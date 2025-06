Felemás idényen van túl Bényei Ágoston, a DVTK labdarúgója, aki középpályásként az NB I-es szezon legszebb gólját szerezte a Ferencváros elleni találkozón, de játékperceit és tavaszi szerepét tekintve komoly hiányérzettel zárt. Az élvonalban 20 mérkőzésen összesen 900 percet játszó utánpótlás-válogatott futballista a Diósgyőrnél zajló belső folyamatokról, a pletykákról és a jövőbeli céljairól is beszélt.

Nem kérdés, hogy a szezon legemlékezetesebb pillanata a Ferencváros ellen lőtt bombagólja, mely később az idény legszebb találata címet is elnyerte. A Miskolcon pallérozódó utánpótlás-válogatott középpályás, Bényei Ágoston azonban bármilyen büszke is a találatra, nem szeretné, hogy évek múlva is csupán ezzel azonosítsák. A 22 éves futballista minderről ügynöksége, az EM Sports jótékonysági partiján mesélt az Indexnek.

Ez a szezon fénypontja volt, de azt is látni kell, hogy felemás idényt zártam. Sérüléssel kezdtem, aztán jött egy jó periódus, de tavasszal már sokkal kevesebb lehetőséget kaptam.

A Diósgyőri VTK fiatal középpályása húsz mérkőzésen lépett pályára az NB I-ben, de csupán kilencszáz játékperce volt. Elmondása szerint ez is hozzájárult ahhoz, hogy egy ponton elbizonytalanodott a folytatást illetően . A háttérben történt változások – a sportigazgató-, majd az edzőváltás – aztán némileg megzavarták a csapat működését, ám a pályán nyújtott teljesítményt nem lehete kizárólag arra fogni, ami a pályán kívül történt.

„Azt gondolom, Vladimir Radenkovics irányításával valami elindult tavaly, ősszel működött is, aztán a tavasz elején nem úgy jöttek az eredmények, ahogy mindenki várta, és gyorsan eldőlt, hogy nem fogunk harcolni a nemzetközi kupaindulásért.”

Azóta ráadásul újabb változások mentek végbe: Horváth Csenger helyét az Újpestről érkező Kovács Zoltán vezette át júniusban a miskolci sportigazgatói tiszten. Nem sokkal később pedig az is kiderült, a tavasszal kinevezett litván vezetőedző, Valdas Dambrauskas is búcsúzik a DVTK-tól.

Bényei úgy látta, az idény közbeni a folyamatos változások nemcsak az edzőket és vezetőket, hanem a játékosokat is megviselték.

Hiába próbálta kizárni az öltöző, ez a fajta instabilitás egyértelműen hatással volt ránk – ezzel együtt a pályán mi futballozunk, vagyis nekünk is megvan a saját felelősségünk a gyengébb tavaszi szezonban.

„A szezon végén már nagyon kevés lehetőséget kaptam, és úgy éreztem, hogy ennél többet érdemlek. Nem tudom, hogy alakult volna a jövőm, ha továbbra sem éreztem volna a bizalmat” – felelte a kérdésre, valóban fontolóra vette-e a távozást.

Most viszont már másként látja a helyzetet. Azt mondta, az új struktúrában olyan visszajelzéseket kapott, melyek meggyőzték, számítanak rá, és sokkal inkább rajta múlik majd, hogy bekerül-e a csapatba. Kiemelte: két év van még hátra a szerződéséből, és bár a jövő nyitott, jelenleg motiváltan készül a következő szezonra Diósgyőrben.

A szezon góljáról is részletesen beszélt, azt mondta, fantasztikus érzés volt, hogy a Fradi ellen sikerült egy ilyen találatot szerezni. „Egy ilyen mozdulat mindig emlékezetes, de különösen sokat jelentett, hogy a szurkolók szavazatai alapján kaptam meg az elismerést. Miskolcon nagyon sokan támogatnak, szeretnek, én is jól érzem magam itt, úgyhogy ez egy közös siker is.”





Ugyanakkor gyorsan hozzátette: nem szeretné, ha a pályafutását ezzel az egy góllal azonosítanák. „Inkább azt választanám, hogy a következő szezonban legyen öt-tíz gólom, akkor is, ha azok nem ilyen szépek, de legyen mögöttem leginkább egy stabil, végigjátszott idény.”

Szóba került az is, hogy a magyar játékosok előtt ma már más lehetőségek is megnyílnak, mint korábban. Bényei például kitörő örömmel fogadta, amikor Pécsi Ármin aláírt a Liverpoolhoz. „Ez tényleg egészen elképesztő. Nagyon örültem neki, és szerintem sok magyar futballszerető nevében mondhatom ezt. Ő most egy új utat tapos ki, amit eddig csak nagyon kevesen jártak be.”

Azt is elmondta, hogy szerinte ez a folyamat már egy ideje zajlik, és nagy szerepe van benne a válogatott csapatkapitányának, az ugyancsak az EM Sports által menedzselt Szoboszlai Dominiknak. „A Szoboszlai-faktor egyértelműen létezik. Szerintem ő volt az úttörője annak, hogy a magyar futballt külföldön máshogy kezdjék el nézni. Most már nemcsak a tehetségek vannak meg, hanem a megfelelő döntések, a menedzsmentmunka is, szóval szerintem jó irányba indultunk el.”

Bényei elárulta: szeretne idővel maga is légiósnak állni. Korábban ugyan még idegennek érezte ezt a világot, de mostanra másként gondolkodik. „Most a Diósgyőrre akarok koncentrálni, egy egészségesen végigjátszott, eredményes szezonra, de ha később úgy alakul, hogy jön a lehetőség, nem fogok elugrani előle. Előbb-utóbb szeretném megméretni magamat légiósként is, de ehhez előbb a DVTK-ban kell hétről-hétre olyan teljesítményt nyújtanom, hogy felfigyeljenek rám.”

Elárulta a saját fejlődése érdekében nyártól külön mentális és erőnléti tréningeket is beiktat a programjába. Elmondása szerint tudatosan készül arra, hogy ne csak egy szép mozdulattal, hanem egy teljes szezonon át kiegyensúlyozott teljesítménnyel hívja fel magára a figyelmet. „Ez a cél. Nem megállni, hanem építkezni tovább. Bármilyen örömteli pillanat is volt, nem szeretném, hogy egyetlen gól határozza meg az egész karrieremet" – fogalmazott az U21-es válogatott a Gábor M. Szőke stúdiónál tartott rendezvényen.

A DVTK a hétfőn elkészült sorsolás alapján Újpesten kezdi majd a 2025–2026-os labdarúgószezont. A Megyeri úton akár Bényei is főszerephez juthat.

Miták Milán fókuszában a jog és a futball A Budapest Honvéd tehetséges középpályása, Miták Milán nemcsak a pályán építi tudatosan a jövőjét, hanem a tanulásban is komoly célokat tűzött ki maga elé: jogi pályára készül, miközben a Honvéd U17-es csapatának meghatározó tagja. A középső középpályásként, leginkább nyolcas és tízes pozícióban szereplő játékos számára a futball gyerekkora óta meghatározó – ám ha nem a labdarúgást választotta volna, jó eséllyel kézilabdázóként próbálkozna. „Sokáig volt úgy, hogy focimeccsről egyenesen kézimeccsre mentem. Szerettem azt is, de a foci nagyon jól ment, és a kettőnek egymás mellett idővel már nem jutott hely, gyorsan kellett döntenem” – idézte fel Miták, akit édesapja – aki korábban az MTK Budapest játékosa volt, majd Kakucson fia nevelőedzője is – támogat minden lépésében. A mögötte álló szezon sérülésekkel teli volt: kulcscsonttörés, bokaszalagszakadás, majd egy vádliizom-sérülés is hátráltatta, ennek ellenére a Puskás–Suzuki Kupán már újra pályára lépett, a bajnoki idény végén pedig négy meccsen három gólt és egy gólpasszt jegyzett. Jövőjét tudatosan tervezi: „Szeretnék minél gyorsabban bemutatkozni a Honvéd első csapatában, majd az NB I-ben, és onnan külföldre igazolni. Természetesen a top európai csapatok a céljaim.” Ugyanakkor a tanulásról sem mond le: „Jövőre érettségizek, azt szeretném letudni, és a továbbtanulás is cél. A jogi irány érdekel.” Miták a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik példáját is inspirálónak tartja, akivel ugyanazon ügynökség képviseli: „Jó látni, hogy ilyen példák már a szemünk előtt vannak, és hogy ez már nem csak egy óriási álom. Persze a saját utamat szeretném járni, de az, hogy ilyen háttér van mögöttem, megnyugtató és motiváló.” A nehéz időszakokat – különösen a sérüléseket – egyre tudatosabban kezeli: „Ezek megtanítottak türelemre, és arra, hogy mindig keressem, hogyan tudok pozitívan kijönni a nehéz helyzetekből. A mélypontokból is lehet erőt meríteni” – mondta az Indexnek Miták Milán.

LABDARÚGÓ NB I, 2025–2026

Az 1. forduló párosítása

Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda

Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC

MTK Budapest–Ferencvárosi TC

ZTE FC–Debreceni VSC

Újpest FC–Diósgyőri VTK

Paksi FC–ETO FC Győr

(Borítókép: Bényei Ágoston 2025. június 12-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)