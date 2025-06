„Kissé fáradt vagyok, ami szól persze a szezonnak, és itt a végén ennek a hosszabb útnak, amit megtettünk Bakuba a válogatottal. Jó, hogy jön végre egy kis pihenő” – kezdte Bolla Bendegúz, a magyar labdarúgó-válogatott és az osztrák rekordbajnok Rapid Wien játékosa a csepeli Gábor M. Szőke Stúdióban tartott kerekasztal-beszélgetésen, mely az EM Sports ügynökség jótékonysági gálájával párhuzamosan zajlott.

Bolla hozzátette, bármilyen kifacsart állapotban is volt, a szezonhajrá megérte az erőfeszítéseket, hiszen, ha kissé hullámzó idényük is volt, mind a klubjában, mind a válogatottal összejött a szép lezárás. Emlékezetes, nemzeti csapatunk kedd este 2–1-re nyert Bakuban, a Rapid pedig a LASK Linz ellen tudott hazai pályán egy rendkívül fontos 3–0-s sikert elérni az utolsó bajnokiján, ezzel biztosítva a Konferencialiga-részvételt a következő, 2025–2026-os kiírásra.

A 25 éves játékos pozitívan értékelte az elmúlt évet, egyetlen dologtól eltekintve. Mint mondta, a bajnoki szereplésük mint csapat, jobban sikerülhetett volna.

Katartikus volt a szezon vége: az utolsó meccsnek kétgólos hátrányból vágtak neki (az első találkozó 3–1-lett idegenben) a LASK ellen a Konferencialiga-playoffban, innen fordítottak nagyot a 3–0-s hazai sikerükkel. Bolla elmondta, az első meccs után tényleg kicsit azt érezte, mintha mindenki eltemette volna a Rapid reményeit. „De az azért csúnyán nézett volna ki, ha nem jön össze a nemzetközi kupaindulás egy ilyen múltú klubnak. Hála az égnek bizonyította a csapat, hogy van bennünk annyi erő, amivel helyt érdemlünk a Konferencialiga-mezőnyében. Sokszor mutattunk minőséget, jó futballt a szezonban, azonban az volt a baj, hogy ez nem volt tartós, hullámzóbb volt a formánk a kelleténél, aminek az okait szerintem már alaposan kielemezték a Rapidnál.”

Klubszezonja kiemelkedő pillanatként említette a Sturm elleni dupláját – az elsőt profi pályafutása alatt –, valamint a Trabzonspor elleni oda-vissza elért Kl-selejtezős győzelmeket.

Szóba került a Ferencváros korábbi érdeklődése is. Bolla elárulta, mielőtt a Rapidhoz igazolt, valóban keresték a magyar bajnoktól, ám végül a bécsi együttes mellett döntött.

A válogatottnál mostanság újfajta játékrendszer van kiforróban, ami Bolla szerepkörét látványosan érintette. Korábban is játszott már feljebb, mint a védősor, és mint mondta, nem idegen számára, hogy szinte a középcsatár jobb oldaláról induljon a labdákkal. „Svájcban például csak szélsőt játszottam egész szezonban, Meglátjuk, hogy sül majd el. Nem mondom azt, hogy extrán jól működött minden Bakuban, de nyilván most kell próbálgatni, és a világbajnoki selejtezőkre meg megtalálni azt a formációt, amiben a legjobb lehet a csapat.”

Tanulságosnak nevezte mindkét utóbbi válogatottmeccset, a svédek elleni 2–0-s vereséget és az azeriek ellen kibrusztolt sikert. Az első mérkőzéssel kapcsolatban kiemelte, hogy ennyi helyzetből gólt kell szerezni, bármi is történjen. Mint mondta, az első félidőben a játékunk rendben volt, de a második félidőben kapott két gól mélypontba juttatta a csapatot, ahonnan nem sikerült ezúttal visszajönni – pedig Sallai Rolandnak még volt hozzá egy komoly ziccere.

Bolla szerint az az egymás után siker nélkül megvívott öt meccs, ami az azeri győzelem előtt a magyar válogatott mérlege volt, nem feszítette különösebben a csapatot. „Nem is gondoltunk erre igazából” – válaszolta. Ugyanakkor elismerte, hogy az azeri győzelem mégis hozott egyfajta megkönnyebbülést. „A svédek elleni vereség után kicsit olyan volt a hangulat, mintha ezen az azeri meccsen úgymond kijutunk a vb-re, vagy sem. Úgyhogy így azért tényleg örülök neki, hogy behúztuk, ez azért nagy megkönnyebbülés volt.”



Megjegyezte, úgy tekintettek a két felkészülési meccsre, hogy megpróbálják belőle a lehető legtöbbet kihozni mind taktikailag, mind önbizalmilag. Hogy utóbbi is összejöjjön, kellett a győzelem. A bakui mérkőzés miliőjéről elmondta, nem a leghangulatosabb meccse volt a válogatottban, nem is az volt a probléma, hogy felpörögjenek előtte, inkább az, hogy közben is végig tartani tudják a fókuszt. Megjegyezte, Marco Rossi szövetségi kapitányt nagyon nem szokták hallani, amikor itthon játszanak, pedig rendszeresen kiabál, most viszont a pálya másik végén is lehetett hallani az instrukcióit.

A jövő nyárral kapcsolatos kérdésre reménykedve válaszolt: „Nem biztos, hogy itt leszek”, utalt arra, ha kijut a magyar válogatott a világbajnokságra, aligha lehet június közepén futballgálát rendezni Budapesten. „Bízom benne, hogy azt tudom mondani, kijutottunk a világbajnokságra. Szerintem ez lebeg most mindenkinek a szeme előtt, hogy ezt a célt elérjük.”

Marco Rossi bakui nyilatkozatára, miszerint irreális elvárás a csoportgyőzelem a válogatott jelenlegi formájától, Bolla úgy reagált, hogy a szövetségi kapitány mindig is próbált a realitás talaján maradni. „Szerintem azzal tisztában kell lenni, hogy a portugálok a kvartett favoritjai, nekünk nem abban kell gondolkodni, hogy most meg kell nyerni a csoportot. Nyilván mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy akár meglepetést okozzunk, de azt gondolom, az a legfontosabb, hogy valahogyan kijussunk a vb-re. Ha ez a playoffon keresztül fog sikerülni, szerintem akkor sem fog senki egy rossz szót se szólni.”

Kiemelte: 40 éve nem volt kint a csapat világbajnokságon, az, hogy egy ilyen bravúrnak a részesei legyenek, óriási motiváció. „Ennek tekintetében próbálok én is úgy kelni, feküdni minden nap, dolgozni, hogy kijussunk a vb-re, és tényleg az országot megint büszkévé tegyük.”

Bolla szerint a sikerre nincs garancia, de úgy futnak neki a selejtezőnek, hogy a hozzáállásukra és a teljesítményükre ne lehessen panasz, a többi pedig majd eldől a pályán.

Jótékony látogatás Az EM Sports ügynökség, illetve a Szalai Ádám által alapított Játékidő Alapítvány közös jótékonysági akciójának keretében Bolla Bendegúz, Schäfer András, Szoboszlai Dominik és Szalai Ádám látogatta meg a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegét. A válogatott játékosok és a nemzeti csapatnál jelenleg edzőként dolgozó Szalai igyekeztek minden kívánságot teljesíteni, rengeteg közös kép és kiosztott aláírás mellett emlékezetes élményt nyújtva a gyógyuló gyermekeknek. A látogatással párhuzamosan az ügynökség és az alapítvány zárt adománygyűjtést is szervezett, amelynek eredményeként 10.725.000 forintot adományoztak a klinika részére. A kezdeményezés ezzel nem ért véget, a napokban további két jótékonysági licitet is indítanak – az egyik tárgya, a csütörtöki gála résztvevői által dedikált válogatottmez –, amelyek bevételét szintén a gyerekosztály javára ajánlják fel.

LABDARÚGÁS

A magyar válogatott felkészülési mérkőzései 2025 júniusában

A vb-selejtezős program

szeptember 6., szombat: Írország–Magyarország, 20.45

szeptember 9., kedd: Magyarország–Portugália, 20.45

október 11., szombat: Magyarország–Örményország, 18.00

október 14., kedd: Portugália–Magyarország, 20.45

november 13., csütörtök: Örményország–Magyarország, 18.00

november 16., vasárnap: Magyarország–Írország, 20.45

(Borítókép: Bolla Bendegúz 2025. június 13-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)