Szoboszlai Dominik élete legemlékezetesebb idényét zárta: angol bajnoki címet ünnepelt a Liverpool labdarúgócsapatával, megházasodott, de az is a szezon közben derült ki, hogy rövidesen apa lesz. Az örömteli pillanatok felidézése mellett a válogatott hullámvasútszerű szezonjáról, az esetleges új magyar csapattársakról és a világbajnoki selejtezők pokoli ritmusáról is beszélt ügynöksége, az EM Sports nyárindító partiján. A magyar középpályás diplomatikusan, de határozottan fogalmazott az őt ért kritikákról, Florian Wirtzről és az előtte álló kihívásokról is.

„Egyszerre érzem magam fáradtnak és mégis frissnek, mert tudom, hogy most jön egy kis pihenő, és valóban fel lehet töltődni. De leginkább boldog vagyok, mert olyan dolgok történtek velem ebben az elmúlt egy évben, amitől csak boldog lehet az ember” – értékelte az elmúlt időszakot Szoboszlai Dominik, a Liverpool FC és a magyar labdarúgó-válogatott középpályása ügynöksége, az EM Sports gáláján a megjelent újságíróknak a Gábor M. Szőke Stúdiónál. A 24 éves futballista alapembere volt az öt év elteltével ismét angol bajnoki címet nyerő együttesnek, majd májusban az is nyilvánosságra került, hogy rövidesen édesapa lesz.

Jótékony látogatás Az EM Sports ügynökség, illetve a Szalai Ádám által alapított Játékidő Alapítvány közös jótékonysági akciójának keretében Bolla Bendegúz, Schäfer András, Szoboszlai Dominik és Szalai Ádám látogatta meg a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegét. A válogatott játékosok és a nemzeti csapatnál jelenleg edzőként dolgozó Szalai igyekeztek minden kívánságot teljesíteni, rengeteg közös kép és kiosztott aláírás mellett emlékezetes élményt nyújtva a gyógyuló gyermekeknek. A látogatással párhuzamosan az ügynökség és az alapítvány zárt adománygyűjtést is szervezett, amelynek eredményeként 10.725.000 forintot adományoztak a klinika részére. A kezdeményezés ezzel nem ért véget, a napokban további két jótékonysági licitet is indítanak, – az egyik tárgya, a csütörtöki gála résztvevői által dedikált válogatott mez – amelyek bevételét szintén a gyerekosztály javára ajánlják fel.

„Sokan kérdezik, de nem tudok egyetlen jelenetet kiválasztani a szezonból. Ha nagyon-nagyon muszáj, akkor talán az a mérkőzés, amikor bajnokok lettünk: a Tottenham elleni hármas sípszó. Az tényleg megragadt az emlékeimben, olyan örömöt adott és hozott ki belőlem, amit nem is igazán tudok szavakba önteni.”

„Én csak örülök annak, hogy van egy Premier League-győzelmem” – felelte hosszas gondolkodás után arra, hogyan kezeli azt, amikor a brit sajtóban a Liverpool korábbi legendája, Jamie Carragher fogalmaz meg kritikát a játékával kapcsolatban.

A kérdésre, hogy mit szól a Liverpool nyári átigazolásaihoz, köztük a sajtóhírek szerint a hivatalos bejelentéséig már csak a június 16-a környékén esedékes sportorvosi vizsgálattal adós Florian Wirtz várható érkezéséhez, diplomatikus választ adott.

„Lehet változás a kezdőben, de igazából bárkit is igazoljunk, egyelőre nem tudok én sem több konkrétumot. A média cikkez erről-arról, ami aztán vagy igaz, vagy nem – majd eldől. Szerintem a vezetőedzőnk is élvezi a nyaralását, ahogyan mi is fogjuk a sajátunkat, aztán majd utána eldönti, ki az, akit ténylegesen igazolunk, és azt is, ki az, akivel kezdőjátékosként számol az új szezonban.”

Két érkezőt mindenesetre már most bejelentett a Pool. Az egyik a jobboldali védő, Jeremie Frimpong, aki az elmúlt szezonokban a Bayer Leverkusen kulcsembere volt , kupát és bajnoki címet is nyert a németekkel. A másik pedig a Puskás Akadémiában remek teljesítményt nyújtó, 20 esztendős Pécsi Ármin, aki az eddigi sajtóhírek szerint harmadik számú kapus lehet majd az idényben az Anfield Roadon.

„Még nem beszéltünk a szerződtetése óta, de szerintem fogok tudni adni neki pár jó tippet. Tudja nagyon jól, ha bármi van, ott vagyok, hogy segítsek neki, de az, hogy sikeres lesz-e Liverpoolban, leginkább rajta múlik. Én hiszek abban, hogy meg fogja ugrani ezt a lépcsőfokot.”

„Eddig még csak ketten vagyunk, úgyhogy magyaros csapatnak nem mondanám, de rajta vagyunk...” – felelte arra a felvetésre, hogy lassan a Liverpool a legmagyarabb együttes a Premier League-ben, elvégre egyetlen angol élcsapat környékén sem fordult meg annyi légiósunk, mint a Mersey-parti együttesnél. Arra, hogy a „még” szócska freudi elszólás-e – esetleg Kerkez Milos várható érkezésének vagy a Kirkbyben működő akadémián pallérozódó 15 éves tehetségnek, a profi szerződéshez egyre közelebb kerülő Farkas Eriknek szól –, újfent csak diplomatikusan reagált.

„Hát, lehetnénk tízen is, nem? – felelte elmosolyodva. – Nem rajtam múlik, meglátjuk, mit hoz a nyár. Ha úgy kell lennie, hogy hamarosan még többen legyünk, úgy lesz.”

A magyar labdarúgó-válogatott szezonbeli teljesítményét egy hullámvasutazáshoz hasonlította. „Voltunk fent, és voltunk nagyon mélyen is. Boldog és szomorú pillanataink egyaránt voltak. De egy válogatott életében előfordul az ilyesmi. Nem tudsz mindig a topon lenni. A kérdés az, ha mélyre kerülsz, onnan hogyan tudsz visszajönni? A célunk az, hogy ez minél hamarabb sikerüljön. Játékosok, stábtagok, mindenki ezen dolgozik.”

„Szerintem minden játékos tudja, hogy több kell tőlünk ahhoz, hogy kijuthassunk egy világbajnokságra” – mondta Marco Rossi szövetségi kapitány bakui nyilatkozatára reagálva, melyben az olasz szakember kijelentette: irreális elvárás a magyar csapattal szemben, hogy a Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát megelőzve egyenes ágon kvalifikáljon a 2026-os tornára. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne követnének el mindent a bravúr reményében.

„Remélhetőleg szeptemberben még több akarat, még több beleadás lesz a játékunkban. Ahhoz, hogy esélyünk legyen a vb-re, ahhoz huszonöt, tényleg koncentrált játékos kell a keretben. Közülük tizenegy, aki a pályán van, és még öt, aki csereként mindent belead, beleáll a meccsbe – bárki is legyen az ellenfél. Tényleg mindenkire szükségünk van. Ez nem egyéni sport, nem kétszemélyes sport, hanem minimum tizenegy emberé. Nagyon nehéz hónapok elé nézünk válogatott szinten szeptember–október–novemberben, de reméljük, hogy a vége happy end lesz.”

„Nem tudom, melyik lenne a jobb: így kettesével, ha hat meccset egymás után lenyomhatnánk, vagy ha több idő lenne köztük. Az első mérkőzések után majd megmondom, hogy bárcsak folytathatnánk, vagy hála Istennek, hogy jön egy kis szünet. Nem az én döntésem. Sok játékos nyilatkozik úgy, hogy túl sok a meccs, hogy kifiléznek minket – akár mentálisan, akár testileg. Az európai és a nemzetközi labdarúgó-szövetséget kell ezekről megkérdezni” – fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy a versenynaptár sajátossága miatt kevesebb mint két és fél hónap, 72 nap alatt lezajlanak az európai vb-selejtezők a négycsapatos csoportokban, így egyetlen jobb vagy rosszabb periódus mindent meghatározhat. Például azt is, hogy összejön-e csapatunknak negyven év elteltével az első világbajnoki szereplés, vagy sem...

A magyar válogatott felkészülési mérkőzései 2025 júniusában

A vb-selejtezős program

szeptember 6., szombat: Írország–Magyarország, 20.45

szeptember 9., kedd: Magyarország–Portugália, 20.45

október 11., szombat: Magyarország–Örményország, 18.00

október 14., kedd: Portugália–Magyarország, 20.45

november 13., csütörtök: Örményország–Magyarország, 18.00

november 16., vasárnap: Magyarország–Írország, 20.45

(Borítókép: Szoboszlai Dominik 2025. június 12-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)