A Liverpool szerződést hosszabbított Vítezslav Jarossal, majd azonnal kölcsön is adta a 23 éves cseh kapust az Ajaxnak a 2025–2026-os idényre – közölte a klub hivatalos honlapján. Jaros 2017-ben érkezett az akadémiára a Slavia Prahától, az előző idényben pedig 28 alkalommal volt tagja a felnőttcsapat meccskeretének. Pályára is lépett: a Premier League-ben a Crystal Palace ellen, Alisson Becker lecserélése után debütált, míg a Ligakupában kezdőként védett a Brighton otthonában.



A következő idényt az Ajaxnál tölti, amely a Bajnokok Ligája főtábláján is érdekelt. A kapus Amszterdamban újra együtt dolgozhat John Heitingával, aki az előző szezonban Arne Slot segítője volt Liverpoolban, most viszont már vezetőedzőként irányítja a holland élcsapatot.

Jaros távozása nemcsak az ő karrierje szempontjából fontos állomás, hanem a klubhozkét hete igazolt Pécsi Ármin jövőjére is hatással lehet. A 19 éves magyar kapus helyzete egyre kedvezőbb a Mersey-partiak felnőttkeretében: a nyári átigazolási időszakban már két posztriválisa is kikerült a képből – Caoimhín Kelleher klubváltása után most Jaros is távozott –, így Pécsi előtt egyre egyértelműbbnek tűnik az út, hogy harmadik számú kapusként bekerüljön a Premier League-keretbe.

Jaros a múltban több kölcsönszereplésen is bizonyított, játszott Írországban a St Patrick's Athleticnél – ahol az év játékosának választották és kupát nyert –, valamint szerepelt Angliában a Notts County és a Stockport County együttesében is. Legutóbbi állomáshelyén, az osztrák Sturm Graznál a 2023–2024-es idényben kupa- és bajnoki győzelemhez segítette csapatát.