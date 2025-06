Németh Hunorral a többi között beszélgettünk az EM Sports jótékonysági gáláján

a tavaszi fejlődéséről és önbizalmi próbatételeiről;

az U21-es válogatottban történt bemutatkozásáról;

a magyar játékosok nemzetközi megítéléséről;

az ősz várható kihívásairól.

Hogyan értékeli a tavaszi szezont? Márciusban találkoztunk utoljára, azóta jelentős lépéseket tett a karrierjében.

Tanulságos tavaszom volt, sokat fejlődtem – felelte az Indexnek a dán FC Köbenhavn légiósa. – Az év elején még fáradtabban mentem haza a felnőttkeret edzéseiről, többet aludtam, mint korábban. Fel kellett vennem a ritmust. A szezon végére pluszmunkát is végeztem, úgy érzem, jól belejöttem. Ez az időszak próbára tette az önbizalmamat, de erősebben jöttem ki belőle.

Felkészült arra, hogy ez lehet az utolsó nyara, amikor még valamennyi pihenés is belefér?

Most is csak tíz nap szünetem van, ez már a „több pihenés”. Ez a profi pályafutás része. Ha egyszer – mondjuk – Európa-bajnokságon kell játszani, nem fogok emiatt panaszkodni.

Hogy érzi magát jelenleg?

Jól vagyok, nagyon várom az új idényt és az edzőtábort. Jó meccsek lesznek, és még sosem vártam ennyire a szezonkezdetet. Szeretném megmutatni, mennyit fejlődtem, és hogy készen állok arra, hogy a csapat teljes jogú tagja legyek.

Mit mondtak a klubnál, milyen terveik vannak önnel a felkészülés során?

Konkrét tervet nem közöltek, de tudom, hogy a klub jól épít fel fiatal játékosokat. Láttam már példákat arra, hogy az elején nehéz volt, de később minden jól alakult. Bízom bennük. Most tanulságos fél év van mögöttem, és úgy érzem, lassan eljön az idő, hogy játszhassak. A lehetőségeket ki kell használnom, megmutatni, hogy megállom a helyem.

Szóba került korábban, hogy Szoboszlai Dominik példaértékű a most felnövő generáció számára. Most újabb példát láthatnak a fiatalok Pécsi Ármin Liverpoolhoz igazolásával. Hogyan látja ezt?

Ez főleg a magyarországi játékosok számára bizonyíték arra, hogy van lehetőség eljutni a topcsapatokhoz. Látniuk kell, hogy itthonról is van út külföldre. Én is figyelem, hogy akik nálunk jók voltak korosztályban, most hol játszanak. Akik Koppenhágában nevelkedtek, sokan nagy európai klubokhoz kerültek. A távlati céljaim között nekem is ez szerepel, de egyelőre csak azzal foglalkozom, hogy az edzéseken a lehető legjobb teljesítményt nyújtsam, és kivívjam a vezetőedző bizalmát.

Érzékeli Dániában, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a magyar játékosok iránt?

Nem igazán. Inkább a klub tehetségeiről kérdeznek. A magyar válogatott játékosokról kevesebb szó esik.

Hogyan telik ez a tíznapos nyári szünet?

Még itt vagyok, de nem tudtam hosszabb nyaralást szervezni, mert a barátaim vizsgáznak, a szüleim dolgoznak. Pár napra elmegyek Barcelonába, azt szeretném kihasználni. Aztán készülök az új szezonra, tele vagyok önbizalommal és célokkal.

Mik ezek a célok?

Először is: szeretnék bemutatkozni a felnőttcsapatban. Már fél éve erre készülök. A felkészülési meccseken már meg kell mutatni, hogy megszoktam a felnőttfutball tempóját. Fél éve, amikor először játszottam, még új volt minden, de most már itt az idő.

Hogyan élte meg a debütálást az U21-es válogatottban?

Örültem, hogy 18 évesen lehetőséget kaptam. Ez számomra elismerés. Jó volt, hogy még a selejtezők előtt bemutatkozhattam, megismerhettem a társakat a pályán és azon kívül is. Sikerült barátokat szerezni, ez később is fontos lesz.

Ennyit számít a csapategység?

Igen. A válogatottban különösen fontos, milyen a hangulat. Öt-hat, legfeljebb tíz napot együtt vagyunk, aztán akár hónapokig nem látjuk egymást. Ezért nem mindegy, hogyan telik az együtt töltött idő. A többiek is azt mondják, jó a közösség, várják, hogy visszatérhessenek Telkibe.

Hogyan fogadták a csapattársak?

Szerintem jól. Önmagamat adtam, elfogadtak olyannak, amilyen vagyok. Minden jön majd magától, ha elkezdek játszani. Jó a közeg, motivált a csapat. Az eredmények most nem jöttek, de mindkét meccsen hetven percig jól játszottunk. Az utolsó húsz percet kell kijavítani.

Kell külön felkészülni egy ilyen korosztályváltásra a válogatottnál?

Amikor új közegbe kerülsz, nyilván be kell illeszkedni. Beszéltem apukámmal is, milyen lesz az U21-be menni, de nem izgultam. Telkiben már otthonosan mozgok. A stáb ismerős, ez sokat számít. Korábban az U19-ben, U17-ben is jól ment a beilleszkedés, most is így volt. Igazán akkor izgultam ezen, mikor a legelső válogatottságomra készültem, és beléptem Telkibe, azóta szerencsére tudom, hogyan kell kezelni a helyzetet, hogy nem érdemes aggódni rajta.

Nem nehéz, hogy egy új közösségben ismét az alapról kell kezdeni, még ha korábban vezéregyéniség is volt, például az U19-es korosztályban?

Az U21-ben talán könnyebb, mint a felnőtt klubcsapatban, mert itt csak pár év a korkülönbség. De igen, lehet benne kihívás: megszoktam, hogy a korosztályomban elöl voltam a hierarchiában, aztán jött a klub felnőttöltözője, ahol nemcsak egy új arc, hanem mindenkinél fiatalabb is vagy. Meg kellett tanulni, hogyan lehet kivívni a tiszteletet, hogyan lehet beilleszkedni. Ez nehéz volt, de mostanra egész jól sikerült. Ebből a tapasztalatból is építkezem, így a korosztályos válogatottaknál ez már könnyebben megy.

Jótékony látogatás Az EM Sports ügynökség, illetve a Szalai Ádám által alapított Játékidő Alapítvány közös jótékonysági akciójának keretében Bolla Bendegúz, Schäfer András, Szoboszlai Dominik és Szalai Ádám látogatta meg a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegét. A válogatott játékosok és a nemzeti csapatnál jelenleg edzőként dolgozó Szalai igyekezett minden kívánságot teljesíteni, rengeteg közös kép és kiosztott aláírás mellett emlékezetes élményt nyújtva a gyógyuló gyermekeknek. A látogatással párhuzamosan az ügynökség és az alapítvány zárt adománygyűjtést is szervezett, amelynek eredményeként 10 725 000 forintot adományoztak a klinika részére. A kezdeményezés ezzel nem ért véget, a napokban további két jótékonysági licitet is indítanak – az egyik tárgya a csütörtöki gála résztvevői által dedikált válogatottmez –, amelyek bevételét szintén a gyerekosztály javára ajánlják fel.

LABDARÚGÁS

A magyar válogatott felkészülési mérkőzései 2025 júniusában

A vb-selejtezős program

szeptember 6., szombat: Írország–Magyarország, 20.45

szeptember 9., kedd: Magyarország–Portugália, 20.45

október 11., szombat: Magyarország–Örményország, 18.00

október 14., kedd: Portugália–Magyarország, 20.45

november 13., csütörtök: Örményország–Magyarország, 18.00

november 16., vasárnap: Magyarország–Írország, 20.45

(Borítókép: Németh Hunor [j] 2025. június 12-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)