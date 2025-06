A klub hivatalosan kedden jelentette be az ötvenéves, UEFA pro licenccel rendelkező szakvezető érkezését.

„Azonnal megtaláltuk a közös hangot” – fogalmazott a ZTE honlapján a sportért felelős elnök, Andrés Jornet. „Már az első beszélgetések során világossá vált, hogy az ő filozófiája szorosan illeszkedik ahhoz az irányvonalhoz, amit a ZTE-nél szeretnénk kiépíteni. Ez nem csupán taktikáról vagy gyors eredményekről szól, sokkal inkább egy közös hitről, arról, hogyan kell futballozni, miként kell fejleszteni a játékosokat, és hogyan érhető el a siker.”

Jornet hozzátette, hogy Campos több bajnokságban és kultúrában szerzett tapasztalata arról is árulkodik, hogy képes egységet teremteni sokszínű öltözőkben, hatékonyan kommunikál különböző háttérrel rendelkező játékosokkal, és olyan közeget alakít ki, ahol a fiatal tehetségek fejlődhetnek.

Korábbi szerepeiben nemcsak fejlesztette a fiatal játékosokat, hanem fel is gyorsította a fejlődésüket, miközben versenyképes maradt a csapata. Ez a fajta egyensúly ritka. Pontosan erre van szükségünk: egy olyan edzőre, aki átlátja az egész projektet és képes meccseket nyerni, miközben a klub tehetségeit is magasabb szintre emeli. Végül pedig az is sokat nyomott a latban, hogy őszintén lelkesedett a projektünk iránt.