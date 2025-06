Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 1955-ben indította el a Bajnokok Ligája elődjének számító elitsorozatát, a BEK-et, a Kupagyőztesek Európa-kupája 1960 és 1999 között üzemelt, az Európa-ligát megelőző UEFA-kupát 1971-ben indították el, a most már csak Konferencialiga néven hívott viadal pedig 2021 óta fut.

Ha csak ezeket nézzük, akkor magyar csapat még sohasem hódította el az UEFA valamelyik versenysorozatának trófeáját – a BEK-ben a Vasas 1958-as, a Győr 1965-ös és az Újpest 1974-es elődöntője volt a legjobb eredmény, a KEK-ben és az UEFA-kupában az MTK, a Fradi és a Videoton is döntőzött, a legújabb formátumokban, a BL-ben, az Európa-ligában és a Konferencialigában viszont erre már esély sem adódott. És alighanem még ez utóbbiban is a földöntúli bravúrt jelentené, ha ez az „átok” megtörne.

Ezzel együtt akadtak jelentős magyar klubsikerek a nemzetközi porondon.

Az „elfeledett viadalon” kifejezetten jók voltak a mieink

Európa első nemzetközi labdarúgó-kupasorozatát 1887-ben Challenge Kupa néven alapították Bécsben az Osztrák–Magyar Monarchia csapatai számára – Bécsből, Budapestről és Prágából kerültek ki ekkor a legjobbak –, majd ennek utódjaként jött létre a Közép-Európa legjobb együtteseit tömörítő Mitropa-kupa, amelyet 1927-ben indítottak útjára.

Az első tornára Ausztria, Magyarország és Csehszlovákia bajnoka és kupagyőztese kvalifikálhatott, majd beszállt a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság is, 1929-ben pedig a jugoszláv gárdákat az olaszok váltották. A kupa népszerűségével 1936-ban Svájc és Románia is csatlakozott, aztán 1938-tól az Anschluss miatt a Harmadik Birodalomhoz csatolt Ausztria csapatai nem vehettek részt, Svájc pedig kiszállt a versenyből. Ekkor a nyolccsapatos tornán két-két magyar, olasz és csehszlovák, valamint egy-egy román és jugoszláv együttes indulhatott, a részt vevő országok erejét pedig jól mutatja, hogy ebben az időszakban ezek a válogatottak világszinten is kiemelkedően teljesítettek:

Olaszország 1934-ben és 1938-ban világbajnok lett,

1934-ben és 1938-ban világbajnok lett, Magyarország 1934-ben vb-ezüstérmes volt,

1934-ben vb-ezüstérmes volt, Csehszlovákia 1938-ban vb-ezüstérmes volt,

1938-ban vb-ezüstérmes volt, Ausztria 1934-ben volt vb-elődöntős,

1934-ben volt vb-elődöntős, Jugoszlávia pedig 1930-ban volt elődöntős.

A végső soron a BEK és a KEK elődjeként is felfogható Közép-európai Kupa fénykorában a Ferencváros (1928, 1937) és az Újpest (1929, 1939) is kétszer ülhetett fel a trónra.

A második világháború után 1951-ben Zentropa-kupaként újraindított viadal presztízse folyamatosan csökkent az újonnan megjelenő versenysorozatok miatt, majd a legjobb csapatok helyett idővel a másodosztályú bajnokok váltották, és gyakorlatilag feledésbe is merült az 1992-ig tartó viadal.

A legsikeresebb együttesként a Vasas zárt hat elsőséggel, az MTK és a Tatabánya két-két trófeát nyert, a Honvéd és a magyar válogatott pedig egyet-egyet. A 16 magyar tornagyőzelem a viadal történetének első helyét eredményezte, az olasz csapatok 11-szer nyertek, az osztrák, a csehszlovák és a jugoszláv gárdák nyolc-nyolc alkalommal ülhettek fel a trónra.

Ez a viadal ugyanakkor nem volt hivatalosan jogelődje sem a BEK-nek, sem a KEK-nek, még ha a Mitropa-kupa szervezőbizottságának rendezésével bonyolították le a KEK első, 1960–1961-es kiírását, amit 1963-ban olasz lobbi eredményeként ismert el az UEFA hivatalosan is, és az 1961–1962-es évadtól már az európai szövetség szervezte a viadalt.

Akadt ugyanakkor egy másik torna.

A FIFA nagy tornája, amit átvett az UEFA – kezdeti spanyol fölénnyel

A Vásárvárosok kupáját a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) magas rangú tisztviselői által irányított Fairs Cup Bizottság szervezte 1955-től 1971-ig, amikor néhány év tárgyalást követően az UEFA égisze alá került a viadal. Az új tulajdonjog új nevet, trófeát és szabályozást hozott, létrejött a jogutódnak számító UEFA-kupa, amelyet a mai formában Európa-ligaként ismerhetünk.

A VVK megítélése nem egyértelmű, hiszen az UEFA nem tartja nyilván a klubok eredményeit, ugyanakkor a FIFA nagy tornának tekinti – és ebben a sorozatban rendezték meg az első nemzetközi kupamérkőzést valamivel több mint 70 éve, 1955. június 4-én (a BEK szeptemberben indult).

Ebben az időszakban ugyanakkor még nem klubcsapatok viaskodtak, hanem (vásár)városok csapatai, a településen található egyesületek legjobb játékosainak válogatottjával. Elsőként London és Bázel legjobbjai csaptak össze, az arsenalos Cliff Holton mesterhármasával a britek 5:0-ra győztek, és később be is jutottak a maratoni hosszúságú, majdnem hároméves sorozat 1958-as fináléjába, ahol a hazai 2:2 után a Camp Nouban 6:0-ra kikaptak a barcelonai álomtizenegytől, amelyet a döntőig három góllal segített Kubala László, és amelynek egy másik nagy sztárja a későbbi aranylabdás, az utolsó meccsen az első nyolc percben duplázó Luis Suárez volt.

A katalánok 1960-ban már klubcsapatként védték meg címüket egy másik angol formáció, a Birmingham City ellen, majd utóbbit a Roma múlta felül 1961-ben, amit azért is érdemes kiemelni, mert az első hat kiírásból ez volt az egyetlen, amelyet nem a spanyolok nyertek. 1962-ben (a Barcelonát legyőzve) és 1963-ban a Valencia, 1964-ben pedig a kétszeres címvédőt a fináléban felülmúló Zaragoza ért a csúcsra, sőt 1966-ban újra a Barcelona ünnepelhetett, miután megverte a két évvel korábbi győztest.

Utóbbi kettő között volt azonban egy több szempontból is rendhagyó ütközet. No de erről picit később…

Egy példátlan bukás előzte meg a megismételhetetlen magyar bravúrt

A Ferencváros 14 év szünet után az 1962–1963-as idényben újra elhódította a magyar bajnoki címet, ezt követően viszont az NB I ismét átállt a naptári évad rendszerére, amit megelőzött egy őszi szezon. És amit elképesztő végjátékban bukott el a két körrel a vége előtt négy ponttal vezető Fradi!

Mivel ekkor még két pont járt a sikerért, az idény végén 12. Szegedi EAC és a tizedikként záró Dorog vendégeként csupán egy iksz is elég lett volna az aranyhoz. Nem jött össze, mindkétszer 2:1-re nyert a házigazda (a záráson a 85. perces góllal!), a hármas holtversenyből pedig jobb gólaránnyal (mivelhogy ekkor még arány volt, és nem különbség) a Győr (20:7) jött ki jobban a Honvéd (30:12) és a Fradi (15:9) előtt.

Nem mondhatni, hogy gyenge lett volna a bajnokság mezőnye, a hetedikként végző MTK ugyanis fél évvel később KEK-döntőt játszott a Sporting CP-vel, és a fordulatos 3:3 után csak megismételt meccsen maradt alul, a Győrnél pedig a cikkünk elején említettük, hogy a következő BEK-idényben (1964–1965) az elődöntőig menetelt, ahol egy másik lisszaboni csapat, a Benfica jelentette a végállomást (0:1, 0:4).

Az 1959 és 1964 között ötször is (háromszor holtversenyben) gólkirály Tichy Lajos vezette Honvéd számára hamar véget ért a nemzetközi szereplés, a KEK első fordulójában a Lausanne (0:2, 1:0) megőrizte hazai előnyét, a Fradi viszont azóta is példátlan menetelésbe kezdett a harmadik számú nemzetközi kupában.

A szerencsével (és a hazai pályával) sem állt hadilábon a kilencedik kerületi gárda

A magyar bajnokságban remekül teljesítő és 1964 végén a 19. bajnoki címét megszerző fővárosi gárda a Honvéddal ellentétes rajtot vett, hazai pályán Varga Zoltán és Albert Flórián góljával nyert 2:0-ra, mielőtt a Spartak Brno vendégeként 1:0-ra alulmaradt, de így is továbbjutott Mészáros József együttese.

A Wiener SC elleni vendégmeccs hasonló vereséggel zárult (0:1), sőt az osztrák csapat a Népstadionban is vezetett Johann Hörmayer góljával – igaz, csupán egy percig, mert Novák Dezső büntetőből rögvest felelt, majd Varga Zoltán találatával 2:1 lett a vége, és mivel ebben a korszakban (ahogyan már az elmúlt években sem) nem számított az idegenbeli gólok száma, és mert ekkor még nem voltak tizenegyespárbajok sem, jöhetett egy döntő párharc. A sorsolás a magyar együttes pártján volt, Dalnoki Jenőék hazai pályán játszhattak, Albert Flórián duplájával pedig 2:0-ra győztek.

Az új évre fordulva a bajnokság még nem indult el, amikor a Fradi érdekelt volt a nemzetközi porondon, ezért a krónikások feljegyzései szerint február 10. és 20. között észak-afrikai túrán vett részt a magyar együttes, amely öt válogatott csapat ellen veretlen maradt. Március 10-én az AS Roma vendégeként Rátkai László a beszámolók szerint olyan látványos gólt szerzett kapáslövésből, amit még az olaszok is megtapsoltak. Mellette a hajrában Fenyvesi Máté is eredményes volt, a házigazda részéről Giancarlo De Sisti csak szépíteni tudott (2:1), de a római közönség a látványosan játszó magyar bajnokot ünnepelhette a lefújást követően. Ahogyan a budapesti is, miután Albert az első félidő hajrájában megszerezte a találkozó egyetlen találatát (1:0).

Az Athletic Bilbao elleni negyeddöntő mindkét felvonása a hazaiakról szólt, a korabeli tudósítások szerint a baszkok örülhettek, hogy Juhász István korai találatával csak 1:0-ra kaptak ki Budapesten, de hazai pályán Varga Zoltán első negyedórában szerzett góljára Eneko Arieta duplájával fordítani tudtak (1:2), így jöhetett a döntő párharc ezúttal is – amit akár megelőzhetett volna az a büntető, amit Albert felvágásáért reklamáltak a vendégek, hiába. Viszont házigazdának ismét csak a magyar fővárost sorsolták ki, a szerencse pedig a meccsen sem kerülte el a mieinket, hiszen Luis María Etxeberria öngóljával került előnybe a Fradi, amely Fenyvesi Máté duplájával zárta le a továbbjutás kérdését (3:0).

Későbbi aranylabdások és világbajnokok testén át a fináléig

Az elődöntőért az akkor ötszörös angol bajnok, de az idény végén nyolc év szünet után ismét aranyérmes Manchester United következett.

A „vörös ördögök” az 1967-es bajnoki cím után a BEK-et is elhódították, a máig egyetlen vb-címet 1966-ban elhódító angol válogatottan Nobby Stiles, Bobby Charlton és – a csak az első meccsen játszó – John Connolly is a manchesteriekből került be.

A mezőny kifejezetten parádésan festett, hiszen pályán volt az Aranylabda díj 1964-es (Denis Law), 1966-os (Bobby Charlton), 1967-es (Albert Flórián) és 1968-as (George Best) győztese is, utóbbi két évben pedig Charlton volt a második helyezett.

Mint látszik, a felsoroltakból ezen a ponton még csak Law Aranylabdájáról lehetett tudni, de a következő évek eseményei segítenek kontextusba helyezni, micsoda sztárparádéról volt szó a VVK elődöntőjében.

Amelyet aztán Novák Dezső szabadrúgásgólja nyitott meg az Old Traffordon az első félidő derekán, de még a szünet előtt egyenlített Law büntetőjével a házigazda. A fordulást követően David Herd duplájával már két góllal is vezetett az óriási fölényben lévő Manchester United, de Rákosi Gyula kozmetikázni tudott – ez pedig, utólag mondhatjuk, aranyat ért (2:3). A visszavágón ugyanis az óriási rohamokat bemutató magyar csapat Novák büntetőjével ledolgozta hátrányát, és mivel ezt követően már csak egy-egy piros lap született, megint jöhetett a harmadik összecsapás (1:0). És megint Budapesten!

A Ferencváros Novák Dezső büntetőjével harcolta ki a harmadik felvonást a Manchester United elleni elődöntőben

A Népsport korabeli tudósítása szerint a később lovaggá ütött Matt Busby a június 16-i ütközet előtt idegesen toporgott, és bár együttesétől ezúttal is győzelmet várt, már nem látszott olyan nyugodtnak, mint tíz nappal korábban.

Hát még akkor, amikor a kezdeti angol fölényt megúszva az első félidő végjátékában a Ferencváros átvette a játék irányítását, és a szünet előtt Karába János 25 méterről a bal felső sarokba ágyúzott. A fordulást követően Fenyvesi Máté csapott le a labdára, majd lőtte védhetetlenül a hálóba, és bár a végjátékban a manchesteriek mindent megtettek, Géczi István John Connelly kései lövésén kívül mindent hárítani tudott, így Charltonéknak nem maradt más, mint hogy gratuláljanak az ellenfélnek – ezt egyébiránt rendkívül sportszerűen rögvest minden manchesteri meg is tette a lefújást követően (2:1).

Szokatlan paktumok után a Ferencváros Torinóban ért a csúcsra

Így jutott tehát el a Ferencváros a Juventus elleni fináléig, és mivel a magyar csapat három, az olasz két olyan párharcot teljesített, amelyben harmadik meccsre is sor került, ezt elkerülendő a szezon további elnyújtását megakadályozandó Mészáros József együttese előre lemondott a visszavágó lehetőségéről is, így egy meccsen, Torinóban dőlt el a kupa sorsa.

Napra pontosan 60 évvel ezelőtt, 1965. június 23-án feszült egymásnak a két csapat, amely abban maradt a finálé előtt, hogy

döntetlen esetén kétszer 15 perc ráadás következik, és ha itt sem derül ki, melyik csapat a jobb, akkor mindkét csapat győztes, a serleget pedig fél-fél évig őrzik a gárdák.

A Juventusnak valamivel több lehetősége volt, de a nem sokkal később Nápolyba igazoló argentin csatárlegenda Omar Sívori nélkül nem igazán jelentettek igazi veszélyt, és a Géczi István – Novák Dezső, Mátrai Sándor, Horváth László – Juhász István, Orosz Pál – Karába János, Varga Zoltán, Albert Flórián, Rákosi Gyula, Fenyvesi Máté kezdővel felálló magyar csapat tartotta a lépést.

A végjátékban aztán a vezetést is megszerezte a Fradi, Novák beadására Fenyvesi robbant be, és fejelt hat méterről az olaszok kapujába, s mivel további találat már nem esett, így 1:0-ra a népligetiek győztek.

A Juventus–Ferencváros VVK-döntő összefoglalója

Érdekesség, hogy három nappal később a Vasas a Fiorentinát 1:0-ra legyőzve megnyerte a Mitropa-kupát, így magyar szempontból abszolút kiemelkedően zárult az 1964–1965-ös évad.

Angol uralom következett – magyaros finálékkal

Ami a folytatást illeti, a Barcelona 1966-os sikerét követően az angol csapatok térhódítása következett, és bár 1967-ben a Dinamo Zagreb még legyőzte a Leeds Unitedet (2:0, 0:0), ugyanez a Ferencvárosnak egy évvel később már nem jött össze (0:1, 0:0).

A következő évadban is angol–magyar döntő volt, akkor a Newcastle United múlta felül az Újpestet (3:0, 3:2), majd az Arsenal Anderlecht elleni nagy fordítása (1:3, 3:0), és a Leeds United Juventus elleni trófeája (2:2, 1:1) zárta a sort.

Nem ez volt az utolsó meccs ugyanakkor a sorozatban, hiszen 1971. szeptember 22-én az első győztes Barcelona az utolsó viadalt megnyerő Leeds United ellen játszott playoffmeccset azért, hogy melyikük tarthatja meg végül az eredeti trófeát. Ezen az összecsapáson a háromszoros győztes katalánok a Camp Nouban 2–1-re nyertek.

Negyven éve várjuk az újabb magyar döntőt

A három VVK-finálé után legközelebb 50 évvel ezelőtt, a KEK döntőjében volt érdekelt magyar csapat, akkor a Liverpoolt is elintéző Ferencváros a fináléban nem bírt a szovjet szuperhatalommal, a Dinamo Kijevvel (0–3).

Azóta pedig csupán egyszer, tíz évvel később jutott el magyar csapat nemzetközi kupadöntőig. Az 1984–1985-ös UEFA-kupában a Videoton mutatott be máig megismételhetetlen menetelést.

A fehérváriak a nyitókörben a Dukla Prahát (1–0, 0–0), a második fordulóban a most BL-győztes Paris Saint-Germaint (4–2, 1–0), a nyolcaddöntőben a belgrádi Partizant (5–0, 0–2), a negyeddöntőben a Manchester Unitedet (0–1, 1–0 – 11-esekkel: 5–4), az elődöntőben pedig a szarajevói Zeljeznicart (3–1, 1–2) búcsúztatták.

A fináléban aztán a Real Madrid túl erősnek bizonyult, a BEK/BL-t 15-ször megnyerő spanyolok Székesfehérváron 3–0-ra győztek, de a Bernabéuban Májer Lajos góljával a Videoton 1–0-ra győzni tudott.

A 40. évforduló ünneplése nem jött össze a piros-kékeknek, az NB I 11. helyén végezve kiestek a fehérváriak az élvonalból.

A magyar csapatok nemzetközi kupadöntői idény sorozat csapat ellenfél eredmény 1963–1964 KEK MTK Sporting CP 3–3; 0–1* 1964–1965 VVK FTC Juventus 1–0 1967–1968 VVK FTC Leeds United 0–1, 0–0 1968–1969 VVK Újpest Newcastle 0–3, 2–3 1974–1975 KEK FTC Dinamo Kijev 0–3 1984–1985 UEFA-kupa Videoton Real Madrid 0–3, 1–0 *megismételt mérkőzésen

(Borítókép: Ferencváros–SZEAC-mérkőzés 1963-ban. Fotó: Nagy Gyula / Fortepan)