Pécsi Ármin egy héttel ezelőtt még a Puskás Akadémia kapusa volt, most pedig a Liverpool FC játékosának tekinthető. A 20 éves labdarúgó ügynöksége az EM Sports gáláján mesélt részletesen arról, hogyan zajlott a megkeresés, milyen jövőt vázoltak fel számára az angol sztárklubnál, és milyen érzések kavarogtak benne, amikor először hallotta, a Premier League topcsapata valóban számolna vele. A Liverpoolhoz gyerekkora óta különleges kötelék fűzi, mostantól nemcsak szurkolhat, hanem a pályán is segítheti majd az együttest az Anfield Roadon.

A Győrben nevelkedett, majd a profik közé a Puskás Akadémia színeiben berobbanó futballkapus, az NB I-ből egyenesen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) címvédőjéhez katapultáló Pécsi Ármin a csütörtökön megtartott kerekasztal-beszélgetésen a többi között az Index kérdéseire is válaszolva elmesélte:

milyen gondolatok kavarogtak a fejében, amikor felszállt a Liverpoolba tartó repülőre,

félre kellett-e húzódnia, amikor vezetés közben megtudta, komoly a „vörösök” érdeklődése,

milyen tervet vázoltak fel neki az angolok, és az erős érzelmi kötődés ellenére tudott volna-e nemet mondani, ha azt kell,

kitől örökölte a „vörösök” iránti szeretetét és elköteleződését,

milyen „házi feladatokat” kapott a Liverpool szakembereitől a nyárra?

Azt szokták mondani, hogy a nagy sikerek feldolgozásához idő kell: eljutott már odáig, hogy feldolgozza, júliustól a Liverpool FC játékosa?

Ha nem is teljesen, most már elkezdtem felfogni, talán sikerült is, hogy mi történt velem – mondta Pécsi, a Liverpool újdonsült igazolása magyar sportújságírók gyűrűjében az ügynöksége, az EM Sports által szervezett jótékonysági gálán, a Gábor M. Szőke Stúdiónál. – Két-három hete hallottam először a Liverpool érdeklődéséről, már az is egy nagy dolog volt számomra, hogy ilyen klubnál egyáltalán szóba kerülök, most pedig eltelt pár nap, tudtam mindenkivel beszélni, akivel fontosnak éreztem, rengetegen gratuláltak nekem, nagyon jólestek ezek az üzenetek, és mindez segített, hogy elkezdjem feldolgozni a történteket.

A bejelentés után az Instagram-oldalára kikerült egy kölyökkori kép Liverpool-mezben. Mesélne kicsit annak a meznek, annak a képnek a történetéről?

Úgy éreztem, ezt nem hagyhatom ki, ezzel a képpel tartoztam magamnak és a családomnak is. Már elárulhatom, az első külföldi csapat, amelynek szurkoltam, a Liverpool volt. Édesapámtól jön a Liverpool szeretete, igazából ennek a csapatnak a mezében nőttem fel, úgyhogy különösen jó érzés volt, hogy létrejött ez az átigazolás.

Az a párhuzam jut eszembe, mint amikor az ember elmegy megvenni használtan álmai autóját, és a szívével már előre eldönti, kell neki, mindegy, milyen hibái vannak. A Liverpoolnál tudtak volna olyan szakmai víziót vázolni, olyan ötéves tervet ön elé tenni, amire azt mondja, hogy nem kér belőle, köszöni?

Előzetesen gondolkodtam ezen én is, mert nem akartunk pusztán érzelmi döntést hozni. De egy olyan projektet raktak elém, amire nemhogy nem akartam, de nem is lett volna értelme nemet mondani. Azt éreztem, ezt így szeretném, és meg is tudom csinálni. Az volt a legfontosabb, hogy olyan helyre kerüljek, ahol tudok fejlődni, Liverpoolban pedig olyan tervet tettek elém, ami ezt garantálja. Minden szempontból jól alakult a sztori.

Mi az, amit elárulhat ebből a tervből? Igaz-e a hír, hogy nem akarják elsőre kölcsönadni, és hogy külön erőnléti és kapusedző foglalkozik majd önnel az első keret szakemberei mellett, és hogy négy-öt éven belül várják öntől azt, hogy a Liverpool egyesévé érjen?

Így van. Az első egy év lesz a legfontosabb, hogy minden téren fejlődni tudjak még, illetve felvegyem ezt a ritmust, ezt a tempót, amiben ők dolgoznak – amiben egy Liverpool-kapusnak teljesítenie kell. Mindent, amit csak lehetséges, szeretnék ellesni a csapat játékosaitól, kapusoktól, mezőnyjátékosoktól. Azt, hogy mint a Premier League profi játékosai, hogyan élnek, hogyan gondolkodnak, mert ez a mentális háttér is nagyon sokat adhat nekem.

Fel tudja idézni, mi minden kavargott a fejében, amikor felszállt a repülőgépre, hogy aztán átessen az orvosi vizsgálatokon?

Hogy ez tényleg megtörténik-e, és hogy nem forog valahol egy kandi kamera esetleg? Természetesen nagyon bíztam a menedzsereimben, Esterházy Mátyásékban. Tudom, ha ők felhoznak valamit, az mindig konkrét és elég komoly. De ott még nem igazán hittem el, hogy mindez valóban megtörténik: sokat kellett beszélgetnünk. Szerencsére ott volt apukám, és vele is át tudtuk beszélni a dolgokat, azt, hogy nem egy álomban vagyunk, most ez tényleg meg fog történni. Ez az, amire vártunk mind a ketten, azt mondtuk egymásnak, jó irányba haladunk. A hazaút már más volt: inkább megkönnyebbülésnek mondanám. Azzal együtt, hogy igyekeztem már ott tudatosítani magamban, hogy ez még nem a végállomás, hogy most jön csak igazán az én részem. Hogy innentől még inkább magamra kell figyeljek, és arra, hogy minden rendben menjen körülöttem, hogy fejlődjek.

Ha már a kiút szóba került. Összekacsintottak, somolyogtak egy kicsit, hogy az egész magyar sajtó rárepült a magánrepülő témájára, ám teljesen félreértve a helyzetet, hogy biztosan Kerkez Milos ült a fedélzeten?

Bevallom, este mosolyogtunk egy jót rajta, amikor visszajutott hozzánk a hír. Szerencsére ami a mi dolgunk volt, jól titokban tudtuk tartani. Nem ment ki túl korán a hír, a találgatásokon pedig jót mosolyoghattunk.

A Kerkez Milos körüli pletykaáradat jó fedősztorit biztosított önöknek, annyi biztos.

Főleg az, aki meglátta a repülőt, és kitalálta, hogy biztosan Milos ül rajta.

Hol volt, amikor a menedzsere közölte önnel: a Liverpool komolyan érdeklődik?

Hazafele tartottam, vezettem. Félreállnom nem kellett, de egy jó 30 másodpercig nem tudtam megszólalni. Emlékszem, Matyi kérdezte is, hogy esetleg van-e valami baj. Próbáltam összerakni magamban, hogy mindebből mi kerekedhet ki, ha valóban összejön. Kellett hozzá egy húsz-harminc perc, aztán visszahívtam, hogy megvagyok, átgondoltam mindent, ne haragudjon a némaságomért, és hogy csináljuk, mindenféleképpen szeretném meghallgatni az ajánlatot, ha komoly a dolog.

Kapott nyárra feladatokat, instrukciókat? Erősítenie kell ezt-azt az izomcsoportot, vagy hogy épp miként táplálkozzon?

Voltak különböző fizikai felmérések, ami alapján egy egyéni programot összeállítanak nekem a szünetre, de ez még nem érkezett meg hozzám. Különösebben nem emeltek ki semmit, ahogyan mondtam is, a fő cél, hogy minden területen tudjak fejlődni. Ehhez minden segítséget megadnak majd a profi szakembereik, de továbbra is azt mondom, a legjava rajtam fog múlni.

Jótékony látogatás Az EM Sports ügynökség, illetve a Szalai Ádám által alapított Játékidő Alapítvány közös jótékonysági akciójának keretében Bolla Bendegúz, Schäfer András, Szoboszlai Dominik és Szalai Ádám látogatta meg a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegét. A válogatott játékosok és a nemzeti csapatnál jelenleg edzőként dolgozó Szalai igyekeztek minden kívánságot teljesíteni, rengeteg közös kép és kiosztott aláírás mellett emlékezetes élményt nyújtva a gyógyuló gyermekeknek.

A látogatással párhuzamosan az ügynökség és az alapítvány zárt adománygyűjtést is szervezett, amelynek eredményeként 10 725 000 forintot adományoztak a klinika részére. A kezdeményezés ezzel nem ért véget, a napokban további két jótékonysági licitet is indítanak – az egyik tárgya a csütörtöki gála résztvevői által dedikált válogatott mez –, amelyek bevételét szintén a gyerekosztály javára ajánlják fel.

(Borítókép: Pécsi Ármin és barátnője 2025. június 12-én az EM Sports-gálán. Fotó: Tövissi Bence / Index)