aréna, 18 óra 32 perc. A Sepp Blatter és Michel Platini által 2011-ben átadott stadionban felcsendül a „Magyarok! Magyarok!” rigmus. 154 magyar drukker érzi, hogy most van szükség plusztámogatásra. A zajra Emin Mahmudov reagál, ő illetődik meg leginkább, lányos zavarában, felnézés nélkül jobbra, Abbas Huszejnov felé passzolja erőtlenül a labdát. Nagy Zsolt, mint oly sokszor megszokhattuk tőle: szemfüles, megelőz, majd centerez. Varga Barnabás tudja a dolgát, az egyik erőssége a legjobb fogások felszolgálása. Szoboszlai Dominik érkezik a finom falatra, 2–1 ide. Sérülés nincs. Ez a legfontosabb a tegnapi napra visszagondolva.

Baku, a lángoló város, ahogy Fischer István dokumentumfilmjének címe is igazolja. Évszázadok óta így nevezik, mindennaposak a spontán tüzek a talajból szivárgó metángáz miatt. 1846-ban fúrják az első kutat, 1859 az első olajfinomító munkába állásának éve. A század végére a Rotschield család, a Rockefellerek és a Nobel testvérek is itt gazdagodnak. A világ olajkitermelésének a fele, Oroszországénak a 95 százaléka innen származik. Az első világháborúban ezért fontos célpont, de külföldi segítséggel, a brit Lionel Dunsterville tábornok segítségével visszaverik a török és német haderőt. Újra egy külföldi vezéren Eurázsia kaukázusi régiója legnagyobb országának szeme.

Nagy nevek, nagy remények, nagy sikerek esélye nélkül

Carlos Alberto, Berti Vogts és Robert Proszinecski után ismét egy nagy név a kispadon. A hetvenéves Fernando Santos nyert már Európa-bajnokságot és Nemzetek Ligáját a portugál válogatottal, a Portóval bajnok és kupagyőztes, de Görögországban is emelhetett magasba kupát csapatával, az AEK Athénnel. Csodákra azonban ő sem képes. Magyarország ellen ült tizedszer Azerbajdzsán kispadján, két döntetlen és nyolc vereség az eddigi mérleg, négy rúgott és 24 kapott gól társaságában.

„A keszthelyi kikötőben áll egy vitorlás”

A legfontosabb, hogy nyertünk. Ismerjük az érzést, mennyire nehéz a bajnokság végén, fájó lábakkal, kisebb sérülésekkel, tengerparton járó gondolatokkal, barátok által kirendelt italokkal teli pultos képekkel a fejben még tíz napot edzőtáborban tölteni. Játszani egy kongó stadionban, ahol a távolmaradásukkal tüntető hazai szurkolók hiányában 154, minden tiszteletet megérdemlő, a csapatot mindenhova elkísérő fanatikus adja az alaphangulatot. Már csak miattuk, értük is nyerni kell. Bármennyire fáj minden perc. Magyar válogatott ide vagy oda. Akkor is, ha az elmúlt években pont mi használtuk ki mások fásultságát a szezon végeztével.

2021-ben, amikor legutóbb barátságos meccseket játszhattunk júniusban: Ciprus ellen 1–0, majd az írek ellen gól nélküli döntetlen. Aztán 2022, Nemzetek Ligája: megverjük itthon az angolokat, szoros vereség Olaszországban és a németek elleni döntetlen a legmagasabb polcon.

2023 az Eb-selejtezőkről szólt a nyár elején: Montenegró ellen 0–0, majd a litvánokat verjük két góllal. Tavaly egy utolsó perces baki és 2–1-es vereség Írországban, majd sima 3–0 Izraelt fogadva, az Eb-re való felkészülés jegyében. Azért összességében szeretjük ezt a júniust. Akkor is, ha fáj, ha mindenki már a Balatonon lángosozna, és integetne minden kíváncsiskodó szemnek a bérelt Bavaria 37 Cruiser vitorlásról.

Továbbra sem tudjuk pótolni legjobbjainkat, játékperchiánnyal küszködőinket

Tavaly 13 mérkőzésen léptek pályára legjobbjaink, az öt-öt győzelem és vereség, valamint a három döntetlen azt jelentette, hogy a megszerezhető 39 pontból 18-at gyűjtött csapatunk, ez 46 százalékos produktum. Idei első győzelmünkkel a bezsebelhető 12 pontból eddig hármat halásztunk ki. Megismerhettünk viszont új arcokat, láthattuk, tapasztalhattuk újra és újra, hogy mit jelent, ha egy-egy meghatározó játékosunk hiányzik, nincs formában, nem játszott annyit az elmúlt időszakban.

Svédország ellen még mindenki a kihagyott helyzeteken kesergett, elhallgatva a számtalan nagy svéd lehetőséget és kapufát. Az azeriek ellen pedig a szenvedést, az utolsó pillanatok melegebb szituációit emelték ki sokan, pedig a bajnokság végén nem egyszerű így lemenedzselni egy meccset, a sok elpuskázott lehetőséggel és a sok cserével is megtartani a minimális előnyt, győztesként elhagyni a játékteret. Azerbajdzsánban sem.

Vagy a meccs elején gyors gól a még meg sem érkezett gyengébb képesség ellen, vagy az utolsó percben két vállra fektetve a fáradó koncentrációhiányt. Ahogy tettük ezt eddig is a függetlenségét 1991-ben kikiáltó állam legjobbjai ellen. Így volt 2019-ben, Korhut Mihály góljánál, 2011-ben Hajnal Tamás találatánál, 1998-ban háromszor a véghajrában, és az 1996–1997-es vb-selejtezőkön is, ahol mindkét meccsen esett gól, közvetlen a lefújást megelőzően. De közte elég szenvedős volt.

Durvulással ellensúlyozott képességbeli különbségek.

Mire lesz ez elég, mennyire szolgálta ez a két mérkőzés az őszi, világbajnoki selejtezőkre való felkészülésünket? Kipróbáltunk több felállási formát, taktikai elemet, de ebből vajmi keveset tudhattunk meg. Ez az azeri válogatott igazolta, hogy miért öröm a jelenlegi 119. világranglista-helyezés, és miért egy hetvenéves ember, Fernando Santos a legnagyobb név ebben a csapatban. Igaz, adódott nyolc lehetőség a csapata számára, de ezek leginkább hat pontrúgást, a hat szögletet követően jelentettek némi izgalmat a magyar kapu előtt, azonban játékosai, mint a MÁV szerelvényei, általában késtek a csatlakozásnál, a labdaszerzési kísérleteknél. Inkább a durvulásban látták befektetett energiájuk megtérülésének lehetőségét. Több mint kétszer annyi szabálytalanság és ötször annyi sárga lap került a nevük mellé, és ezt még törölni sem lehetett.

Hiába a 19. századi nagy családok kiemelt figyelme, hiába a korábbi bakui születésű világelsők, legfiatalabb bajnokok, mint Garri Kaszparov, a futball mostohagyermek maradt, nem váltott ki akkora érdeklődést Azerbajdzsánban. Az 1992-ben alapított azeri szövetség legjobbjai eddig nem tudtak a 70. helynél feljebb kapaszkodni az aktuális rangsorban. Nekünk Marco Rossival sikerült. Az elmúlt évtizedek 20. és 70. helye közötti ingázásban, most közelebb vagyunk eddigi teljesítményünk, helyezéseink maximumához, mint minimumához. Összességében még mindig előre megyünk (nem hátra), még akkor is, ha a stratégiai nyugalom ruhájának a széle már kicsit rojtossá vált, és nem is biztos, hogy ez lesz az áttörés éve. Sikeres és céljait elérő még lehet. Ehhez azonban minimum a második hely kell a világbajnoki selejtező csoportban. Nem ilyen játékkal, mint a balatoni lubickolás előtt.

A szerző 24-szeres válogatott labdarúgó, játékosként a Ferencvárossal háromszor, míg a német Kaiserslauternnel egyszer nyert bajnokságot.

A magyar válogatott felkészülési mérkőzései 2025 júniusában

A vb-selejtezős program

szeptember 6., szombat: Írország–Magyarország, 20.45

szeptember 9., kedd: Magyarország–Portugália, 20.45

október 11., szombat: Magyarország–Örményország, 18.00

október 14., kedd: Portugália–Magyarország, 20.45

november 13., csütörtök: Örményország–Magyarország, 18.00

november 16., vasárnap: Magyarország–Írország, 20.45

(Borítókép: Csoboth Kevin (k) valamint az azeri Abbas Hüseynov (b) és Rza Jafarov (j) az Azerbajdzsán - Magyarország mérkőzésen Bakuban a Dalga Arenában 2025. június 10-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)