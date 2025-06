Ahogyan azt már hetek óta sejteni lehetett, a Liverpool megdöntve a korábbi angol átigazolási rekordokat, mintegy 137 millió euró ellenében szerződtette a Bayer Leverkusen üdvöskéjét, Florian Wirtzet.

A 22 éves német labdarúgó fontra átszámolva 116 millióért kerül az angol bajnokság címvédőjéhez, míg a korábbi csúcsot Moises Caicedo Chelsea-hez történő szerződése jelentette, érte 115 millió fontot fizettek a londoniak két évvel korábban.

Noha a Liverpool hivatalos bejelentése ilyesmire nem tér ki, a brit lapok azt is tudni vélik, hogy a játékos 195 ezer fontot keres majd hetente az Anfield Roadon a megállapodás öt (plusz egy) éve alatt.





„Nagyon izgatott vagyok, most, hogy egy új kaland áll előttem – idézte a német játékost a Mersey-parti klub honlapja. – Ez is fontos szempont volt a döntésemnél: valami teljesen újba szerettem volna fogni, kilépni a Bundesligából, és csatlakozni a Premier League-hez. Remélem, a legjobbamat tudom nyújtani. Beszéltem néhány játékossal, akik már játszottak mindkét ligában, és azt mondták, ez tökéletes lesz számomra – minden pálya kiváló, minden meccs igazi élvezet. Nagyon várom már, hogy pályára léphessek az első mérkőzésemen.”

Az előző idényben Leverkusenben 45 tétmeccsen 16 gól és 15 gólpassz fűződött a nevéhez. Profi pályafutása kezdete óta 197 összecsapáson 57-szer volt eredményes 65 assziszt mellett. A Liverpool számára karmesteri-előkészítői szerepe mellett az egy az egyekben mutatott kimagasló kvalitásai, valamint a támadószekcióban való rugalmassága jelenthetett óriási vonzerőt.





A német felnőttválogatottban eddig 31-szer lépett pályára.

Wirtz lett a kilencedik játékos a futballtörténelemben, akiért legalább 100 millió eurót meghaladó összeget csengetett ki új klubja.

„Minden évben mindent meg szeretnék nyerni! Először is el kell végeznünk a munkánkat, nekem is el kell végeznem a sajátomat. A végcél, hogy sikeresek legyünk. Tavaly megnyerték a Premier League-et, úgyhogy az én célom sem lehet más, egyértelműen az, hogy újra megnyerjük a bajnokságot, és a Bajnokok Ligájában is tovább jussunk, mint legutóbb. Nagyon ambiciózus vagyok” – felelt a kérdésre, milyen célok motiválják az Anfielden.

A támadó szélsőként és hamis kilencesként is bevethető játékos aligha a kispadra érkezik ilyen transzferdíjért cserébe: hosszú ideje kiemelt kérdés a magyar sajtóban is, vajon szerződtetése milyen hatással lesz a Liverpool magyar középpályásának, Szoboszlai Dominiknek a jövőjére?



A Pool bejelentése szerint Wirtz hivatalos mezszáma csak a felkészülési időszak későbbi szakaszában kerül nyilvánosságra.

