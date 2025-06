A 36-szoros válogatott az Eldoblak edzésre YouTube-műsorban Olaszországba igazolásáról felidézte: az U17-es válogatottal szoros meccset játszottak az olaszokkal, amin a magyar csapat irányított, azt követően kereste meg őt egy szlovén menedzser azzal az ötlettel, hogy elvinné az AC Milanhoz.

„El is utaztunk Milanellóba, az edzőbázisra, apu is velem jött. A megérkezés után leültettek ebédelni egy asztalhoz Seedorffal, Sevcsenkóval, Kaladzéval, Maldinivel. Mindenki kezet fogott velem, én csak ámultam és bámultam, sokkos állapotba kerültem. Nem hittem el, hogy ott vagyok. De mondták, egy kicsit még várnom kell az aláírásra, mert előbb a tartalékcsapatból el kell adniuk egy szlovén srácot. Volt ugyanis egy szabály a Primaverában, hogy egyszerre csak három külföldi játékos szerepelhet a csapatban. A helyére szemeltek ki engem. Meg kellett várni, míg távozik. Egész nap ott voltam, de nem tudtak megegyezni a sráccal. Eközben azonban bejelentkezett a Sampdoria. Ott volt egy Beppe Marotta, aki manapság az Inter elöljárója, a fő scout Fabio Paratici, valamint Umberto Marino, egy nagyon komoly Primavera-csapatot akartak összerakni, válogatott játékosokkal. Azzal biztattak, könnyebb lesz onnan a felnőttbe bekerülni, több játéklehetőséget kaphatok. Én meg úgy voltam vele, ha a Milan a nap végéig nem szerződtet, elmegyek a Sampdoriába. Akkor is ilyen makacs voltam. Más biztos azt mondja, a Milan akar? Oké, maradok, ameddig kell, majd biztos sikerül megoldani az ügyet. Én viszont úgy voltam vele, nem vagytok felkészülve arra, hogy én jövök? Akkor elmegyek a Sampdoriába. Így is történt, és abszolút nem bántam meg.”

Koman Vladimir a kölcsönjátékairól is beszélt, valamint arról, hogy miután 2011-ben kiesett a Samp az élvonalból – amit „olyannyira nehezen viseltek a szurkolók, hogy gyújtogatták fel az autókat, a játékosok a boltba nem tudtak nyugodtan elmenni” – jobbnak látta eligazolni, pláne hogy bejelentkezett érte a Monaco.

Hogy miért nem sikerült a hercegségben megvetnie a lábát, hogy miért gondolta később érdemesnek kipróbálnia magát olyan egzotikus országokban és bajnokságokban, mint Irán, az Egyesült Arab Emírségek és India, arról ugyancsak őszintén beszélt, ahogyan a hozzá csatlakozó Futács Márkóval arról is, milyen volt együtt 2009-ben U20-as vb-bronzot szerezni.

Mint elmondta, akkoriban azért nem érzett olyan támogatottságot egy futballista, mint manapság.

A média arra várt, hogy valami rosszat csinálj, hogy azt meg lehessen írni. Most egy rossz szó nincs senkiről. Akkoriban meg az volt, »na, mikor csinálnak már valami hülyeséget a magyar játékosok«. És ez érezhető volt akkor is, amikor a válogatottba jöttél, mert mindenki arra várt, hogy hibázzál. Más volt a közeg, a menedzselés, meg a lehetőségek is.