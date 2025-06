A magyar válogatott középpályása, Schäfer András szerint „brusztolós” év van mögötte – és ez szerinte a lehető legpontosabb megfogalmazás. „Talán még a hullámzó jut eszembe, de a brusztolós még pontosabb. A végkicsengés abszolút pozitív, de ha végignézem az egész évet, nagyon nehéz időszak volt. Most először örülök annak, hogy vége van egy szezonnak. Természetesen várom a következő idényt, de a következő két-három hét most a pihenésről fog szólni” – mondta a 26 éves játékos, aki a szezon közepén ugyan kiszorult az Union Berlin kezdőjéből, az idény hajrájára azonban visszaverekedte magát, és végül 26 meccsen több mint 1500 játékpercet hozott össze a harmadik teljes Bundesliga-szezonjában.

Nemcsak a klubidény végét sikerült megmenteni, de a válogatott szezonját is jó szájízzel zárhatta le a futballista. A nemzeti együttes Bakuban véget vetett az ötmeccses nyeretlenségi sorozatának, még ha a 2–1-es győzelem nem is jött könnyen. Schäfer szerint túlzás, hogy „felsóhajtottunk a hármas sípszónál”, de tény, hogy komolyan meg kellett küzdeni a sikerért.

„Ütöttek-vágtak minket, kezeltek egy gólt. Nem állítottak ki két-három játékost tőlük, pedig lehetett volna, úgyhogy azért ezekbe bele tudna menni az ember. Nyilván természetesen örülök, hogy nyertünk. Mondhatjuk, hogy egy ilyen ellenfelet két-három vagy négy-öt góllal kell verni, és ha berúgjuk a helyzeteinket, az reális is lett volna. De a nap végén az a legfontosabb, hogy végre öt mérkőzés után tudtunk nyerni.”

A füttyszó mint új tapasztalat

A válogatott körüli hangulatról szólva Schäfer úgy látja, saját bravúrjaikkal tették magasra a lécet, a szurkolók az elmúlt években hozzászoktak ahhoz, hogy rendre felülteljesít a válogatott.

„Sorra hoztuk a bravúrokat, és ezáltal elvárás lett belőlük. Most, hogy nem sikerült megismételni ezeket, érthető, ha a közönség türelmetlenebb. Nem jó érzés füttyszót hallani, de ez egyfajta pozitív nyomást is jelent, mert azt mutatja, hogy az emberek éhesek a sikerre, és megszokták, hogy ettől a csapattól el is várható az extra eredmény.”

Hozzátette, szerinte a hollandok és a németek elleni hazai döntetlen is bravúrok volt, de ezek ma már kevésbé értékelődnek fel a közvélemény szemében, mint akárcsak három-négy évvel korábban.

Taktikai rugalmasság: kell, és hozzászokni is

A bakui mérkőzésen a Marco Rossi szövetségi kapitány vezette magyar válogatott egy támadóbb felfogásban lépett pályára. Schäfer szerint ez jó lehetőség volt új taktikai formációk kipróbálására, de egyetlen mérkőzésből nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. Úgy látja, fontos, hogy többféle játéktervvel tudjon pályára lépni a csapat a selejtezők során, mert ha csak egy-két dologban erős egy válogatott, azt idővel kiismerik. Szerinte fontos, hogy ne csak masszív védekezésből, jól kontrázva legyünk hatékonyak, hanem olyan típusú ellenfelek ellen domináns játékból is gólokat szerezzük, mint Írország vagy Örményország lesz majd a selejtezőkben.

„Azerbajdzsán ellen egy olyan ellenfél ellen próbálkozhattunk ilyesmivel, amely ellen megtehettük. Ez még tanulási fázisban van, de muszáj bővítenünk a saját repertoárunkat. Idő kell, hogy komfortos legyen, de hosszú távon ez az előrelépés záloga” – tekintett előre a 26 esztendős labdarúgó, aki a pályán elért sikerei mellett a civil életben is nagyot lépett előre, hiszen decemberben megházasodott. A gálán is feleségével az oldalán jelent meg.

Fiatalok a középpályán

Schäfer szerint pozitív jelenség, hogy a középpályán új arcok jelentek meg a válogatottban. Külön kiemelte Tóth Alex és Dárdai Bence szerepvállalását, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem az ő dolga megítélni, ki milyen képességekkel rendelkezik, és ki fog játszani. Ugyan maga ellen beszél, amikor azt kívánja, legyenek minél sikeresebbek a posztriválisai, mégis ebben reménykedik, mert ez a válogatott érdeke.

„A lényeg, hogy fiatal játékosok olyan teljesítményt nyújtottak, hogy felfigyeltek rájuk, és meghívót kaptak a válogatottba. Nagyon remélem, magam ellenére is, hogy a középpályán folyamatosan tudunk erősödni – de ez igaz a védelemre és a támadósorra is. Ha világeseményeken akarunk szerepelni, muszáj fejlődni és minimum tartani a lépést a körülöttünk lévő országokkal.”

Ön szerint hogyan teljesít a magyar labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnoki selejtezőkön? Első helyen végez, és automatikusan jut ki a tornára.

Második lesz, de sikerrel veszi a pótkvalifikációt.

Továbbjut, de a playoffban elbukik.

Nem jut tovább a csoportjából.

Jótékony látogatás Az EM Sports ügynökség, illetve a Szalai Ádám által alapított Játékidő Alapítvány közös jótékonysági akciójának keretében Bolla Bendegúz, Schäfer András, Szoboszlai Dominik és Szalai Ádám látogatta meg a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegét. A válogatott játékosok és a nemzeti csapatnál jelenleg edzőként dolgozó Szalai igyekeztek minden kívánságot teljesíteni, rengeteg közös kép és kiosztott aláírás mellett emlékezetes élményt nyújtva a gyógyuló gyermekeknek. A látogatással párhuzamosan az ügynökség és az alapítvány zárt adománygyűjtést is szervezett, amelynek eredményeként 10.725.000 forintot adományoztak a klinika részére. A kezdeményezés ezzel nem ért véget, a napokban további két jótékonysági licitet is indítanak, – az egyik tárgya, a csütörtöki gála résztvevői által dedikált válogatott mez – amelyek bevételét szintén a gyerekosztály javára ajánlják fel.

LABDARÚGÁS

A magyar válogatott felkészülési mérkőzései 2025 júniusában

A vb-selejtezős program

szeptember 6., szombat: Írország–Magyarország, 20.45

szeptember 9., kedd: Magyarország–Portugália, 20.45

október 11., szombat: Magyarország–Örményország, 18.00

október 14., kedd: Portugália–Magyarország, 20.45

november 13., csütörtök: Örményország–Magyarország, 18.00

november 16., vasárnap: Magyarország–Írország, 20.45

(Borítókép: Schäfer András és barátnője az EM Sports-gálán 2025. június 12-én. Fotó: Tövissi Bene / Index)