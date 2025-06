Már tizenhat évesen meglőtte élete gólját, onnantól kezdve pedig szinte minden szem rá szegeződött az utánpótlás-mérkőzéseken. A Leverkusen évtizedes meg nem támadási szerződést rúgott fel a tehetsége láttán, de jobb üzletet nem is csinálhatott volna. Az apja által edzett kis csapatból indulva a Jahrhunderttalent, azaz Florian Wirtz 200 ezer eurót kóstáló ifijátékosból a Bundesliga valaha volt legdrágábban értékesített futballistája lett. Ebben pedig kilenc testvére közül főszerepet kapott nővére, Juliane is.

„Florian Wirtznek komoly problémája akadt – írta a 11Freunde német futballmagazin 2019 decemberében, miután a Köln U17-es együttesének szépreményű tehetsége a kezdőrúgás után egyetlen érintésből, pillanatokkal a kezdősípszó után bevette a Wuppertaler SV kapuját, jó 45 méterről átemelve a kapust. – Már most megszerezte élete gólját.”

5,05 másodpercig tartott az egész. Még jóval azelőtt, hogy létrejött volna az a 136,5 millió eurós megállapodás, amely Liverpoolba viszi – és amellyel sajtóhírek szerint a Premier League történetének legdrágább játékosa lett pénteken a hivatalos bejelentés pillanatában –, már ezzel a góllal sztárrá vált.

„Mindenki erről a gólról beszélt – idézte fel a sztorit Martin Heck a The Athleticnek. A szakember korosztályos bajnoki címet nyert a Wirtz fémjelezte Kölnnel, így testközelből figyelhette az ifjú Florian fejlődését. Sőt, ki is vehette belőle a részét. – Ettől kezdve egyre nagyobb figyelem irányult rá. Szerintem akkor értette meg, hogy a futball nem csak meccsekből és edzésekből áll. Akkor lépett ki a pályafutásával a nyilvánosság elé."

Ő lett a Jahrhunderttalent – az évszázadonként egyszer látott tehetség.

Futballista a nappaliból

Wirtz a Rajna-vidéken fekvő Pulheim városában nőtt fel, egy német szemmel nem túl nagy, 50 ezres településen, mindössze 20 kilométerre Kölntől. Otthonukban nem voltak videojátékok, ritkán kapcsolták be a televíziót, akkor is legfeljebb sportesemények miatt. Kisfiúként gyakran átment barátaihoz futballt nézni, ez jelentette a közösségi élményeket. Nyáron az egész család – Florian, a szülei, a húga Juliane, valamint nyolc féltestvérük közül néhányan – furgonba szálltak, és kempingezni indultak. A focilabda pedig soha nem maradhatott ki a csomagok közül.

Florian és Juliane – aki ma a Werder Bremen profi női játékosa – csupán 18 hónap különbséggel születtek, gyakran játszottak egymás ellen a kempingek játszóterein. De otthon sem volt ez másként. A The Athletic portréja szerint a nappaliban szerteszét hevertek a labdák, Juliane és Florian állandóan egymás ellen játszottak a szőnyegen. A szekrények és az asztal szolgáltak kapuként. Amikor Juliane bemutatkozott a német U15-ös válogatottban, Florian a lelátón szurkolt – mi sem természetesebb, egymás legnagyobb rajongói mind a mai napig. Az élet úgy hozta, hogy évekkel később térdszalag-sérülésük után a rehabilitációt is közösen végezték...

„Ami igazán különlegessé teszi őt – mondta Gerardo Seoane, a Bayer Leverkusen akkori edzője 2021-ben –, az az, hogy elképesztően tiszta fejjel játszik az utolsó harmadban. Acélidegei vannak, átlátja a történéseket, és emiatt képes mindig a helyes döntést meghozni.”

Wirtz saját elmondása szerint ezek a képességek valószínűleg a család szőnyegének köszönhetőek. Egy német újságíró a 2024-es Európa-bajnokságra készülve úgy fogalmazott, a középpályás a home office-verziója azoknak a régi nagyoknak, akik az utcán végtelennek tűnő napokat végigfocizva váltak profivá évtizedekkel korábban. Wirtz pedig a felvetésre csak annyit mondott, mindenki meglepődne, milyen sokat lehetett tanulni és fejlődni a családi nappaliban a borospoharakat (nem mindig sikerrel) óvva.

Hatévesen már az SV Grün-Weiss Brauweiler mezében futballozott. Ha már liverpooli szerződése kapcsán sokat emlegetettük a magyar válogatott csapatkapitányát, a Mersey-partján az előző szezonban tízesként futballozó Szoboszlai Dominikot, hát itt a remek párhuzam: az apja, Hans Wirtz itt volt edző, Floriané is. Hogy a papa sem rossz szakember jól bizonyítja, később az utánpótlás vezetője lett, ma pedig már a klub elnöke. Emellett Florian hivatalos képviselője. Arról azonban szó sincs, hogy ő kényszerítette volna rá a pályát gyermekeire:

„Kicsiként csak a szórakozásról szólt. Klassz volt hétvégén apával meccsekre járni – emlékezett Florian Wirtz a 11Freunde-nek. – Nem volt túlzottan ambiciózus, nem nyomott minket csak a futball felé. De sokat tanított."

Édesanyja, Karin szintén a menedzsmentcsapat tagja. A mama sem áll rosszul sportmúlttal: kézilabdázó volt, később pedig edzőként is dolgozott, többek között ő fedezte fel Julian Köstert, Németország egyik legnagyobb kézilabdasztárját.

Nem hagyták, hogy a pénz elszédítse

„A szülei voltak és még mindig ők a kulcsa a sikerének – véli Heck, Florian Wirtz egykori U17-es edzője. – Flo szégyenlős volt a pályán kívül, komótosan zajlott az élete. A szülei mindent megtettek, hogy megvédjék néhány olyan dologtól, ami nem jó a fiatal játékosoknak.” Ilyen volt a nagy médiafelhajtás, de a hirtelen jött pénzcunami is: a középpályás első komolyabb fizetései kivétel nélkül a szülei számlájára érkeztek, aztán utóbbiak ebből utaltak tovább kisebb, 100-200 eurós tételeket fiúk irányába.

„A sportérték sokkal fontosabb, mint a pénz. A szüleim dühösek lennének, ha valaha is a pénzt helyezném előtérbe” – mondta Wirtz a Sports Illustratednek a hónap elején, felidézve a sztorit, amikor még a szülei kezelték a fizetését.

Heck emlékszik: egyszer a Sports Bild egy lehetséges 2028-as válogatottat mutatott be Wirtz nevével. „Mondtam neki: »Hé, ott vagy a játékosok között 2028-ban!« De még csak nem is ismerte a lapot – pedig az egyik legnagyobb Németországban. Akkor még mobiltelefonja sem volt.”

2011-ben került a közeli Köln akadémiájára. Heck már korábban ismerte, mert legjobb barátja edzette három évig.

„Már 15 évesen úgy játszott, mint egy profi a Bundesligában. Nemcsak a képességei voltak olyanok, hanem a játék is, amit a fejében játszott. Mintha sakk lett volna – olyan dolgokat csinált, amiket általában nem látsz utánpótlás-játékosoknál. Még nem is volt nála a labda, már a második, harmadik fázison járt az esze.”

De ami igazán különlegessé tette: „A győzni akarása. 10 évesen is láthattad, 16 évesen is, manapság is. Nem bír veszíteni – jelentette ki Heck. – A legnagyobb hiba, ha próbálsz megváltoztatni egy ilyen játékost. Nem változtathatod meg a mozgását, a lövési vagy passzolási stílusát. A kérdés ilyenkor arról szól, hogyan illeszted be a csapatba. ”

Egy történet jól mutatja versengő szellemét: sérülésből való visszatéréskor egyértelműen megmondták, csak 50 percet játszhat. A meccs előtti napokban többször is emlékeztették. „De tudtam, mi fog történni – nevette el magát Heck. – Amikor félidő után kimondtam a nevét, olyan volt, mintha gyűlölne. Káromkodott, rúgta a füvet. Öt napig nem beszélt velem!”

Mindez ahhoz képest igazán sokkoló, amilyen személyiség a pályán kívül. Wirtz a leírtak szerint rendkívül csendes és visszafogott. Védi magánéletét, ugyanakkor udvarias a szurkolókkal. „Ugyanaz a vicces, barátságos ember, akit 12 évesen megismertem – mondja róla korábbi edzője. – Családközpontú srác, jó ember.”

A felemelkedés viszont még ezekkel a kivételes alapokkal sem volt zökkenőmentes. 2020-ban, a híres félpályás gól után darázsfészekbe nyúlt: a Kölnben töltött kilenc év után pont a legnagyobb riválisnak számító Leverkusenhez igazolt 200 000 euróért. Az 1. FC. Köln szurkolói kifütyülték, amikor visszatért profiként. Távozásával felrúgták a régió három nagy klubja, a Köln, a Leverkusen és a Mönchengladbach akadémiájának „meg nem támadási egyezményét” , melynek értelmében egymástól nem igazoltak ilyen fiatal korban. A váltás azonban a személyes fejlődését illetően helyes döntésnek bizonyult. A Leverkusen tehetősebb klub volt, jobb létesítményekkel és kilátásokkal, nem mellékesen pedig Peter Bosz vezetőedzővel, aki bízott a fiatalokban. Wirtz három hónappal később bemutatkozott az első csapatban, majd a Bundesliga-történelem legfiatalabb gólszerzője is lett.

A csapat akkori kapitánya, a hasonló poszton játszó Kerem Demirbay vette a szárnyai alá és segített neki felvenni a tempót – nem mindig a legkedvesebb eszközökkel. Minden gyönyörűen alakult, Wirtz megvetette a lábát a kezdőben, és rövidesen a német labdarúgás egyik legnagyobb reménységeként kezdték emlegetni. Rövidesen bemutatkozott a „nationalelfben”, és úgy tűnt, minden sínen van ahhoz, hogy 2022 októberében a katari világbajnokságon is ott lehessen... Ám jött a feketeleves.

2022 márciusában elszakadt az elülső keresztszalagja – ironikus módon épp egy Köln elleni bajnokin. Tíz hónapig tartott a rehabilitációja, eközben Leverkusenben óriási változások mentek végbe, Gerardo Seoane helyét Xabi Alonso vette át a kispadon. A spanyol amilyen rutintalannak tűnt vezetőedzőként, annyira remekül menedzselte Wirtz visszatérését, majd a csapatot is visszasegítette a Bundesliga élmezőnyébe. Mit az élmezőnybe? A Bayer veretlen Bundesliga és Német Kupa duplájának fő mozgatórugója lett a középpályásból Alonso kezei alatt.

Hétköznapi srác, hétköznapi kedvencekkel

Tizenegy góllal és tizenkét gólpasszal járult hozzá a bajnoki sikerhez, majd megnyerte az Év német játékosa díjat. Többé már nem nagy tehetség volt: a liga és a német labdarúgás egyik legkülönlegesebb erejévé nőtte ki magát.

Már pályafutása korai szakaszában is olyan kisugárzással mozgott a Bundesliga pályáin, mint egy vezér. Nem ő a leghangosabb az öltözőben, de a jelenléte tagadhatatlan. Csendes, visszafogott stílusát sokan egyszerűséggel tévesztik össze, ő pedig nem is igyekszik ezt az imázst megváltoztatni.

A német válogatottól kiszivárgott egyik virális TikTok-videóban kedvenc ételeit rangsorolta, és így fogalmazott: „A sima krumpli... azt mondanám, az az első.” A mondat mémmé vált a német futballközegben – a szurkolók krumpliképeket montíroztak az arcára, a mondat még nyári dance trackekbe is bekerült. Wirtz azonban nem nevetett rajta.

„Én ezt nem tartom szórakoztatónak” – mondta a Kickernek. „Akik ismernek engem, de még én magam sem értem, hogy ez miért kapott ekkora figyelmet.”

A csapattársai viszont épp ezt a fajta egyszerűséget értékelik benne. „Nagyszerű játékos, és egy kicsit szemtelen is – ez jól jön neki” – nyilatkozta a Leverkusen kapusa, a BBC által idézett Lukas Hradecky, aki egyszer egyetlen mondattal írta le a középpályás stílusát: „Flo Flo-dolgokat csinál. Ennyi.”

„Florian hatalmas érték a gondtalan természetével – mondta róla Hans-Dieter Flick, a német válogatott korábbi szövetségi kapitánya. – Kiemelkedő technikai tudása van, imád játszani, rendkívül kreatív, jól lő, sokat fut és gyors. Komplett játékos.”

Korábbi leverkuseni edzője, Seoane a kis területeken hozott higgadt döntéseit emelte ki, és azt, milyen nyugodt marad, amikor veszélyes helyzetekben tör be a kapu elé. Alonso is rendszeresen dicsérte karakterét és bátorságát: „Mindig megpróbál valami váratlant.”

A Premier League a The Athleticnek nyilatkozó, – meg nem nevezett – scoutja szerint az elmúlt években még higgadtabb lett a pályán „Korábban, ha megrúgták és szabálytalankodtak ellene, nem kezdett fetrengeni indokolatlanul, de megtörte a koncentrációját. Már nincs így: nem lehet egykönnyen kizökkenteni. Ez pedig újabb erősségévé vált."

Hogy mekkora erősségé, az legkésőbb ősszel kiderül.

Annyi biztos, a brit rekordot jelentő árcímke nem teszi könnyebbé a dolgát.

(Borítókép: Florian Wirtz a Bundesliga győztesének járó salátástállal a 2023–2024-es, történelmi Leverkusen-aranyat hozó idény végén. Fotó: Lukas Schulze/Bundesliga/Getty Images Hungary)