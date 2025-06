A 38-szoros válogatott korábbi kapussal a József Attila Színház kávézójában megtartott sajtótájékoztatón futottunk össze, az esemény témája a június 14–15-én, Szombathelyen megrendezendő XIII. Bicskei Bertalan-emléktorna és az első Kisöreg-kupa volt. (Erről még lesz szó később.)

Petry Zsoltot először arról kérdeztük, kívülről szemlélve mit gondol a magyar labdarúgó-válogatottról, amely nem kezdte jól az évet, hiszen 2025-ben eddig az összes meccsét elveszítette. (Beszélgetésünk után Azerbajdzsán ellen javítottak Marco Rossiék.)

– fogalmazott a manapság a török élvonalbeli bajnokság legutóbbi idényében bronzérmes Samsunspor által kapusedzőként foglalkoztatott volt labdarúgó.

Petry Zsolt hozzátette,

Itt említette meg a magyar akadémiákon folyó képzést, ahol szerinte a mentális képzésre is nagy hangsúlyt kellene fektetni, hogy a fiatalok ne roppanjanak össze, ha esetleg kikerülnek külföldre.

Sallai Roland és Willi Orbán típusú játékosokból kellene több, hogy minőségben még egy szintet tudjon ugrani a csapat – jegyezte meg Petry Zsolt, aki a kapusposztra is kitért.

Gulácsi Péter méltó utódja volt Király Gábornak a kapuban. Dibusz Dénes is remek játékos, szerintem a következő egy évben ő lesz az első számú kapus a válogatottban – aztán majd meglátjuk, hogy a fiatalabb generáció képviselői hogy érnek be. Ott van, ugye, Tóth Balázs most a keretben, de Hegyi Krisztián, az ifi BL-győztes Yaakobishvili Áron és Pécsi Ármin még nála is fiatalabb. Pécsi fejben nagyon összeszedett fiatal kora ellenére, neki most az a feladata, hogy minél több izmot magára pakoljon, hogy Angliában is megállja a helyét, ahol kőkemény edzések várnak rá.