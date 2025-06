Florian Wirtz szerződtetése után Kerkez Milos bejelentése a soros: legalábbis erre következtetni a BBC-ről átvett, a Liverpool hivatalos honlapján is megjelent hírből.

Már az angol bajnoki címvédő Liverpool FC hivatalos honlapján is arról olvasni: Kerkez Milos 40 millió font ellenében a vörösök játékosa lesz. Igaz, ez még nem a hivatalos bejelentés, csupán egy lapszemlében átvett, négy bekezdésből álló sajtóhír, így is beszédes azzal kapcsolatban, ki következik most, hogy az együttes hivatalossá tette a német válogatott, Florian Wirtz szerződtetését.

A Liverpool honlapja is szemlézte a BBC Kerkez Milos megvételéről szóló hírét...

Brit sajtóhírek szerint legkorábban kedden lehet hivatalos Kerkez átigazolása, aki mintegy 40 millió font, cirka 47 millió euró ellenében szerződik a Bournemouthtól a „vörösökhöz”. Fabrizio Romano olasz átigazolási szakíró, valamint a Liverpool ügyeiben bennfentesnek számító Paul Joyce is arról ír, a 21 éves labdarúgó aznap eshet át az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon.

A bejelentés jelen esetben tényleg csak formalitásnak tűnik, legalábbis Szebasztijan Kerkez hétfő esti nyilatkozata után,melyben a játékos édesapja úgy fogalmazott, részükről már rég megszületett a megállapodás, más klubokkal jó ideje nem is tárgyalnak. Az édesapa szerint az egyezségben főszerepe volt Richard Hughes sportigazgatónak, aki anno az AZ Alkmaartól is segített a Premier League-be csábítani a védőt.

A 23-szoros magyar válogatott kiváló szezont futott a Bournemouthnál, mind a 38 bajnoki találkozón pályára lépett, és két gól mellett hat gólpasszt osztott ki, így nem véletlen, hogy Szoboszlai Dominikkel karöltve bekerülta szurkolók szezonvégi Premier League álomcsapatának jelöltjei közé. Mostantól Liverpoolban is egy csapatban szerepelhetnek. Ahogyan a két hete bejelentett Pécsi Árminnal is együtt futballozhatnak majd.

A Mersey-partiaknál ráadásul játszik egy negyedik magyar is: a 15 esztendős Farkas Erik az akadémia kiemelt tehetsége, aki rövidesen profi szerződést is kaphat.