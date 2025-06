Ebből az is rögtön kiderült, hogy az Újpest FC 103 év után elköltözik a Szusza Ferenc Stadionból, onnan, ahol 20 bajnoki címet, 11 Magyar Kupa-győzelmet és három Szuperkupa-sikert is elért a klub. Ratatics arról írt levelében, hogy a több mint egy évszázad alatt a Szusza Ferenc Stadion elérte fejleszthetőségének határait, így, ha meg akarnak felelni a XXI. század elvárásainak, teljesen új stadiont kell építeniük.

Ezt a megközelíthetőség, a környező ingatlanok elhelyezkedése és a parkolási nehézségek miatt a jelenlegi helyszínen nem tudjuk megtenni, így eljött az idő a váltásra, hogy azokat az álmokat, eszméket, melyeket a lila-fehér színek jelentenek, máshol tartsuk életben. Örömmel jelentem be, hogy a Mol-csoport aláírta az előszerződést a telekvásárlásra a Fóti úti volt Tungsram-telep kapcsán, ahol célunk, hogy a megvalósuló fejlesztések ne csupán sportparkként, hanem a városrész közösségi életének új központjaként is szolgáljanak. Ezen célok között szerepel egy minden igényt kielégítő, modern stadion is, mely az Újpest FC leendő otthonaként fog szolgálni